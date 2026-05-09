Що подивитися у вихідні. Екранізація «Володаря мух» від творця «Юнацтва», горор з Рейчел МакАдамс і Діланом ОʼБраєном та продовження «Цитаделі» від братів Руссо

Драматичний серіал «Володар мух»

Про що серіал. Екранізація культового однойменного роману 1954 року англійського письменника Вільяма Голдінга. Під час Другої світової британський евакуаційний літак робить аварійну посадку на безлюдному острові посеред Тихого океану. Виживають лише хлопчики віком до 12 років. З-поміж них виділяються два лідери — Ральф і Джек, вони мають різні погляди на те, як хлопцям треба жити на острові. Протистояння двох таборів призводить до анархії та суворої боротьби за виживання.

Lord of the Flies / Netflix / є українські субтитри і дубляж / шоуранер — Джек Торн / у головних ролях — Девід Маккенна, Вінстон Соєрс, Локс Пратт / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 58% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Collider хвалить те, що екранізація дотримується сюжету оригіналу, а візуал і музика створюють моторошну й тривожну атмосферу під час напружених моментів. Єдиний недолік серіалу — деякі сцени затягнуті, й це робить їх не такими вражаючими. The Guardian пише, що акторська гра чудова, але серіал не передає повною мірою жахів книги через слабкі діалоги та затягнуті епізоди.

Горор «Допоможіть»

Про що фільм. Лінда — блискуча співробітниця компанії і мала стати її новою віцепрезиденткою. Проте її керівник, що обіцяв підвищення, помер, а його місце зайняв його пихатий син Бредлі. Він щодня принижує Лінду й планує її звільнити. Перед тим як це зробити, Бредлі разом з Ліндою летить на конференцію. Дорогою приватний літак компанії зазнає аварії та падає на безлюдний острів. Виживають лише Лінда і тяжко поранений Бредлі. Тепер його життя залежить від жінки, яка давно мріє про помсту.

Send Help / Hulu / немає українських субтитрів і дубляжу / режисер — Сем Реймі / у головних ролях — Рейчел МакАдамс, Ділан О'Браєн, Еділл Ісмаїл / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що головні переваги фільму — креативний візуал, акторська гра МакАдамс і О’Браєна (Лінда і Бредлі) та баланс між гумористичними і моторошними моментами. Проте темп неоднорідний, а сценарій дещо непослідовний і заплутаний у фіналі. Оглядач Decider хвалить те, що фільм не зображує Лінді й жіноче лідерство стереотипно, а натомість зосереджується на моральних дилемах і темі панування сильних.

Шпигунський серіал «Цитадель» — другий сезон

Про що серіал. Недалеке майбутнє. Мейсон Кейн — агент секретної розвідувальної організації «Цитадель», що бореться з різними терористами, злочинами і корупціонерами. Разом із ним працює агентка і його колишня дружина Надя Шин. Під час важливої таємної операції виявляється, що «Цитадель» зрадили і здали її агентів злочинному синдикату «Мантикора». Мейсон і Надя йдуть у підпілля. Через вісім років вони разом з іншими агентами «Цитаделі» збираються знову, щоб дати «Мантикорі» останній бій. Співтворці серіалу — Ентоні та Джозеф Руссо, найбільш відомі супергеройськими фільмами для Marvel.

Citadel / Amazon Prime / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранери — Патрік Моран, Ентоні та Джозеф Руссо / у головних ролях — Річард Медден, Пріянка Чопра, Роланд Меллер, Стенлі Туччі / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. The Indian Express пише, що холоднокровні бійки захопливі, але серіалу бракує емоційної глибини і правдоподібного сюжету. Оглядач Decider описує серіал як низку сюжетних сцен, єдина мета яких — поєднати переслідування, бійки та кумедні моменти.

Кримінальний серіал «Легенди»

Про що серіал. Заснований на реальних подіях у Великій Британії наприкінці 1980-х. Щоб запобігти епідемії героїну в країні, агент Дон Кларк на прохання уряду вербує держпрацівників, які ще ніколи не працювали під прикриттям. Після короткого тренінгу найздібніші з них — Кейт, Ерін, Гай і Бейлі — отримують фальшиві особистості й проникають у два британських наркокартелі, щоб зібрати проти них докази й знищити злочинців.

Legends / Netflix / є українські субтитри і дубляж / шоуранер — Ніл Форсайт / у головних ролях — Том Берк, Стів Куган, Том Г'юз / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian пише, що це блискуча історія, яка тримає глядача в напрузі, але сюжету б не завадило трохи гумору. Variety пише, що швидкий темп серіалу, цікаві персонажі і якісний сюжет роблять цю історію захопливою.

Кримінальний серіал «Каштановий чоловічок»

Про що серіал. У Копенгагені діє серійний убивця, що залишає на місці злочину саморобні фігурки з каштанів. За його справу беруться двоє досвідчених слідчих — Марк Гесс і Ная Тулін. Дія другого сезону відбувається п’ять років по тому. У місті з’явився новий злочинець, відомий тим, що наспівує дитячу пісеньку перед тим, як завдати смертельного удару своїм жертвам.

The Chestnut Man / Netflix / є українські субтитри і дубляж / шоуранери — Сорен Свейструп, Дорте В. Хеґ, Девід Сандройтер / у головних ролях — Даніца Чурчич, Міккель Бое Фольсгаард, Ібен Дорнер / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The Screen Rant пише, що серіал зберіг моторошну атмосферу першого сезону й хімію між слідчими. Оглядач також хвалить, як серіал розкриває головних героїв і поступово розплутує головну таємницю. Decider пише, що головні переваги серіалу — справді моторошні сцени і заплутане особисте життя головних героїв.