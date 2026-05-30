Що подивитися у вихідні. «Людина-павук» з Ніколасом Кейджем, спіноф «Заради всього людства», мокʼюментарі з попзіркою Charli XCX і новий сезон «Посібника з убивства для хороших дівчат»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Супергеройський серіал «Нуар Людина-павук»

Про що серіал. Дія відбувається у США в 1930-х роках, наприкінці епохи сухого закону. У центрі сюжету — приватний детектив Бен Райлі, який після трагедії перестав захищати людей в костюмі супергероя Павука. Цим користуються злочинці — бос мафії Сільвермейн захоплює контроль над Нью-Йорком, а злодії з надздібностями — Пісочний чоловік, Тумбстоун і Мегаватт — безкарно нападають на містян. Райлі знову надягає костюм Павука, щоб їх зупинити.

Spider-Noir / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Орен Узіель / у головних ролях — Ніколас Кейдж, Ламорн Морріс, Лі Джунь Лі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал стильний і має нуарну атмосферу, сценарій містить достатньо гострих діалогів і дотепних жартів, а події розвиваються швидко й цікаво. Collider хвалить майстерну гру Ніколаса Кейджа, візуал, операторську роботу і бездоганні бойові сцени.

Науково-фантастичний серіал «Зоряне містечко»

Про що серіал. В альтернативному всесвіті СРСР першим висаджує людину на Місяць. Космічні перегони тривають, а історія йде геть іншим шляхом. Наприклад, у 1990-ті роки Радянський Союз все ще існує, а Північна Корея — розвинута держава з власною науковою програмою.

Основний серіал «Заради всього людства» показує події у США, де космічний туризм став популярним, а нова мета космічної програми — першими висадитися на Марс. Спіноф «Зоряне містечко» привідкриває «залізну завісу» і розповідає, що відбувається у штабі радянської космічної програми. Наприклад, як КДБ шпигує за всіма працівниками «Зоряного містечка», щоб космічні плани СРСР не потрапили в руки американських шпигунів.

Star City / Apple TV / є українські субтитри / шоуранери — Рональд Мур, Бен Недіві, Метт Вольперт / у головних ролях — Ріс Іванс, Анна Максвелл Мартін, Агнес О'кейсі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. Collider пише, що «Зоряне містечко» — напружений шпигунський трилер з добре прописаними персонажами та сильним акторським складом. Оглядачка The Guardian каже, що спіноф має зовсім інший антураж, ніж оригінальний серіал, — він сповнений параної, напруги й моторошних сцен.

Детективний серіал «Посібник з убивства для хороших дівчат» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація серії підліткових романів Голлі Джексон. У 2019 році 17-річна Енді гине за таємничих обставин у маленькому англійському містечку Літтл-Кілтон. Її хлопець Енді Сел визнає себе винним і невдовзі вчиняє самогубство, а поліція так і не знаходить тіла дівчини. За п’ять років по тому школярка Піппа вирішує розкрити справу і разом з друзями починає розслідування. У другому сезоні Піппа має розібратися з наслідками своїх дій та відшукати друга, який раптово зник безвісти.

A Good Girl's Guide to Murder / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранерка — Поппі Коґан / у головних ролях — Емма Маєрс, Зейн Ікбал, Аша Бенкс / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 96% глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що другий сезон вийшов ще кращим, ніж перший: сюжет більш напружений і заплутаний, а головний антагоніст сезону — справді моторошний. Decider пише, що головна таємниця захоплива і за розвитком персонажей цікаво спостерігати, але деякі другорядні герої погано прописані.

Чорна комедія «Вбивайте усвідомлено» — другий сезон

Про що серіал. Бйорн — адвокат, який працює на барона мафії Драгана. Це займає весь його час, тому він зовсім не бачить дружину і маленьку доньку. Щоб знайти баланс між роботою і життям, він звертається до психолога, який вчить його усвідомленості — блокувати всі думки, що заважають «бути тут і зараз». Та коли доньці Бйорна загрожує небезпека, він дізнається про нову техніку боротьби зі стресом — убивство. У другому сезоні Бйорн вчиться дбати про свою внутрішню дитину, а ще — потайки керує одразу двома злочинними синдикатами.

Murder Mindfully / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Дорон Вісоцкі / у головних ролях — Том Шиллінг, Емілі Кокс, Петер Йордан / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Decider пише, що продовження вийшло кумедним, хоча деякі серії аж занадто безглузді. Оглядачка The Heaven of Horror пише, що другий сезон тримає планку першого — у ньому багато кумедних і несподіваних сцен та персонажів, за якими цікаво спостерігати.

Комедія «Чотири пори року» — другий сезон

Про що серіал. Три подружжя — Джек і Кейт, Денні та Клод, Нік та Енн — товаришують майже 30 років і щосезону відпочивають разом. Навесні, під час чергової відпустки, Нік оголошує, що вони з Енн розлучаються. І вже в наступну літню поїздку бере із собою молоду зубну гігієністку Джинні, з якою нещодавно закрутив роман. Протягом наступних подорожей компанія має знайти з нею спільну мову, а два подружжя, що досі разом, — ще й порозумітися між собою і вирішити давні суперечки, які руйнують їхні шлюби. Дії другого сезону відбуваються навесні — після зимової поїздки (фінал першого сезону) друзі знову їдуть на відпочинок.

The Four Seasons / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Тіна Фей, Стів Керелл, Ленґ Фішер, Трейсі Віґфілд / у головних ролях — Тіна Фей, Вілл Форте, Колман Домінго / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що між акторами чудова хімія, але серіалу бракує емоційної глибини, продуманих сюжетних ліній та персонажа Стіва Карелла. Variety пише, що другий сезон менш дотепний, але це компенсує мальовничий візуал і талановитий акторський склад.

Сатирична документалка «Момент»

Про що фільм. У 2024 році англійська співачка і діджейка Charli XCX випустила альбом Brat, який став настільки хітовим, що приніс їй світове визнання, задав тренд на техно в попкультурі та запустив у соцмережах тренд brat summer. У мок’юментарі артистка грає саму себе, яка на піку популярності альбому їде в тур. Замість того щоб відстояти своє художнє бачення, вона сліпо слідує вказівкам піарників і маркетологів, які намагаються «доїти» brat summer якомога довше. Наприклад, знімають пафосну документалку про концертний тур Charli XCX.

The Moment / HBO Max / немає українського дубляжу і субтитрів / режисер — Ейдан Замірі / головна героїня — співачка Charli XCX (Шарлотта Ейчісон) / тривалість —1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 66% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що «Момент» кумедно висміює музичну індустрію, але водночас має чимало щирих моментів про справжні почуття виконавиці після успіху Brat. The New York Times пише, що Charli XCX — чудова комедійна акторка, а документалка через сатиру порушує серйозні проблеми, як-от автентичність і баланс між публічним і приватним «я» артистів.