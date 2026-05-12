Ремонт «Охматдиту» супроводжували судові справи і звинувачення підрядників у «завищених цінах», він зайняв два роки і вже на фінішній прямій. Чи справдилися звинувачення в медіа та судах? (Спойлер: ні.)

Як пройшов конкурс на ремонт «Охматдиту»?

Щоб оголосити конкурс, лікарня мала попередньо оцінити вартість робіт. Але за кілька днів зробити це якісно не встигли, тому переможця обирали не за найнижчою ціною, а за сумою балів за різними критеріями. Серед 14 учасників перемогла компанія «Буд-технолоджі» із сумою 307 мільйонів гривень — дві інші пропозиції були дорожчі, а решта — значно дешевші.

План території лікарні «Охматдит». «Бабель»

Коли став відомий переможець конкурсу, його заявку проаналізував редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. Він порівняв кошторис «Буд-технолоджі» з пропозиціями інших учасників і стверджував, що деякі види робіт у переможця коштували в півтора-два рази більше за середню ціну. Через це «Наші гроші» дійшли висновку, що загальний кошторис на 307 млн грн завищений.

Окремо «Наші гроші» звернули увагу на компанію «Ріола-модуль ЛТД», яка раніше будувала цей корпус і подала пропозицію на 179 млн грн. У своїй заявці компанія зазначала, що після ракетного удару за власний рахунок вже частково замінила стіни, стелі та лінолеум в операційних. На думку «Наших грошей», це також ставило під сумнів заявлені обсяги робіт, закладені в кошторисі.

Навколо будівництва спалахнув скандал, результати конкурсу скасували. У Міністерстві охорони здоров’я пообіцяли оголосити повноцінний тендер — цього разу через «Прозорро» за звичайною процедурою. Врешті новий тендер провели 23 травня 2025 року. Перемогла компанія «Ріола-Модуль ЛТД». Цього разу вона виставила пропозицію із вищою ціною — майже на 293 мільйони гривень. Щоб контролювати прозорість відбудови, створили Раду з відновлення «Охматдиту».

Далі уклали тристоронній договір: між лікарнею «Охматдит», яка є замовником ремонтних робіт, фондом «Охматдит — Здорове дитинство», який платить за них, і компанією «Ріола-Модуль ЛТД», яка виконує ці роботи.

День підписання договору на капітальний ремонт лікувально-діагностичного корпусу «Охмадиту», 6 червня 2025 року. На фото (зліва направо): Едем Адаманов — заступник міністра охорони здоровʼя України; Олександр Урін — голова комісії з реорганізації НДСЛ; Євген Вембер — голова БФ «Охматдит — Здорове дитинство»; Соломія Вітвіцька — голова наглядової ради фонду; Володимир Духович — керівник компанії-підрядника «Ріола-Модуль ЛТД». Facebook

Всі сторони, залучені до ремонту нового корпусу: Замовник: лікарня «Охматдит».

Платник: фонд «Охматдит — Здорове дитинство».

Виконавець: компанія «Ріола-Модуль ЛТД».

Технічний консультантт: компанія Eptisa.

Технічний нагляд: компанія «Академбуд».

Проєктант: компанія «Аркон».

Оплату ремонту погодили за такою схемою: кожен виконаний етап робіт оформлюється актом, який перевіряють одразу кілька сторін — представники лікарні, технічний консультант Eptisa і технічний нагляд «Академбуд». Вони підтверджують, що роботи виконані якісно і відповідають проєкту. Лише після їхнього погодження документи передають у фонд, і вже фонд ще раз їх перевіряє та переказує кошти підряднику.

Коли закінчиться ремонт і скільки він коштує?

Ремонт нового корпусу почався 9 червня 2025 року. Спочатку його планували завершити до 31 грудня того ж року, але згодом дедлайн перенесли. Новою датою назвали 31 березня 2026-го — втім, і до цього терміну роботи не встигли завершити.

У фонді пояснюють: уже під час ремонту виявилося, що початковий проєкт був недосконалий. По-перше, частину робіт просто не врахували. Наприклад, по фасаду: його встановлювали ще у 2012 році за тодішніми нормами теплопровідності. Відтоді вимоги змінилися, тому довелося оновити частину конструкцій — замінили профіль на новий, трохи товстіший, але від того ж виробника, і притому не збільшуючи вартості скляного фасаду. Щоб це все привести у відповідність до нових норм, проєктну документацію довелося доопрацьовувати, через що роботи на певний час зупиняли.

Такий вигляд мав новий корпус «Охматдиту» після російського ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року. Facebook Такий вигляд корпус мав станом на початок квітня 2026 року. Facebook Такий вигляд мав новий корпус «Охматдиту» після російського ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року. Такий вигляд корпус мав станом на початок квітня 2026 року. Facebook

По-друге, деякі обсяги робіт виявилися завищеними. Наприклад, спочатку планували повністю замінити всі вікна, але згодом вирішили, що достатньо замінити скло і відремонтувати фурнітуру. Через це також довелося коригувати проєкт.

На початку 2026 року додалися ще й зовнішні фактори — блекаути, а згодом морози. Через низькі температури частину фасадних робіт було неможливо виконувати, адже матеріали, зокрема герметики, не набирають міцності в мороз. Через це частину робіт знову довелося тимчасово призупинити.

Вартість ремонту при цьому може зрости мінімально. У Раді з відновлення «Охматдиту» пояснюють: у тристоронньому договорі зафіксована тверда ціна, тобто підрядник не може піднімати її через подорожчання електроенергії, мастильних матеріалів та інших витрат — він має вкластися в погоджену суму. Водночас через зміни в проєкті, які довелося вносити вже під час ремонту, загальна вартість може трохи зрости — орієнтовно на 2,5% від початкової затвердженої суми (до близько 300 мільйонів гривень).

Станом на сьогодні фонд уже виплатив підряднику близько 175–176 мільйонів гривень — це приблизно 60% від загальної суми. Решту грошей планують переказати після того, як підпишуть наступні акти виконаних робіт, орієнтовно в червні. Як уточнюють у фонді, найбільше коштів пішло на роботи з фасадом — близько 186 мільйонів гривень.

Загалом фонд ОЗД зібрав 368 мільйонів гривень. Якщо ремонт вкладеться в 300 млн, то залишиться ще 68. Ці кошти поки не витрачені — вони зберігаються на рахунках фонду. Як пояснює Роман Лобай, гроші не просто лежали на рахунках: один з банків запропонував спеціальні умови, тож кошти були розміщені й щомісяця приносили відсотки. Тобто кошти не просто зберігалися, а ще й давали дохід, який буде направлений на реалізацію інших проєктів фонду. Надходження від розміщених на рахунку банку коштів за 2025 рік становили понад 30 мільйонів гривень.

Чим закінчилися суди навколо зібраних коштів. (Спойлер: нічим.) У 2024 році адвокатська фірма «Авер Лекс» судилася з фондом ОЗД. Фірма хотіла зобов’язати фонд переказати зібрані кошти безпосередньо на рахунок лікарні НДСЛ «Охматдит», оскільки сумнівалася, що їх використають за призначенням. У суді фонд підтвердив, що уклав необхідні договори і спрямував кошти на відновлення лікарні. Після цього позивач відмовився продовжувати процес, і суд закрив справу.

Що відбувається з іншими пошкодженими об’єктами?

Найбільше від обстрілів постраждав токсикологічний корпус. Ця будівля має статус пам’ятки архітектури, тож йдеться не лише про її ремонт, а про повноцінну реставрацію. Зараз уже уклали договір з підрядником і триває інструментальне обстеження — фактично, це обстеження стану будівлі перед тим, як робити проєкт реставрації. Його оплачують коштом самої лікарні. А от головне питання поки відкрите — звідки братимуть гроші на саму реставрацію. Поки що джерело фінансування не визначили.

Хірургічний корпус зазнав серйозних ушкоджень усередині. Найбільш імовірний сценарій на сьогодні — його повний демонтаж із будівництвом нового корпусу. По ньому зараз розроблена проєктна документація. Вона проходить перевірку Укрдержбудекспертизи. Попередньо, роботи по цьому корпусі планує фінансувати Світовий банк.

В адміністративному корпусі пошкоджені фасад і вікна. Оскільки це також пам’ятка архітектури, зараз укладено договір з підрядником і триває інструментальне обстеження для підготовки реставрації. Роботи з обстеження фінансує лікарня, а джерело коштів на відновлення ще не визначене.

Обстріл повністю зруйнував трансформаторну підстанцію в «Охматдиті». Вже оголосили тендер на будівництво нової підстанції з нуля, зараз розглядають пропозиції учасників. Оплачувати роботи планують коштом самої лікарні.

Уже після виходу матеріалу ми отримали відповідь від компанії «Ріола-модуль ЛТД». У компанії кажуть, що кошторис зріс з кількох причин.

Під час першого тендеру ще не було детального плану робіт. Розрахунок мав оціночний характер — його зробили на основі загального технічного звіту про стан будівлі. Через це в першу суму (179 мільйонів гривень) просто не включили величезну частину витрат, наприклад, ремонт усіх інженерних систем і комунікацій.

Також ще до початку першого тендеру компанія офіційно попереджала керівництво «Охматдиту», що реальна вартість відновлення корпусу становитиме приблизно 300 мільйонів гривень. Проте в першій тендерній заявці суму вдалося знизити до 179 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки тому, що компанія домовилася з партнерами про безкоштовну допомогу, а частину робіт раніше виконала власним коштом як благодійність.

Другий тендер проводили вже на основі офіційної проєктної документації. Це був детальний документ, де чітко прописали кожен вид роботи та кожну деталь, яку потрібно замінити. Оскільки реальний обсяг завдань виявився значно більшим, ніж здавалося спочатку, сума в 293 мільйони гривень відображає фактичну вартість повноцінного відновлення лікарні.

Крім того, через скандал, що виник навколо першого тендеру, постачальники та субпідрядники, які раніше готові були надати безкоштовну допомогу, відмовились це зробити.