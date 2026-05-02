Що подивитися у вихідні. Моторошний серіал «Затока Вдови», епічний римейк бойовика «Гнів» і захоплива драма, натхненна історією найпопулярнішої провидиці Японії

Містичний серіал «Затока Вдови»
Про що серіал. Маленький острів Затока Вдови біля узбережжя Нової Англії застряг у минулому — у місті майже немає звʼязку, у більшості осель і закладів не провели Wi-Fi, а місцеві досі вірять у містику, забобони й те, що їхній острів проклятий. Є багато версій, чому це сталося: прокляття накликав маньяк, який вбив кількох дівчат-підліток у 1990-х, або його створив таємничий туман, що взявся нізвідки. Новий мер Том Лофтіс не вірить цим байкам і хоче перетворити острів на сучасний та прибутковий курорт. Лофтіс ігнорує застороги місцевих, допоки на нього вночі не нападає моторошна жінка — так він опиняється в самому серці жахливої таємниці.
Що кажуть критики. Collider пише, що хоча події розвиваються дещо повільно, серіал майстерно поєднує жанр чорної комедії та горору, а головна таємниця захоплює до фіналу. Variety хвалить добре прописаних персонажів і те, як серіал використовує гумор під час моторошних сцен.
Бойовик «Гнів»
Про що серіал. Римейк однойменного фільму 2006 року. Джон Крізі — професійний найманець, який на місії отримав сильне поранення і втратив всю команду. Він відійшов від справ, потерпає від ПТСР і працює вантажником на складі. Колишній сцецагент Пол Рейберн запрошує Крізі до себе в Ріо-де-Жанейро, щоб витягнути друга з важкого стану. Невдовзі після приїзду Джона група терористів влаштовує теракт у житловому хмарочосі. З усіх, хто був у будівлі, вижила лише підлітка По — донька Рейберна. Вона бачила обличчя злочинців, і тепер вони її переслідують. Крізі — єдиний, хто може її захистити.
Що кажуть критики. Collider пише, що Ягʼя Абдул-Матін II приголомшливо грає головну роль, бійки вийшли епічними, а сюжетний поворот у фіналі вражає. Оглядач The Daily Beast каже, що сюжет фільму не варто було розтягувати на серіал, бо другорядні лінії вийшли нудними й клішованими. Але недоліки частково компенсують сцени з яскравим візуалом і захопливими бійками.
Драматичний серіал «Просто до пекла»
Про що серіал. Драма, натхненна біографією найвідомішої японської провидиці Казуко Хосокі. У 2005 році біографістка Мінорі Уозумі зустрічається з нею, щоб написати книгу. Під час інтервʼю Казуко розповідає про шістдесят непростих років свого життя — від післявоєнного 1946 року, коли вона підліткою виживала на руїнах міста, до піку її карʼєри на телебаченні. Водночас Уозумі намагається дізнатися, чи правдиві слова тих, хто звинувачує Казуко в шахрайстві та співпраці з якудзою.
Що кажуть критики. Decider пише, що акторки (Еріка Тода і Саїрі Іто) фантастично грають дорослу й юну Казуко, а сюжет цікаво розвивається, попри нерівномірний темп оповіді. Оглядач But Why Tho? каже, що серіал захопливо і динамічно розповідає складну історію Хосокі — він точно сподобається фанатам історій про майстерних шахраїв.
Документалка «Чи виходити заміж за вбивцю?»
Про що серіал. У 2020 році 29-річна Керолайн Мюрхед закохалася в харизматичного Олександра Маккеллара. Напередодні весілля він зізнався, що кілька років тому разом з братом Робертом збив 63-річного велосипедиста і поховав його в лісі. Шокована Мюрхед звертається до поліції. Копи прохають її зібрати більше доказів, тож дівчина мусить вести подвійне життя — шпигувати за Олександром і водночас вдавати щасливу й вірну наречену.
Що кажуть критики. Оглядачка The Guardian захоплюється Мюрхед і каже, що документалісти якісно розповіли її історію та вдало висвітлили халатність поліції. Decider критикує те, що документалка спирається лише на оповідь Мюрхед, але пише, що саме її щирість і здатність визнати, що попри злочин Олександра вона була закохана в нього, роблять історію захопливою.