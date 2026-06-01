Компʼютерний інженер із Кремнієвої долини залишив усе, щоб стати католицьким пастором — і тепер допомагає Anthropic створити «модуль совісті» для її ШІ. Ось його неймовірна історія

Папа Римський Лев XIV презентував свою першу енцикліку — вона про штучний інтелект. На презентацію Папа запросив співзасновника Anthropic, який взагалі не вірить у Бога
Двадцять пʼятого травня Папа Римський Лев XIV представив у Ватикані свою першу енцикліку. Понтифік випустив її уперше відтоді, як очолив Католицьку церкву. Документ назвали Magnifica Humanitas («Величне людство»). Його англійський переклад налічує 42 000 слів — і всі вони про те, як захистити гідність людини в епоху штучного інтелекту. Папа закликав світ негайно приборкати нові технології та порівняв контроль над ШI з ядерним роззброєнням.
Та найбільшу сенсацію викликала сама презентація. Папа Лев XIV запросив на сцену співзасновника компанії зі штучного інтелекту Anthropic Крістофера Олаха. Кадри, де понтифік і 33-річний розробник із Кремнієвої долини сидять пліч-о-пліч, миттєво облетіли світові медіа. У своїй промові Папа окремо звернувся до Олаха, подякував йому за присутність і назвав їхній діалог, попри світоглядні розбіжності (Олах є атеїстом), «великим знаком надії».
У січні компанія Anthropic опублікувала нову «конституцію» для своєї головної нейромережі Claude — набір правил, які визначають базові цінності. Конституція чітко визначає, що ШI може робити, а за які межі йому заходити заборонено, як він має зважати на чесність, безпеку і людську гідність. Щоб прописати ці етичні межі, Anthropic звернулася до Ватикану. Над людською мораллю Claude працювали єпископ Пол Тай, який керує питаннями культури та освіти у Ватикані, Браян Патрік Грін — директор з етики технологій в Університеті Санта-Клари (він уже написав три великі праці з Ватиканом про управління штучним інтелектом), а також отець Брендан Макгвайр.
Макгвайр розповідав, як Крістофер Олах звернувся до нього: «Вони просили Ватикан допомогти галузі [штучного інтелекту], бо вона дуже швидко розвивалася в цьому напрямку». Саме шістдесятирічний отець Брендан став провідником між релігією і технологіями, адже його життя поєднує ці два різні світи.
Брендан Макгвайр залишив роботу інженера в Кремнієвій долині, щоб служити Богу. Тепер він вчить Claude відрізняти добро від зла
Брендан Макгвайр народився в Ірландії. Він — найменший з дванадцяти дітей у сімʼї.
У 1980-х роках Макгвайр вивчав криптосистеми в дублінському Трініті-коледжі, де здобув ступені з електронної інженерії та інформатики. Він захистив магістерську дисертацію з кібербезпеки саме тоді, коли інтернет-революція тільки починалася. «Я трохи випередив свій час», — згадує Макгвайр.
Згодом він переїхав до Америки й очолив міжнародну асоціацію PCMCIA, яка стандартизувала роботу перших у світі карт памʼяті. Крім того, Макгвайр керував програмами для топменеджерів у Вищій школі бізнесу Стенфордського університету. З таким резюме у Кремнієвій долині він міг забезпечити собі заможне і цілком безтурботне майбутнє — натомість залишив усе, щоб стати священником.
«Це було дуже важко — відійти від цього», — скаже він пізніше в інтервʼю.
Макгвайр вступив до семінарії Святого Патрика в Менло-Парку в Каліфорнії. Це самісіньке серце Кремнієвої долини — місто, де сьогодні розташована головна штаб-квартира Meta (Facebook). Там він здобув богословські ступені, й у 2000 році його висвятили на священника єпархії Сан-Хосе.
Наступну чверть століття він присвятив служінню. Понад 16 років Макгвайр був настоятелем великої церкви Святого Духа в Сан-Хосе. А ще 12 років працював генеральним вікарієм — фактично топменеджером єпархії, який відповідає за спеціальні проєкти. На цій посаді він створював мережу католицьких шкіл, які поєднують класичну освіту з цифровими технологіями.
Зараз він пастор парафії Святого Симона в Лос-Альтосі. Щонеділі на його службах у церкві поруч із простими вірянами сидять одні з найвпливовіших дослідників штучного інтелекту. Він ніколи повністю не залишав технологічну галузь позаду. Поки його друзі піднімалися карʼєрними сходами, Макгвайр намагався розібратися, де в них нових технологіях ховається небезпека для людської моралі. «Я покинув технологічну індустрію, але вона так і не покинула мене по-справжньому», — казав він.
Потім з ним звʼязався співзасновник Anthropic Крістофер Олах, а те, що сталося далі, за словами Макгвайра, було приголомшливим. Його попросили додати теологічний підхід до «конституції» Claude, щоб навчити нейромережу краще розрізняти добро і зло. Отець визнає, що ШІ не має душі. Але він бачить чітку паралель у тому, як формуються моральні оцінки у людей та у машин. «Це справжнє виховання совісті, — каже він. — Думаю, ми зобовʼязані допомогти цим машинам схилитися до добра. Інакше вони просто скопіюють і вберуть у себе все найкраще і найгірше, що є в нашому світі, а це по-справжньому лякає, хіба ні?»
Тридцять пʼять років отець Макгвайр приховував свою таємницю, але зрештою відкрив її, щоб захистити жертв сексуального насильства в церкві
У вересні 2018 року Брендан Макгвайр як пастор церкви Святого Духа в Сан-Хосе вийшов на амвон і замість звичайної недільної проповіді розповів парафіянам про свою найважчу таємницю. Він уперше читав текст слово в слово з аркуша, щоб не пропустити жодної деталі. Священник зізнався: коли йому було вісімнадцять, він став жертвою сексуального насильства з боку іншого клірика. Цей секрет він носив у собі тридцять пʼять років.
Усе почалося в його рідному ірландському містечку Брей поблизу Дубліну. Чотирнадцятирічний Брендан познайомився зі священником і не підозрював, що той протягом чотирьох років психологічно обробляв його та завойовував довіру, щоб потім напасти. Коли це сталося, кривдник сказав Брендану, що спеціально чекав його повноліття, «аби це не вважали насильством над дитиною». Юний Макгвайр зміг відбитися від нападника, але багатьом іншим пощастило менше. Священник, імʼя якого не згадувалося в проповіді, полював на десятки людей у Нью-Гемпширі та Массачусетсі. Він потрапив за ґрати лише у 2004 році й через два роки помер у вʼязниці.
Отець Брендан розповів, що на цю проповідь його наштовхнув звіт великого журі Пенсильванії про масові зловживання в церкві починаючи з 1947 року. Прочитавши перші чотириста сторінок, Макгвайр знову відчув гнів. Він довго вагався, чи варто говорити публічно, адже зовсім не прагнув слави чи зайвої уваги до себе: «Я людина глибокої молитви — молюся годину вранці й годину ввечері. Цю проповідь я написав за кілька днів до служби й дуже довго виліплював кожне слово в молитвах. Я зовсім не хотів, щоб усе це крутилося навколо моєї персони. Справді не хотів». Макгвайр хоче бути не просто голосом жертв насильства. Він хоче бачити зміни в церкві, тому у своїй проповіді він перерахував кроки, які вона має зробити.
Парафіяни відповіли «бурхливими оплесками» на двох месах і «трьома оваціями стоячи» на інших — це нетипова поведінка після проповіді. За словами Макгвайра, після цього до нього звернулися 45 чоловіків, які теж пережили насильство. Пʼятеро з них виявилися священниками, причому чотирьох із них скривдили ще під час навчання в семінарії. «Одному чоловікові було 95 років. Він тримав таємницю понад 60—70 років. Я думав, що 35 — це забагато» — сказав Брендан.
Сьогодні отець Брендан пише художній роман, де його головним творчим інструментом став той самий Claude. Книга розповідає історію про ченця, який переживає глибоку кризу віри, і про його незвичного супутника — штучний інтелект. Цей майбутній твір уже має робочу назву: «Душа штучного інтелекту: священник, алгоритм і пошук мудрості».