Дональд Трамп оголосив про мир з Іраном, але забув порадитися з Ізраїлем. Іран теж опирається. Пояснюємо, чому до справжньої мирної угоди ще далеко

Дональд Трамп називає це завершенням війни, а лідери Ірану — своєю перемогою. Документ, на якому базуються обидві заяви, досі таємний Війна на Близькому Сході триває вже понад три місяці. CША та Іран кілька разів за посередництва Пакистану домовлялись припинити вогонь і обговорити мирний план. Проте перемирʼя майже одразу зривалося: сторони обмінювалися серією авіаударів і звинувачували в цьому одне одного.

Дванадцятого червня премʼєр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф сказав, що США та Іран узгодили текст меморандуму про взаєморозуміння, який має стати першим кроком до миру. Його назвали «Ісламабадською декларацією», щоб підкреслити, що саме Пакистан став головним посередником у цих переговорах. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що угода «ніколи не була такою близькою». А його заступник Казем Гарібабаді дав зрозуміти, що Тегеран розглядає це як свою перемогу. Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві (ліворуч) передає документ, пов’язаний із запропонованою мирною угодою між Іраном і США, міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі, 7 червня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Президент США Дональд Трамп поспішав підписати документ у день свого народження — 14 червня. Іранська сторона відмовилась робити це синхронно. Ці перемовини збіглися в часі з початком саміту «Великої сімки» (G7), куди якраз прямував американський президент. Цього року Франція спеціально підлаштувала дати зустрічі під графік очільника Білого дому, щоб уникнути торішнього сценарію — тоді Трамп достроково залишив саміт у Канаді, бо на Близькому Сході загострився конфлікт між Ізраїлем та Іраном. На честь 80-річчя Трампа в Білому домі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Freedom Fights 250. На фото Дональд Трамп та генеральний директор UFC Дана Вайт, 14 червня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Дональд Трамп під час зустрічі лідерів G7 у Франції разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, 16 червня 2026 року. Getty Images / «Бабель» На честь 80-річчя Трампа в Білому домі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Freedom Fights 250. На фото Дональд Трамп та генеральний директор UFC Дана Вайт, 14 червня 2026 року. Дональд Трамп під час зустрічі лідерів G7 у Франції разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, 16 червня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Лідери Ірану та США підписали меморандум 15 червня в електронному форматі, а офіційну церемонію запланували на 19 червня в Женеві. Тоді ж мають опублікувати текст документа і, за словами Трампа, повністю відкрити Ормузьку протоку. Ось які пункти, за даними Reuters, можуть увійти в цей документ: Сторони негайно та назавжди припинять бойові дії на всіх фронтах, зокрема і в Лівані.

Ормузьку протоку повністю відкриють для всіх торгових суден.

Іран не вироблятиме та не купуватиме ядерну зброю.

Поки лідери не укладуть остаточну угоду, Іран не буде збагачувати уран та розширювати ядерні обʼєкти.

Поки країни не підпишуть фінальний договір, США обіцяють не запроваджувати нові санкції проти Ірану.

Вашингтон розблокує $25 мільярдів — це іранські активи, які раніше заморозили США.

США та країни Перської затоки мають підготувати план і профінансувати відбудову Ірану на щонайменше $300 мільярдів. Гроші, які планують виділити на відбудову Ірану, викликали суперечки. Тегеран спочатку вимагав від США $400 млрд компенсації за збитки від війни. Однак Вашингтон відмовився — і тоді сторони придумали інший механізм. Замість компенсацій створять Фонд реконструкції та розвитку на $300 млрд. Це не гроші американського бюджету, а приватний інвестиційний фонд, який фінансуватимуть компанії зі США, країн Перської затоки, Азії, Африки та Південної Америки. Якщо Іран погодиться на умови угоди, країна отримає шанс залучити інвестиції в енергетику, логістику, виробництво та транспорт. Якщо угода зірветься — фонду не буде.

Наслідки обстрілів Тегерану. Жінка шукає вцілілі речі на руїнах свого дому в районі Берянак, 15 березня 2026 року. Getty Images / «Бабель»