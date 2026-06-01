Компʼютерний інженер із Кремнієвої долини залишив усе, щоб стати католицьким пастором — і тепер допомагає Anthropic створити «модуль совісті» для її ШІ. Ось його неймовірна історія

Перша енцикліка Папа Римського Льва XIV

Папа Римський Лев XIV презентував свою першу енцикліку — вона про штучний інтелект. На презентацію Папа запросив співзасновника Anthropic, який взагалі не вірить у Бога

Двадцять пʼятого травня Папа Римський Лев XIV представив у Ватикані свою першу енцикліку. Понтифік випустив її уперше відтоді, як очолив Католицьку церкву. Документ назвали Magnifica Humanitas («Величне людство»). Його англійський переклад налічує 42 000 слів — і всі вони про те, як захистити гідність людини в епоху штучного інтелекту. Папа закликав світ негайно приборкати нові технології та порівняв контроль над ШI з ядерним роззброєнням.

Та найбільшу сенсацію викликала сама презентація. Папа Лев XIV запросив на сцену співзасновника компанії зі штучного інтелекту Anthropic Крістофера Олаха. Кадри, де понтифік і 33-річний розробник із Кремнієвої долини сидять пліч-о-пліч, миттєво облетіли світові медіа. У своїй промові Папа окремо звернувся до Олаха, подякував йому за присутність і назвав їхній діалог, попри світоглядні розбіжності (Олах є атеїстом), «великим знаком надії».

Папа Лев XIV презентує свою першу енцикліку Magnifica Humanitas, 25 травня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Cпівзасновник Anthropic Крістофер Олах виголошує промову на презентації, 25 травня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

У січні компанія Anthropic опублікувала нову «конституцію» для своєї головної нейромережі Claude — набір правил, які визначають базові цінності. Конституція чітко визначає, що ШI може робити, а за які межі йому заходити заборонено, як він має зважати на чесність, безпеку і людську гідність. Щоб прописати ці етичні межі, Anthropic звернулася до Ватикану. Над людською мораллю Claude працювали єпископ Пол Тай, який керує питаннями культури та освіти у Ватикані, Браян Патрік Грін — директор з етики технологій в Університеті Санта-Клари (він уже написав три великі праці з Ватиканом про управління штучним інтелектом), а також отець Брендан Макгвайр.

Макгвайр розповідав, як Крістофер Олах звернувся до нього: «Вони просили Ватикан допомогти галузі [штучного інтелекту], бо вона дуже швидко розвивалася в цьому напрямку». Саме шістдесятирічний отець Брендан став провідником між релігією і технологіями, адже його життя поєднує ці два різні світи.

«Отець Брендан Макгвайр — це людина, яка творить обличчя нашого регіону. Він саме той друг, лідер і рятівник людських душ, завдяки якому ми пишаємося тим, що називаємо Кремнієву долину своїм домом», — так описували парафіяни Макгвайра. Facebook

Брендан Макгвайр залишив роботу інженера в Кремнієвій долині, щоб служити Богу. Тепер він вчить Claude відрізняти добро від зла

Брендан Макгвайр народився в Ірландії. Він — найменший з дванадцяти дітей у сімʼї.

У 1980-х роках Макгвайр вивчав криптосистеми в дублінському Трініті-коледжі, де здобув ступені з електронної інженерії та інформатики. Він захистив магістерську дисертацію з кібербезпеки саме тоді, коли інтернет-революція тільки починалася. «Я трохи випередив свій час», — згадує Макгвайр.

Згодом він переїхав до Америки й очолив міжнародну асоціацію PCMCIA, яка стандартизувала роботу перших у світі карт памʼяті. Крім того, Макгвайр керував програмами для топменеджерів у Вищій школі бізнесу Стенфордського університету. З таким резюме у Кремнієвій долині він міг забезпечити собі заможне і цілком безтурботне майбутнє — натомість залишив усе, щоб стати священником.

Фото Брендана Макгвайра з його колегами з асоціації PCMCIA. На цьому фото він крайній праворуч. Facebook А тут крайній ліворуч. Facebook Це був початок 90-х, і як підробіток Макгвайр мав невелику компанію, яка перекладала технічну документацію з японських карт памʼяті та продавала англійські версії. («Ніхто не знав, що вони, чорт забирай, говорять», — згадував він.) Facebook

«Це було дуже важко — відійти від цього», — скаже він пізніше в інтервʼю.

Макгвайр вступив до семінарії Святого Патрика в Менло-Парку в Каліфорнії. Це самісіньке серце Кремнієвої долини — місто, де сьогодні розташована головна штаб-квартира Meta (Facebook). Там він здобув богословські ступені, й у 2000 році його висвятили на священника єпархії Сан-Хосе.

Брендан Макгвайр відзначає 24 роки священницького служіння, 28 травня 2024 року. Facebook

Наступну чверть століття він присвятив служінню. Понад 16 років Макгвайр був настоятелем великої церкви Святого Духа в Сан-Хосе. А ще 12 років працював генеральним вікарієм — фактично топменеджером єпархії, який відповідає за спеціальні проєкти. На цій посаді він створював мережу католицьких шкіл, які поєднують класичну освіту з цифровими технологіями.

Зараз він пастор парафії Святого Симона в Лос-Альтосі. Щонеділі на його службах у церкві поруч із простими вірянами сидять одні з найвпливовіших дослідників штучного інтелекту. Він ніколи повністю не залишав технологічну галузь позаду. Поки його друзі піднімалися карʼєрними сходами, Макгвайр намагався розібратися, де в них нових технологіях ховається небезпека для людської моралі. «Я покинув технологічну індустрію, але вона так і не покинула мене по-справжньому», — казав він.