Що подивитися у вихідні. Трилер із Шарліз Терон і зіркою «Кінгсмана», драма від творця «Оленяти», спіноф «Дивних див», комедія від Обрі Плази й продовження «Кримінального досьє» і «Плеймейкерки»

Драматичний серіал «Напівлюдина»

Про що серіал. Найл — підліток, якого цькують у школі, бо він тихий і соромʼязливий, а його мати Лорі — лесбійка. Його життя ускладнюється ще більше, коли Лорі з’їжджається зі своєю дівчиною Мауру, — та має агресивного сина-підлітка Рубена, що нещодавно повернувся з дитячої виправної колонії. Спершу Рубен лякає Найла, але коли той захищає Найла від хуліганів, хлопці стають нерозлийвода. Через низку трагічних обставин Найл обриває контакт з братом, коли вступає до університету. Зі кілька десятків років вони зустрічаються на весіллі Найла — і ця зустріч штовхає двох братів на шлях гніву, насильства й токсичної залежності один від одного. Сценарій написав Річард Гадд — автор і виконавець головної ролі хітового серіалу «Оленя». Він же зіграв дорослого Рубена.

Half Man / HBO Max / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранер — Річард Гадд / у голових ролях — Річард Гадд, Джеймі Белл, Нів Макінтош / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 72% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. The Wrap пише, що це блискуча драма, яка влучно зображує токсичну маскулінність і співзалежність, коли люди нездатні по-справжньому функціонувати один без одного. The New York Times пише, що актори сильно грають, проте їхнім героям з кожним епізодом стає все важче співпереживати.

Трилер «Верхівковий хижак»

Про що фільм. Саша — шукачка гострих відчуттів, яка нещодавно втратила коханого під час підйому на крутий гірський схил у Норвегії. На пам’ять про нього вона хоче пройти небезпечний маршрут в австралійському національному парку. Неподалік парку вона зустрічає дивакуватого хлопця Бена, що вказує їй дорогу. Наступного дня вони «випадково» зустрічаються посеред дикої природи. Виявляється, Бен також любить екстрим. Його хобі — полювання на людей, а Саша — його наступна ціль.

Apex / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Бальтасар Кормакур / у головних ролях — Шарліз Терон, Тарон Еджертон, Ерік Бана / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 66% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що візуал вражає, а Терон неймовірно грає та на повну віддається ролі — і це компенсує дещо шаблонний сценарій і персонажів. Empire пише, що цей фільм — захоплива «гра в кота й мишку», яка витончено жахає глядача, має багато епічних сцен і мальовничих кадрів природи.

Анімаційний серіал «Дивні дива: Оповідки з 85-го»

Про що серіал. Спіноф популярного серіалу Netflix «Дивні дива». Його дія відбувається між другим і третім сезоном оригінального серіалу — взимку 1985 року. Одинадцять закрила ворота між Гопкінсом і Догоридригом, тож компанія головних героїв, як усі звичайні діти, потрапляє лише в буденні пригоди — допоки друзі не дізнаються, що частина монстрів вижила. Боротися з ними допоможе нова персонажка — школярка Ніккі.

Stranger Things: Tales from '85 / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Сара Партінгтон, брати Даффери / озвучують головні ролі — Бруклін Норстедт, Джолі Хоанґ-Раппапорт, Лука Діас / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, 47% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,1.

Що кажуть критики. Оглядачу The Guardian подобається щаслива атмосфера серіалу, яка дозволяє більше часу провести з персонажами, що полюбилися багатьом. Але в серіалі слабший гумор, ніж в оригінальному шоу, і багато одноманітних сцен, наприклад, де Одд вирішує проблему будь-якої складності суперсилами. Variety пише, що спіноф не пропонує нічого нового, але він сподобається фанатам, які скучили за всесвітом «Дивних див».

Детективний серіал «Кримінальне минуле» — другий сезон

Про що серіал. Невідома жінка телефонує в поліцію Лондону й каже, що її бойфренд, можливо, убив Амелію Берроуз, але за її вбивство у вʼязниці вже сидить інша людина. Сержантка Джун Ленкер вирішує перевірити цю інформацію і дізнається, що така жертва справді була, а її справу вів досвідчений інспектор Деніел Гегарті. Спроба зʼясувати, що відбувається, виливається в протистояння між Ленкер і Гегарті. У другому сезоні їм доведеться працювати разом, щоб знайти вбивцю юнака на політичному мітингу. Ці пошуки переростають в операцію під прикриттям, щоб запобігти теракту ультраправих.

Criminal Record / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранер — Пол Рутман / у головних ролях — Пітер Капальді, Каш Джамбо, Зої Вонамейкер, Чарлі Крід-Майлз / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The Guardian хвалить те, як серіал тримає в напрузі, його складних і добре прописаних персонажів та логічні сюжетні повороти. Collider пише, що серіал вдало продовжує тему корупції в поліції, а співпраця Ленкер і Гегарті — родзинка цього сезону.

Анімаційний комедійний серіал «Кевін»

Про що серіал. Кевін — домашній кіт, який через розлучення його пет-батьків переживає кризу ідентичності. Щоб із цим впоратися, він починає самостійне життя на вулицях Нью-Йорку, зустрічає нових знайомих серед диких і безхатніх тварин і потрапляє в численні пригоди. Шоуранерка шоу — відома комедійна акторка Одрі Плаза.

Kevin / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Одрі Плаза, Джо Венгерт / озвучують головні ролі — Джейсон Шварцман, Емі Седаріс, Апарна Нанчерла / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Decider пише, що актори озвучки вдало передають емоції й вдихають у своїх героїв життя. Крім того, персонажі справді кумедні й серіал не зациклюється на банальних жартах про лайку, сечу та блювотиння. Variety хвалить, як серіал поєднує кумедні та щемливі моменти, абсурдний гумор і численні коламбури про тварин.

Спортивний комедійний серіал «Плеймейкерка» — другий сезон

Про що серіал. Los Angeles Waves — професійний баскетбольний клуб, що виграв безліч престижних чемпіонатів, але після смерті його керівника переживає спад. Тепер клубом керують його троє дорослих синів Кем, Сенді й Нес, а єдина донька Айла влаштовує благодійні заходи і вечірки. Після того, як президент клубу Кем під кайфом потрапляє в аварію, його посаду обіймає Айла — вона давно мріє втерти всім носа й вивести клуб на вершину. У другому сезоні Кем повертається до команди Los Angeles Waves, і, як здається Айлі, він щось задумав.

Running Point / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Мінді Калінг, Айк Барінгольц, Девід Стассен / у головних ролях — Кейт Гадсон, Дрю Тервер, Скотт Мак-Артур / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Decider каже, що серіал тримає вдалий темп, у сценарії багато влучних жартів, а актори створють сильну хімію між персонажами. Collider також пише, що епізоди стали смішнішими, а актори ще краще вжилися в ролі.