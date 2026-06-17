Нова система контрактів в армії та закриття лазівок у ТЦК. Головні тези з інтервʼю Михайла Федорова для ТСН

Зараз Україна має шанс перехопити стратегічну ініціативу на полі бою. Найближчі пів року перевага буде на нашому боці. Зокрема, тому що в росіян немає Starlink. Також наші Сили оборони показують сильний результат у Middle Strike. Росіяни зараз не можуть посадити РЕБом дрони Middle Strike, бо там стоїть якісний супутниковий та інші види звʼязку. Але рано чи пізно ворог навчиться давити й цей звʼязок. Наступний крок — це автономність, коли дешеві дрони будуть самі шукати й нищити цілі на полі бою.

«Коротка» артилерія на фронті вже не дає результату. Зараз кілзона розширилася: якщо наша артилерія бʼє лише на 12–18 кілометрів, її відразу наздоганяють і нищать ворожі дрони. Тому гармати доводиться відводити далі, а для цього критично необхідні снаряди далекої дії — на 30+ кілометрів.

Масовані удари балістикою по Києву — агонія Путіна. Напередодні інтервʼю Росія випустила по столиці 30 ракет, і це максимум, який вони спроможні накопичити за кілька тижнів. Путін бʼє по цивільних, бо знає, що ППО — це чи не єдина проблема, яку ми поки не можемо закрити самі, без допомоги американців і європейської програми PURL. Але ці обстріли ніяк не впливають на фронт.

Ми переобладнали гелікоптери для полювання на «Шахеди». Інтегрували інтернет, радари та спеціальну оптику, що дозволяє пілотам чітко виходити на дрони та збивати їх. Для цього довелося змінити купу нормативно-правових актів і знайти рідкісне обладнання. Ми навіть відкрили ринок для того, щоб цивільні могли вилітати на літаках чи гелікоптерах і нищити ворожі безпілотники.

Ми маємо створити вмотивовану піхоту і штурмові підрозділи, щоб замінити людей, які воюють по чотири і більше років. Тому трансформацію почали з кореня проблеми — страхів цивільних. Ми запропонували чи не найбільші у світі зарплати для першої лінії: у середньому, 300 тисяч гривень для піхоти і до 460 тисяч для штурмовиків (понад $7 тисяч і $10 тисяч відповідно). Такі виплати — це базовий крок, щоб залучити людей і нарешті провести ротацію.

Рівень зарплат командирів не відповідає їхній ролі на фронті. Коли піхота на нулі отримує по 7–10 тисяч доларів, ми зобовʼязані підняти зарплати й командирам, від яких залежить життя цих людей. Ненормально, коли комбриг, який керує чотирма-пʼятьма тисячами бійців, отримує 50 тисяч гривень. Ризик піхотинця в окопі величезний, але від лідерства командира, його штабу та якості планування залежить, скільки людей виживе і виконає завдання. Тому ми суттєво збільшуємо виплати для всього керівного складу — від штабів і командирів батальйонів до очільників бригад і корпусів.

Тилові підрозділи теж потребують справедливого рівня оплати. Військові в тилу, які отримують по 20 тисяч гривень і часто змушені таксувати після роботи, отримають 10 тисяч гривень надбавки. Вона стосуватиметься логістів, звʼязківців, військових айтівців, які пишуть код, та всіх інших працівників забезпечення, які тримають наш тил.

Піхота отримуватиме бонуси за полонених і підтверджені втрати ворога. Це будуть 100 тисяч гривень за кожного полоненого та 15 тисяч — за відеопідтвердження ліквідації ворога. Полонені нам дуже потрібні для обмінного фонду, щоб повертати своїх. Стосовно премій за знищення з відеофіксацією: раніше це працювало тільки для операторів дронів, тепер такі самі виплати отримуватимуть і піхотинці.

Діючі військові на першій лінії отримують контракт на 10 місяців. Після нього можна звільнитися і мати гарантовану відстрочку. Формула така: 6 місяців — це залізна базова відстрочка, а кожен день на бойових позиціях множиться на три й додається до неї. Тобто, відвоювавши 4 місяці на нулі, людина отримує ще рік відстрочки. Разом це 18 місяців (півтора року) відпочинку. Що з грошима: за чотири бойових місяці піхотинець гарантовано заробляє 1 мільйон 200 тисяч гривень (в середньому, 300 тисяч на місяць або 10 тисяч на день), а штурмовик — до 460 тисяч на місяць. Решту шість місяців контракту боєць також отримує стандартне грошове забезпечення.

Для нових людей контракт триватиме 14 місяців, де перші два місяці — це навчання. Далі — рівно рік служби. Наприкінці контракту людина так само отримує відстрочку на рік, півтора чи два за тією ж формулою: шість місяців бази плюс кожен бойовий день «один до трьох». Ці умови, великі зарплати й відстрочка стосуються не тільки штурмовиків, а й усіх бойових посад на першій лінії: медиків, навідників, механіків-водіїв.

Для інших посад в армії вводять бойовий контракт на 24 місяці з гарантованою відстрочкою. Раніше мінімальний контракт тривав три роки і не давав права на звільнення через ТЦК. Тепер після двох років служби військовий залізно звільняється й отримує шість місяців базової відстрочки. Крім того, кожен день на бойових позиціях додає ще один день відпочинку (формула «один до одного»). Це стосується артилеристів, операторів БпЛА чи НРК, звʼязківців, фахівців із РЕБ і штабних працівників.

Мобілізовані та діючі контрактники можуть перейти на цей 24-місячний контракт. Якщо людина була мобілізована і не мала чітких строків служби або підписала старий трирічний контракт у 2022—2023 роках (чи навіть учора) — вона може перепідписати угоду на два роки. Це дає чіткі терміни служби та право на гарантовану відстрочку після звільнення.

Для служби в тилу вводять базовий контракт, розрахований на посади логістики та забезпечення. Умови строків служби та відстрочки такі самі, як і на бойовому контракті (24 місяці). Головна відмінність — у грошах. Оскільки це тил, бійці отримуватимуть менше, ніж на передовій, але завдяки надбавці 10 тисяч гривень мінімальна зарплата на цих посадах тепер буде 30 тисяч гривень.

У Міноборони є додаткові 60 мільярдів гривень на цей рік. Тому перші оновлені зарплати військові отримають на початку липня за червень.

Для понад 200 тисяч військових у СЗЧ буде механізм повернення. До 20 вересня можна самостійно обрати новий підрозділ. Ця програма діє лише для тих, хто пішов у СЗЧ до 12 червня. Вони можуть перейти в іншу частину без батальйонів резерву та без ризику автоматично потрапити в піхоту на передову. Для тих, хто піде в СЗЧ після 12 червня, поблажок не буде — Міноборони зареєструє законопроєкт, щоб судова відповідальність і вироки стали реальними.

Нова цифрова модель закриє лазівки для корупції в ТЦК. Більше не вийде маніпулювати списками «розшуку» вручну. Зараз людину можуть безпідставно зранку внести до бази розшуку, а ввечері, після «вирішення питання», так само тихо звідти прибрати. Надалі кожну дію в системі будуть фіксувати, і просто так додати чи стерти когось із бази розшуку ТЦК за хабар буде технічно неможливо.