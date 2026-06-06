Що подивитися у вихідні. Моторошний римейк культового трилеру «Мис страху», ромком із Дженіфер Лопес і продовження епічного фентезі «Легенда про Vox Machina»

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Психологічний трилер «Мис жаху»

Про що серіал. Анна і Том — подружжя успішних адвокатів, які живуть розкішне життя разом зі своїми дітьми-підлітками Заком і Наталі. На День незалежності США вони влаштовують звану вечерю, куди приходить Макс Кейді — чоловік, що відсидів 17 років за вбивство дружини. Кожен день за ґратами він проклинав Анну, яка захищала його в суді й не змогла пом’якшити покарання, — і нарешті дочекався дня, коли зможе їй помститися.

Cape Fear / Apple TV / є українські субтитри / шоуранер — Ніколас Антоска / у головних ролях — Хав'єр Бардем, Емі Адамс, Патрік Вілсон / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що «Мис жаху» бездоганно зрежисований, шалено напружений і моторошний, а актори майстерно зображують своїх героїв. Collider пише, що серіал тримає в напрузі й має неочікувані сюжетні повороти в кожному епізоді. Крім того, сюжет фокусується не лише на помсті, а й на провині та сімейних таємницях, які зрештою випливають на поверхню.

Романтична комедія «Офісний роман»

Про що фільм. Джекі Круз — генеральна директорка компанії Air Cruz, яка успадкувала цю посаду від батька. Вона «одружена» зі своєю роботою і суворо дотримується правил компанії, наприклад, забороняє всім співробітникам мати стосунки в офісі. Та все змінюється, коли в компанію приходить новий юрист Деніел Бланчфлаєр — і Джекі вперше починає цікавитися чимось, крім роботи. Тим часом декілька членів наглядової ради хочуть звільнити її і шукають для цього будь-якого приводу.

Office Romance / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Ол Паркер / у головних ролях — Дженніфер Лопес, Бретт Голдштейн, Бетті Гілпін / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Variety пише, що це класичний ромком, який дотримується всіх норм жанру — має передбачуваний сюжет, хімію між головними героями і декілька справді кумедних сцен. Оглядач The Guardian пише, що фільм не створює чарівної атмосфери, притаманної ромкомам, бо Голдшейну (Деніелу) бракує впевненості поруч із харизматичною Лопес (Джекі).

Драматичний серіал «Свідок»

Про що серіал. Знято на основі одного з найгучніших кримінальних розслідувань у Великій Британії. У 1992 році чоловік у парку нападає на молоду матір Нікелл і завдає їй десятки ножових ударів. Жінка помирає, і єдиний свідок вбивства — її дворічний син Алекс. Батько хлопчика Андре має одночасно впоратися з втратою дружини, переслідуваннями папараці й тиском поліційного психолога, який намагається витягнути з Алекса деталі злочину. Серіал охоплює події в житті родини з 1992-го по 2002 рік.

The Witness / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Роб Вільямс / у головних ролях — Джордан Болгер, Макс Фінчем, Ніл Маскелл / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Оглядач The Guardian пише, що серіал майстерно розповідає історію Алекса й не додає зайвих недостовірних деталей. Decider пише, що серіал радше переказує деталі справи, ніж розповідає глибоку емоційну історію про життя жертв трагедій, яких переслідують медіа.

Фентезійний анімаційний серіал «Легенда про Vox Machina» — четвертий сезон

Про що серіал. Адаптація популярного американського вебсеріалу Critical Role, у якому компанія акторів дубляжу грає в рольову гру Dungeons & Dragons. За десять років команда Critical Role повністю пройшла три кампейни — серії пов’язаних пригод у всесвіті D&D. Найцікавіші сцени і сюжетні повороти з їхнього першого і другого кампейнів лягли в основу анімаційного фентезійного серіалу «Легенда про Vox Machina». У центрі сюжету — пригоди групи авантюристів, відомої як Vox Machina, на континенті ТалʼДорей, у містах Імон та Вайтстоун.

The Legend of Vox Machina / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Метью Мерсер / озвучують головні ролі — Метью Мерсер, Ешлі Джонсон, Тревіс Віллінгем, Лора Бейлі / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Decider пише, що четвертий сезон тримає планку завдяки якісній анімації та озвучці, дотепному гумору, логічному і деталізованому світу й персонажам. Screen Rant хвалить розвиток персонажів у цьому сезоні й те, як серіал поєднує різні жанри протягом історії.