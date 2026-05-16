Leléka — у фіналі «Євробачення». А ось вісім найяскравіших учасників, які складуть їй конкуренцію

Цьогоріч Україна виступає на «Євробаченні» з піснею-баладою «Рідним». У конкурсному номері є дві ключові особливості. Перша — Leléka виконує вокаліз. Якщо дуже просто: це спів без слів, коли артист використовує лише голосні звуки. Під час виступу вона робить це на одному диханні протягом 28 секунд.

Друга особливість — бандура. Тепер вона не просто звучить у пісні, як на Нацвідборі, а присутня на сцені — на ній імпровізує бандурист Ярослав Джусь. Бандура на сцені — це доречний хід? «Для європейців це якийсь диво-інструмент, який вони ніколи не бачили, — каже Максим Нагорняк. — Те, що заштамповане для нас — не заштамповане для закордонної аудиторії. Їх це чіпляє». За прогнозами букмекерів, Leléka зараз посідає тринадцяту сходинку в рейтингу.

Головний претендент на перемогу — Фінляндія. Країну представляє дует — співак Пете Паркконен і скрипалька Лінда Лампенюс. Їхня пісня має назву “Liekinheitin” («Вогнемет»). Цьогоріч фінські артисти фактично змінили правила конкурсу під себе: їм дозволили виконувати інструментальні партії наживо — вперше з 1999 року. Саме скрипка стала ключовим елементом їхнього виступу. «Дуже дивно, коли артистка зі скрипкою виглядає виразніше, ніж співак, — коментує Макс Нагорняк. — Артистка зі скрипкою прекрасна, співак на сцені загубився». Увесь виступ Пете і Лінда виступають окремо одне від одного і «зустрічаються» лише наприкінці номера.

Ще один претендент на перемогу — Греція, яку представляє Акілас. Відео його виступу зібрало понад мільйон переглядів — майже вдвічі більше за фінський дует. Він виступає з легкою, веселою піснею “Ferto” («Принеси»). 27-річний Акілас — співак, який лише за кілька років пройшов шлях від вірусного тіктокера до однієї з найпомітніших нових зірок у Греції.

Конкурсну пісню він перетворив на тікток-скетч: кіберестетика, трохи театральних сцен, сам він розважається на сцені, їздить на самокаті. Багато хто називає номер мемним і порівнює з виступами Вєрки Сердючки. «Він виглядає мультяшним, і це підкуповує багатьох, тому що людина із соцмереж, — каже Макс Нагорняк. — Це не перший випадок, коли популярна в соцмережах людина виходить на сцену і «лажає» — не співом, а як артист. Вєрка Сердючка тримає увагу на собі, а тут усе тримається просто на образі. І коли він із цього образу випадає — усе розсипається, він стає непереконливим. Ця непереконливість може зіграти з ним злий жарт».

Улюбленцем європейців став співак із Данії Сьорен Торпегор Лунд. Його конкурсній пісні “Før Vi Går Hjem” («Поки ми не повернемося додому») прогнозують місце в пʼятірці. Як кажуть єврофани, трек «підступний» — спершу не чіпляє, але після кількох прослуховувань ти не можеш зупинитися його наспівувати. Велика перевага Сьорена — його акторський бекграунд. Він роками грав у великих театральних постановках у Данії. Тепер це допомагає йому проживати історію токсичного кохання, про яке він і співає.

Чи не найчастіше змінюються прогнози, яке ж місце посяде Франція. Країну представляє наймолодша учасниця — 17-річна Monroe з піснею “Regarde” («Поглянь!»). Як каже Макс Нагорняк, це пісня в дусі класичного французького мюзиклу, але її помпезність може бути обмежена рамками самого конкурсу. Таке з Францією трапляється не вперше: попри шарм і сильні номери, востаннє країна перемагала на «Євробаченні» ще в 1977 році.

Котрий рік у топі тримається Ізраїль — цьогоріч країну представляє Ноам Беттан з піснею “Michelle” («Мішель»). Під час виступу в першому півфіналі із залу вже традиційно лунали антиізраїльські вигуки та свист, які не вдалося повністю заглушити під час трансляції. Попри це, Ізраїль нині посідає четверте місце в рейтинговій таблиці. «Пісня сильніша за номер, — коментує Макс Нагорняк. — Кліп дивишся й одразу відчуваєш: блін, це найвищої якості артист, який є в Ізраїлі. Дивишся номер — віддає циганщиною. Виглядає дешево».

Вайб 1980—1990-х на сцену цьогорічного «Євробачення» повернув представник Італії. 56-річний Саль Да Вінчі з баладою про любов “Per Sempre Sì” («Назавжди так») покаже на сцені романтику, сильний вокал і театральне шоу в стилі весілля. «Він мені подобається, хоч і не в межах конкурсу, — каже Макс Нагорняк. — Його пісню я точно додам у плейлист і буду кайфувати, бо від нього віє щирістю. Людина кайфує на сцені, а не переживає, яке місце посяде».

Справжнім романтиком «Євробачення» став представник Мальти. Айдан виступить з піснею “Bella” («Красуня»). Для Мальти це шанс нарешті переписати власну історію на конкурсі. Країна не проходила до фіналу вже три роки поспіль, а її найкращим результатом досі залишається третє місце — ще у 2005 році. Айдан має всі шанси це змінити. Його “Bella” — пісня про відновлення зв’язку з близькою людиною після розлуки. Є в номері й ще одна важлива деталь: пісня повертає мальтійську мову на сцену «Євробачення» після 26-річної паузи.

Одним з найдрайвовіших виступів вразила Молдова. Про Сатоші та його “Viva, Moldova!” («Слава Молдові!») українці пам’ятають ще з Нацвідбору. Його трек називають одним з найбільш «миттєво впізнаваних» у цьогорічному лайнапі. Приспів — Viva Moldova, aloha / Adio, vida loca / Soroca, Europa / Palma de Mallorca — працює як гачок. Сатоші міксує назви міст, знайомі слова і фрази з різних культур, тому пісня швидко запамʼятовується, навіть якщо чуєш її вперше. «Молдова — прекрасний виступ, — каже Макс Нагорняк. — Не здивуюся, якщо вони візьмуть і переможуть. Артисти роблять на сцені справжній «шабаш», і це працює. І в Європі на таке є запит».