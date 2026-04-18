Що подивитися у вихідні. Драмеді з Ель Феннінг, комедія від Адама Сендлера та документалка про горил з Девідом Аттенборо і несподівано насиченим сюжетом

Драмеді «У Марго проблеми з грошима»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2024 року американської письменниці Руфі Торп. Марго Міллет — талановита студентка і перспективна письменниця, яка втратила все, коли завагітніла від свого професора Марка. Вона вирішує залишити дитину і повторює долю своєї мами Шаян — стає матірʼю-одиначкою, яка хапається за будь-яку роботу і ледве зводить кінці з кінцями. З відчаю дівчина створює акаунт на OnlyFans і починає експериментувати з контентом. Так в її житті зʼявляються гроші, слава і нові проблеми, зокрема Марк, який хоче відібрати дитину.

Margo's Got Money Troubles / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранер — Девід Р. Келлі / у головних ролях — Ель Феннінг, Нік Офферман, Грег Кіннер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Collider хвалить акторську гру і пише, що шоуранеру вдалося відтворити жваву атмосферу книги, якісно поєднати комедію і драму та створити правдоподібних персонажів. The Guardian пише, що це легка і затишна драма, яка не повчає ані персонажів, ані глядачів.

Підліткова комедія «Сусідки по кімнаті»

Про що фільм. Девон — соромʼязлива першокурсниця, яка сподівається знайти справжніх друзів у коледжі, бо не мала їх у школі. У перший тиждень вона зустрічає яскраву старшокурсницю Селест, з якою вони так швидко зближаються, що вирішують зʼїхатися в одну кімнату в гуртожитку. Та вже за кілька тижнів виявилося, що життя разом стане головним викликом для їхньої дружби — тепер дівчата хочуть лише помститися одна одній за всі неприємності. Продюсер фільму — відомий комедійний актор Адам Сендлер.

Roommates / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисери — Адам Сендлер, Чандлер Левак / у головних ролях — Сейді Сендлер, Хлоя Іст, Біллі Брик / тривалість — 1 година 40 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Awards Radar пише, що режисери вдало балансують між комедійними та драматичними сценами, а акторки мають сильний шарм і хист до комедії. Variety пише, що серіал чудово зобразив студентство і жіночу дружбу, але деякі сюжетні повороти вийшли нереалістичними.

Комедійне аніме «Кульбаба»

Про що серіал. Тецуо Тамба і Місакі Курогане — янголи, які працюють у підрозділі «Кульбаба» в агентстві потойбіччя Японії. Щодня вони ловлять душі, що застрягли між двома світами, і відправляють їх спочивати. Головні герої відрізняються від інших агентів — вони справді співчувають померлим і витрачають весь робочий час на те, щоб допомогти їм залагодити незавершені справи. Через це «Кульбаба» має найгірші показники серед усіх підрозділів, тож керівництво проводить суворі реформи. Щоб не втратити зарплатню і водночас допомогти душам, Тамба і Курогане вдаються до креативних методів.

Dandelion / Netflix / є українські субтитри / шоуранерка — Кеті Борланд / озвучують головні ролі — Ембер Лі Коннорс, Кіт Сілверштейн, Кайдзі Тан / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8.5.

Що кажуть критики. Decider пише, що це приємна та дещо абсурдна комедія із захопливим і динамічним сюжетом. Історія вдало балансує між комедією і серйозними сценами, а головні герої цікаві, за них справді хочеться вболівати. Оглядачка k-waves & beyound хвалить анімацію і пише, що ця історія виявилася глибшою та цікавішою, ніж здавалася спочатку.

Документалка «Горили: Історія від Девіда Аттенборо»

Про що фільм. Легендарний 99-річний ведучий документальних фільмів про природу Девід Аттенборо розповідає історію групи гірських горил із Руанди. За ними дослідник спостерігає з 1970-х, коли знімав програму про природу для BBC. Вийшла захоплива оповідь про життя горил — із напруженим сюжетом, драмою у стосунках, суперечками й запеклими бійками.

A Gorilla Story: Told by David Attenborough / Netflix / є українські субтитри / режисери— Джеймс Рід і Каллум Вебстер / ведучий — Девід Аттенборо / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Esquire пише, що це найзахопливіший документальний фільм року — усе завдяки Аттенборо та неочікувано динамічному сюжету. The Guardian пише, що ведучий дуже вдало описує горил та особливості їхнього характеру. До того ж за горилами цікаво спостерігати, бо вони час від часу поводяться як дурники й потрапляють в кумедні ситуації.

Драмеді «Сварка» — другий сезон

Про що серіал. Серіал-антологія. У першому сезоні побутовий конфлікт між двома водіями — бізнесвумен Емі Лау і будівельним підрядником Денні Чо — переріс в запеклу історію помсти. У другому сезоні працівники заміського клубу Ешлі й Остін випадково стають свідками емоційної сварки між «ідеальною парою» — власником клубу та його дружиною, знімають її на відео і шантажують подружжя заради власної вигоди.

Beef / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Лі Сон Джин / у головних ролях — Стівен Юн, Алі Вонґ, Джозеф Лі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 62% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Collider хвалить акторську гру та те, що серіал зберіг стиль і темп першого сезону. Але у продовженні замало епізодів, щоб якісно висвітлити історію. Decider пише, що актори сильно грають, проте основна сюжетна лінія здається неправдоподібною і надто драматизованою.

Бойовик «Злочинці» — другий сезон

Про що серіал. Чарлі — колишній крадій і зломщик сейфів. Зараз він законослухняний слюсар, мешкає в Берліні разом з дружиною і сином. Одного дня Чарлі зустрічає старих знайомих, які змушують його вкрасти цінну монету. Він має доставити скарб до Австрії разом з водієм з віденського клану Джозефом. Але це завдання не з простих — на них полюють мафіозі з усіх куточків Європи, наприклад, сербська банда, марсельська злочинна організація і берлінський клан.

Crooks / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Марвін Крен / у головних ролях — Фредерік Лау, Крістоф Круцлер, Свенья Юнг / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7.0.

Що кажуть критики. Decider пише, що це типовий кримінальний трилер, який з-поміж інших вирізняє хороша хімія між головними героями та кілька неочікуваних сцен. Оглядачка k-waves & beyound хвалить гумор і те, що персонажі вміють здивувати, бо це робить історію захопливішою.