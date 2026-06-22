Україна б’є по Росії, і це дає результат: там падає нафтопереробка — а разом з нею й виробництво пального. Показуємо в 5 приємних інфографіках

Україна вдарила по 9 з 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії

У травні 2026 року Україна посилила удари по російських нафтопереробних заводах. Атаки стали більш прицільними та регулярними. Із десяти найбільших НПЗ Росії під удар потрапили майже всі — неушкодженим залишився лише Омський НПЗ. Ймовірно, через те, що він розташований в глибині території РФ (майже за 3 000 км від України) і до нього складніше дістати.

Від травня щонайменше тричі під ударом був Московський НПЗ — його атакували 17 травня, 16 та 18 червня. Після травневої атаки завод зупинив переробку нафти, а червневі удари пошкодили дві ключові установки, які разом забезпечують фактично всю його виробничу потужність.

Обсяги нафтопереробки РФ упали до історичного мінімуму

Врешті травневі та червневі атаки України призвели до найсильнішого падіння нафтопереробки в Росії за багато років.

Якщо всі російські НПЗ працюватимуть на повну потужність — за добу вони теоретично можуть переробити 6,6 млн барелів нафти. На початку 2022 року, перед великою війною, вони переробляли близько 5,2 млн барелів нафти на добу. Приблизно на цьому рівні показник тримався й у наступні роки (з незначними коливаннями). Однак в останні місяці ситуація змінилася.

На початку травня 2026 року російські заводи в середньому переробляли лише 4,69 млн барелів нафти на добу. Для порівняння: навіть під час світової фінансової кризи 2009 року російська нафтопереробка становила близько 4,7—4,9 млн барелів на добу. Інакше кажучи, обсяги переробки в Росії впали до рівня майже 17-річної давнини.

Вже на початку червня обсяги нафтопереробки впали ще більше — подекуди нижче 4 млн барелів на добу. Це найнижчий показник за останній 21 рік. Якщо українські безпілотники продовжать завдавати ударів по нафтопереробному сектору країни, Росія відчує кризу на внутрішньому ринку транспортного палива.

З початку великої війни бензин (АІ-95) у РФ подорожчав на 35%

Дефіцит бензину (особливо АІ-95) та дизелю охопив низку регіонів РФ. АІ-95 — один із найпопулярніших видів бензину, і саме його нестача найшвидше впливає на ринок і ціни. Шістнадцятого червня директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн повідомив, що продаж пального обмежують уже більш ніж у 20 російських областях. За його словами, Росія виробляє майже стільки ж бензину, скільки одразу споживає, тому в періоди підвищеного попиту навіть невеликі збої можуть призводити до дефіциту пального.

Разом із дефіцитом зростають і ціни. На початку 2022 року літр бензину АІ-95 коштував близько 52 рублів. У червні його ціна в окремих регіонах перевищила 70 рублів. Тобто за два з половиною роки масштабної кампанії «дипстрайків» по НПЗ бензин подорожчав на 35 відсотків.

Проблеми з поставками палива вже фіксують навіть у великих містах РФ — зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, а також на заправках великих мереж. Наприклад, компанія «Татнафта», п’ятий за обсягами виробник нафти в Росії, запровадила жорсткі обмеження на продаж бензину та дизелю по всій своїй мережі АЗС — це близько 800 заправок (з них більшість у Москві). За даними російських ЗМІ, паливо там віддають із лімітом — до 30 літрів бензину і 60 літрів дизелю в одні руки.

Експорт російської сирої нафти зараз на найвищому рівні за останній рік — близько 3,83 млн барелів на добу. Після того як нафту завантажують у портах, вона здебільшого одразу йде морем — на танкерах, які везуть її до головних покупців, зокрема в Індію, Китай і Туреччину. Після 2022 року саме такі морські перевезення стали основним способом експорту, бо поставки трубопроводами до Європи різко скоротилися. Тому зараз більшість нафти виходить через порти Балтійського, Чорного та Далекосхідного регіонів і далі розходиться танкерами по світу. Зростає експорт не тому, що Росія більше видобуває, а тому що всередині країни менше переробляють нафту на бензин і дизель.

Щоб хоч якось забезпечити ринок пальним, Росія дозволила своїм нафтопереробним заводам знижувати екологічні стандарти і продавати бензин рівня Євро-3 замість Євро-5. У такому бензині може бути до 150 частин сірки на мільйон — це приблизно у 15 разів більше, ніж дозволено в Європі, Китаї та Індії. Аналітики попереджають, що через це можуть масово ламатися сучасні автомобілі та техніка — особливо імпортні китайські авто і сільськогосподарські машини, які не розраховані на паливо з таким високим вмістом сірки.