Що подивитися у вихідні. Продовження серіалів «Дім дракона», «Агентство» і «Шугар», трилер із зіркою «Розриву» і ромком з Зої Дойч

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Фентезійний серіал «Дім Дракона» — третій сезон

Про що серіал. Приквел «Гри престолів», що розповідає історію дому Таргарієнів за 200 років до подій основного серіалу. Після смерті короля Візеріса I Таргарієни, які правлять Вестеросом, розділяються на два табори — «чорних» і «зелених», які підтримують різних родичів короля. Починається громадянська війна. Серіал частково є екранізацією роману Джорджа Мартіна «Вогонь і кров» 2008 року.

House of the Dragon / HBO Max / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Раян Кондал / у головних ролях — Ріс Іванс, Метт Сміт, Грем Мак-Тавіш, Фаб’єн Франкель / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Variety пише, що у порівнянні з другим сезоном продовження насичене екшеном та захопливими подіями, які динамічно розвиваються. Оглядач The Hollywood Reporter каже, що серіал перенасичений подіями і надто поспішно розвиває сюжет, але загалом бійки видовищні, діалоги розумні й подеколи кумедні, а нові епізоди вдало розвивають світ Вестеросу.

Шпигунський серіал «Агентство» — другий сезон

Про що серіал. Агент ЦРУ з позивним «Марсіанин» шість років працює під прикриттям в Ефіопії. Раптом його негайно відкликають у Лондон, і він їде, не попрощавшись із своєю коханою Самі. У лондонській штаб-квартирі Марсіанин отримує нове завдання — знайти агента: його або викрали, або він втік сам. Під час розслідування він занурюється в інтриги штаб-квартири та пробує зберегти стосунки із Самі, яка приїздить до Лондону. У другому сезоні Марсіанин рятуватиме близьку людину з полону, а тим часом у штаб-квартирі шукатимуть крота, з яким головний герой певним чином пов’язаний.

The Agency / Paramount+ / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Джордж Клуні, Симона Гудрідж / у головних ролях — Майкл Фассбендер, Кетрін Вотерстон, Джеффрі Райт / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Screen Rant пише, що актори майстерно грають, а напружені політичні інтриги, вдалий розвиток персонажів і епічні бійки триматимуть глядачів прикутими до екранів. Оглядач Inverse хвалить те, що другий сезон уникає кліше та передбачуваних сюжетних поворотів і натомість розширює правдоподібний шпигунський світ з персонажами, за якими цікаво спостерігати.

Детективний нуарний серіал «Шугар» — другий сезон

Про що серіал. Джон Шугар — приватний детектив, який спеціалізується на розшуку зниклих. До нього звертається відомий голлівудський продюсер Джонатан Сігел — потрібно знайти його онуку Олівію. Вона вживає наркотики та вже не вперше втікає з дому. Від Олівії відмовилася вся родина, крім мачухи Мелані. Детектив зближується з нею, щоб знайти дівчину. Хоча вони вдають, що довіряють одне одному, Мелані не розкриває скандальних сімейних таємниць, а Джон ретельно приховує від неї своє минуле. У другий сезон шоуранер додає елементи наукової фантастики.

Sugar / Apple TV / є українські субтитри / шоуранер — Марк Протосевич / у головних ролях — Колін Фаррелл, Кірбі Гауелл-Батист, Емі Раян / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що візуал приголомшує, Фаррелл чудово грає свого персонажа, а нові другорядні персонажі харизматичніші за тих, що були у першому сезоні. Проте історія цього сезону надто заплутана, й серіал погано розвиває науково-фантастичну сюжетну лінію. Оглядач The Guardian також хвалить візуал та атмосферу серіалу і додає, що цей сезон по-новому розкриває Шугара.

Серіал у жанрі трилер «Я тебе відшукаю»

Про що серіал. Девід Берроуз — засуджений до довічного ув’язнення за вбивство свого сина Метью. Він переконаний, що невинуватий. На п’ятий рік у в’язниці до нього приходить його невістка Рейчел, яка каже, що бачила хлопця, схожого на Метью. Девід тікає з в’язниці та разом із Рейчел вирушає на пошуки того, хто його підставив і викрав хлопця.

I Will Find You / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Роберт Галл / у головних ролях — Сем Вортінгтон, Брітт Ловер, Майло Вентімілья / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що історія складніша, ніж спершу здається, між головними акторами чудова хімія, а екшн-сцени захоплюють. І хоча деякі персонажі надто клішовані, а історія нерівномірно розвивається, фінал серіалу приголомшує. Оглядачка The Guardian пише, що сюжет швидко розвивається і тримає глядача в напрузі попри декілька невдалих сцен і сюжетні прогалини.

Романтична комедія «Повідомлення для Ізабель»

Про що серіал. Щоб впоратися зі смертю сестри Ізабель, Джилл щодня залишає на голосову пошту її телефону повідомлення, в яких розповідає про своє хаотичне життя в Сан-Франциско. Та вона не знає, що номер сестри давно перепродали й тепер ним користується Вес, який живе в Остіні. Він щодня слухає її повідомлення, закохується у неї та одного дня вирушає до Сан-Франциско, щоб з нею познайомитися.

Voicemails for Isabelle / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисерка — Леа МакКендрік / у головних ролях — Зої Дойч, Нік Робінсон, Нік Офферман / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що це типова зворушлива і романтична комедія, яку цікаво дивитися лише завдяки харизматичним акторам. Variety каже, що зачин із голосовими повідомленнями невдалий, бо нагадує початок трилера, але це компенсують хімія між головними акторами, гумористичні діалоги і гарна режисура.