Що подивитися у вихідні. Епатажна комедія із зіркою «Дивних див», продовження драмеді «Друзі та сусіди» й підліткового ромкому «Цілую, Кітті»

Драмеді «Друзі та сусіди» — другий сезон

Про що серіал. Ендрю Купер обіймає керівну посаду в хедж-фонді на Волл-стріт, живе в розкішному будинку в передмісті Нью-Йорка, має чудову дружину і двох дітей. Та його життя руйнується, коли він дізнається про зраду дружини з його найкращим другом і втрачає роботу через інтрижку з колегою. Після кількох невдалих співбесід Купер вдається до вельми радикального способу підзаробити. Він проникає в будинки сусідів і краде їхні коштовності. Схема працює напрочуд добре — його шалено заможні друзі не помічають зникнення одного годинника чи сумочки зі своєї величезної колекції. У другому сезоні життя Купера ускладнює новий сусід Оуен Еш — овдовілий судноплавний магнат, який здається йому нечистим на руку.

Your Friends & Neighbors / Apple TV / є українські субтитри / шоуранери — Джонатан Троппер / у головних ролях — Джон Гемм, Аманда Піт, Олівія Манн / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 70% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що хоча другий сезон повільно набирає темп, загалом він вийшов більш помпезним, цікавим і захопливим, ніж перший. Variety також пише, що нові епізоди веселі та приголомшливі, а Джеймс Марсден (Оуен Еш) чудово доповнив сильний акторський склад.

Комедія «Фільм про піцу» / «Піца Фільм»

Про що фільм. Двоє студентів старших курсів Монтгомері та Джек живуть в одній кімнаті в гуртожитку. Одного дня вони випадково знаходять у ній дивні льодяники, які залишили минулі мешканці кімнати. Щоб повеселитися, хлопці пробують наркотик, але той виявляється набагато сильнішим, ніж вони очікували, і має унікальні побічні ефекти, наприклад, обмін тілами.

Pizza Movie / Hulu / немає українського дубляжу або субтитрів / режисери — Нік Кохер, Браян Макелхані / у головних ролях — Гейтен Матараццо, Лулу Вілсон, Шейн Джіамброне / тривалість — 1 година 32 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. Collider пише, що це дотепна і дурненька комедія про підлітків, що має цікавий сюжет, хоча він базується на дуже простій історії. Оглядачу The New York Times сподобався гумор фільму і те, як герої ламають четверту стіну.

Підлітковий серіал «Цілую, Кітті» — третій сезон

Про що серіал. 17-річна американка Кітті вважає себе експерткою зі стосунків і часто дає друзям поради про кохання. Після випуску зі школи вона вступає до престижного коледжу в Південній Кореї, де вчиться її хлопець Деі, з яким вони зустрічаються на відстані. Коли Кітті приїжджає в Сеул, усе складається зовсім не так, як вона очікувала: нові однокласники та викладачі не дуже привітні, а її хлопець має іншу дівчину в Сеулі. Попри всі негаразди Кітті залишається в Кореї.

XO, Kitty / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранерки — Дженні Хан, Катіна Медіна Мора, Дженніфер Арнольд / у головних ролях — Гія Кім, Анна Кеткарт, Чхве Мін Йонг / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Оглядач Decider каже, що серіал нарешті знайшов свій стиль і темп, а в центрі сюжету саме ті персонажі, за якими фанатам найцікавіше спостерігати. Gulf News пише, що новий сезон вийшов милим, зворушливим і романтичним, хоча кілька другорядних сюжетних ліній погано прописані.

Драма «Клани Галісії» — другий сезон

Про що серіал. Анна — успішна юристка з Мадриду. Після смерті батька із заповіту вона дізнається, що він був членом впливового іспанського наркокартелю. Щоб дізнатись більше про таємне життя батька і викрити злочинців, Анна переїздить до маленького містечка Камбадос. Вона проникає до клану, зближається з його лідером Даніелем і неочікувано для себе закохується в нього. Тепер їй доведеться обирати між коханням і справедливістю.

Gangs of Galicia / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Роджер Гуаль, Хорхе Геррічечеварріа / у головних ролях — Клара Лаґо, Тамар Новас, Хосе Антоніо Туріньян / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Оглядач K-Waves and Beyond пише, що новий сезон захопливий. Йому подобається розвиток персонажів і те, що вони мусять розібратися з наслідками своїх попередній дій. Проте він вважає, що в серіалі забагато другорядних сюжетних ліній та драматичних сцен. Leisure Bite теж пише, що сюжет перевантажений, але серіал рятують цікаві головні персонажі.