Усі знову обговорюють легалізацію канабісу — він нібито допомагає впоратися з ПТСР, хронічним болем та психічними розладами. Чи це справді так? Розбір «Бабеля» слідами скандалу довкола U420

Магазини мережі U420 позиціонують себе як «кафешопи для поціновувачів якісних продуктів на основі легалізованого канабісу». Серед іншого там можна придбати і «сувенірну продукцію», яка насправді містить психоактивні речовини. Мережа опинилася в центрі уваги після того, як її прорекламували актор Тарас Цимбалюк та інфлюенсерка Есті Рогова.
Журналісти Bihus.Info зʼясували, що в мережі під виглядом сувенірів продають небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено спеціальною постановою Кабінету міністрів — ADB-4en-PINACA. Вона порівняно нова та екзотична — вперше її виявили в 2021 році. Це синтетичний канабіноїд, мережа продає його в формі «спайсу». Зазвичай «спайси» виготовляють, оббризкуючи натуральні коноплі (або просто суміш звичайної трави) розчином синтетичного канабіноїду. Оскільки це роблять на око, то концентрація психоактивної речовини в одній дозі може бути непомітною, а в іншій — смертельно небезпечною.
Саме цю речовину в Україні офіційно заборонили зовсім недавно — 5 лютого 2026 року, після змін до постанови Кабміну № 770. Імовірно, постачальники мережі постійно змінюють вміст своєї продукції, адаптуючи її до актуальних заборон. Коли одну речовину забороняють, з’являється нова — з трохи зміненою хімічною формулою. Психотропна речовина може бути не внесеною до списку, а отже формально легальною.
Як і в Україні, ринок синтетичних наркотиків у Європі постійно адаптується до законів
Історія з мережею U420 та її «товаром» не унікальна. Схожа проблема існує і в Європі — про це йдеться у звіті Агенції Європейського Союзу з наркотиків (EUDA) за 2025 рік. Виробники синтетичних наркотиків грають із правоохоронцями в наздоганялки: як тільки в ЄС забороняють одну сполуку, хіміки синтезують суміжну — яка вже не підпадає під заборону. Так щороку з’являються десятки нових хімічних сполук.
Крім цього, змінився і спосіб розповсюдження подібних наркотиків. Зараз їх здебільшого продають через соцмережі та месенджери, що робить їх доступними для підлітків в один клік.
Канабіс залишається лідером споживання — у ЄС його щодня вживають близько 4,3 мільйона осіб. Другим за поширеністю є кокаїн. На третьому місці — синтетичні стимулятори, зокрема амфетаміни та катинони. Синтетичні аналоги опіоїдів залишаються головною причиною смертності від передозувань у Європі.
Війна зробила для України питання наркополітики особливо болісним
В Україні будь-яка справа, що стосується рослинних та синтетичних канабіноїдів, існує у довгому та складному контексті і завжди буде пов’язана з кампанією за декриміналізацію вживання. Десятки коментарів про легалізацію можна знайти, наприклад, під тим самим розслідуванням про мережу U420 на каналі Bihus.Info: мовляв, варто легалізувати «натуральний» канабіс — і тоді підлітки не купуватимуть небезпечну напівлегальну «синтетику».
Українське законодавство, пов’язане з наркополітикою, поступово лібералізується. Це помітно, наприклад, з ключової постанови № 770 Кабміну, яка регулює обіг наркотичних речовин. Останні редакції цієї постанови дозволили вирощувати канабіс для медичних та промислових цілей.
При цьому рекреаційно вживати канабіс в Україні заборонено — на споживача можуть завести або адміністративну, або кримінальну справу. Різниця між «адміністративкою» та «криміналкою» для споживача канабісу полягає в розмірі, який у нього вилучили: менше або більше 5 грамів.
Одним з аргументів за декриміналізацію вживання канабісу є те, що він допомагає у боротьбі з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), психічними розладами та хронічним болем. Якщо це справді так — канабіс може полегшити життя ветеранам. То чи це справді так?
Свіжий великий огляд, опублікований в журналі The Lancet, каже: канабіс допомагає не краще за плацебо
Канабіс використовували в медицині ще з XIX століття, наприклад, для полегшення болю і нудоти. Сьогодні існують і офіційно дозволені препарати на основі канабіноїдів — речовин із рослини канабісу або їхніх синтетичних аналогів. Їх вживають, зокрема, при нудоті після хіміотерапії, для стимуляції апетиту або при окремих неврологічних станах.
У Сполучених Штатах пацієнти за рекомендацією лікаря використовують канабіс, щоб послабити хронічний невропатичний біль: артрит, біль у спині, біль у шиї та плечах і головні болі. Але у цьому випадку ефект зазвичай незначний, а самі препарати найчастіше використовують не як основне лікування, а як додаткове.
Якщо перейти від фізичних симптомів до психічних розладів — депресії, тривоги чи посттравматичного стресового розладу — доказова база слабшає. Ще у 2018 році Європейський моніторинговий центр з наркотиків попереджав: даних про те, що канабіноїди допомагають при психічних розладах, або замало, або вони надто слабкі. За кілька років ситуація принципово не змінилася.
Великий метааналіз, опублікований в одному з найпрестижніших наукових журналів The Lancet, об’єднав результати десятків клінічних досліджень і дійшов подібного висновку: для тривожних розладів чи ПТСР канабіноїди не допомагають краще за плацебо. Простіше кажучи, пацієнти відчували полегшення лише через віру в ліки, а не через реальну дію самої речовини на мозок. У деяких випадках ефект усе ж був — наприклад, при безсонні або синдромі Туретта. Але навіть там він був невеликим, а якість доказів — низькою.