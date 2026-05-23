Що подивитися у вихідні. Наукова-фантастика від творців «Дивних див», комедія з Розамунд Пайк, шпигунський бойовик із зіркою «Офісу» і напружений трилер «Максимальне задоволення гарантовано»

Науково-фантастичний серіал «Бороуз»

Про що серіал. Сем Купер — інженер-авіатехнік на пенсії, разом з дружиною Лілі вони планують переїхати до містечка для літніх людей Бороуз. Незадовго до переїзду Лілі помирає від серцевого нападу, й Сем опиняється в містечку сам. До його мешканців, що також на пенсії, він ставиться скептично. Це журналістка Джуді, хіпі Арт, гламурна вчителька Рене і лікар Воллі. Попри неприязнь і скорботу, Сему доведеться з ними об’єднатися, адже вночі місто тероризує потойбічна істота.

The Boroughs / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Джеффрі Еддісс, Вілл Меттьюз, Метт і Росс Даффери / у головних ролях — Альфред Моліна, Елфрі Вудард, Джина Девіс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал кумедний, має розумний і дотепний сценарій та інтегрує в історію найцікавіші сюжетні тропи про монстрів. Оглядачу Collider подобається, що в серіаі є класичні елементи науково-фантастичних історій, а також він пропонує оптимістичний погляд на старість, яка не є кінцем життя.

Трилер з елементами чорної комедії «Максимальне задоволення гарантовано»

Про що серіал. Після розлучення Паула більшість вечорів проводить разом з Тревом — вебкам-моделлю, який надає секс-послуги. Одного вечора вона бачить, як у його квартиру вривається невідомий, починає бити хлопця і перериває дзвінок. Невдовзі Тревор дзвонить Паулі і благає заплатити за нього викуп. Через декілька днів він же починає шантажувати її записами їхніх зустрічей. Поліція ставиться до Паули байдуже, тож вона бере справу у свої руки — і починає розслідувати, ким насправді є Тревор і на кого він працює.

Maximum Pleasure Guaranteed / Apple TV / є українські субтитри / шоуранер — Девід Розен / у головних ролях — Тетяна Маслані, Джессі Ходжес, Джейк Джонсон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал напружений і водночас кумедний, актори майстерно грають, а головна таємниця цікава і непередбачувана. The Guardian пише, що від цього трилера важко відірватися завдяки неочікуваним сюжетним поворотам, добре прописаним героям і захопливій акторській грі.

Комедія «Спочатку дами»

Про що фільм. Керівник великого рекламного агентства Деміан Сакс — сексист і шовініст, який щодня принижує колег на роботі, недоречно фліртує з усіма жінками навколо та має кілька коханок одночасно. Одного дня він випадково потрапляє в альтернативну реальність — сексистський матріархальний світ, де лише жінки керують країнами і компаніями. Тепер Деміан працює асистентом керівниці Atlas — Алекс Фокс, яку він довів до звільнення у своєму світі. Тож йому доведеться або призвичаїтися до життя за новими правилами, або вибратися із цієї реальності.

Ladies First / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисерка — Теа Шеррок / у головних ролях — Розамунд Пайк, Саша Барон Коен, Річард Е. Грант / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачка Best Next Picture пише, що актори чудово грають, а сценарій вдало висвітлює типові проблеми, з якими щодня стикаються жінки. Оглядач Variety пише, що фільм кумедний і може бути цінним уроком для чоловіків. Проте оглядачу бракує серйозності і глибшого занурення в тему, яке б могло додати чогось нового до гендерної дискусії.

Шпигунський серіал «Джек Раян: Війна привидів»

Про що фільм. Cиквел шпигунського серіалу «Джек Раян» (2018–2023). Джек давно пішов із ЦРУ і живе нормальним життям. Та одного дня заступник директора ЦРУ з питань розвідки Джеймс Грір знаходить його і переконує доставити невеликий вантаж. Місія стає складнішою, коли отримувач гине в Джека на очах і не встигає дати жодних вказівок. Тож Джек об’єднується з офіцеркою МІ-6 Еммою й агентом ЦРУ Майком, починає власне розслідування і дізнається про таємне угруповання його давніх знайомих, що загрожує міжнародній безпеці.

Jack Ryan: Ghost War / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / режисер — Ендрю Бернштейн / у головних ролях — Джон Кразінські, Сієнна Міллер, Венделл Пірс / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 48% від критиків, 47% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що Кразінські (Джек) чудово грає, а фільм стрімко розвивається і має захопливі екшн-сцени, але сценарій надто клішований і загалом передбачуваний. Decider пише, що актори добре грають і мальовничі кадри з різних частин світу захопливі, проте персонажам бракує глибини.