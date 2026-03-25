Подружжя колишніх агентів ЦРУ, попиваючи коктейлі в барі у Флориді, виявило шпигунську мережу китайців і росіян. Переказуємо матеріал Vanity Fair

На Космічному узбережжі Флориди, де мешкала родина Асадів, відбувся запуск ракети компанії SpaceX. Це була особлива місія: ракета Falcon 9 мала вивести на орбіту кілька десятків супутників Starlink, які забезпечать інтернет-покриття по всьому світу. І як бонус — перший ступінь ракети мав повернутись на Землю і приземлитися після виконаної місії. Багато відвідувачів бару зібрались, щоб побачити це захопливе видовище.

Чотирнадцятого травня 2023 року Мішель святкувала день народження. Святкувати вирішили не вдома, Джозеф запросив Мішель у місцевий бар Sandbar Sports Grill. Усе йшло добре: коктейлі, музика, хіти 1980-х — типовий святковий вечір. Однак на фоні цього у небі відбувалась іще одна важлива подія.

Американцю ліванського походження Джозефу Асаду трохи більше п’ятдесяти років, його дружині Мішель — 52. Невідомо, коли саме вони побралися, але на початку 2000-х обоє працювали в ЦРУ: Джозеф був офіцером з питань боротьби з тероризмом, а Мішель працювала слідчою в контррозвідці. Після десяти років служби в найгарячіших точках світу подружжя вирішило осісти на Космічному узбережжі Флориди. Вони придбали будинок біля моря, заснували охоронну фірму і почали насолоджуватися спокійним життям серед місцевих інженерів, технарів і засмаглих пенсіонерів.

Поки всі в барі дивились на ракету, Джозеф помітив привабливу жінку, яку прийняв за китаянку. Вона зав’язала розмову з одним із місцевих — інженером або техніком, який працював у космічній галузі. Спершу це не здалося підозрілим, але, повернувшись до столу, Джозеф помітив, що вона підходила до іншого чоловіка і ставила йому ті самі запитання. Це привернуло увагу подружжя. Вони почали стежити за жінкою і дуже швидко зрозуміли, що її цікавість до місцевих технарів — це не звичайна цікавість туриста.

Вони спостерігали за жінкою увесь вечір, після чого сфотографували її та надіслали знімки контррозвідці, підозрюючи, що вона може бути елементом шпигунської мережі. За кілька днів вони дізналися, що жінка справді мала зв’язки з китайськими розвідувальними структурами. Вона була частиною мережі, яка шпигувала за ключовими технологічними і оборонними об’єктами в США, включаючи і Космічне узбережжя Флориди.

Вид з висоти на Космічний центр Кеннеді NASA. NASA

Розслідування підтвердило, що жінка неодноразово намагалася проникнути на об’єкти SpaceX та інші стратегічні об’єкти, де працювали інженери. Її робота виявилася частиною великої шпигунської операції, яка включала громадян не лише Китаю, а й Росії.

Утім, жінку навіть не заарештували.

Космічне узбережжя Флориди — не просто красивий курорт. Це справжній магніт для шпигунів. Із пускових майданчиків Космічного центру Кеннеді та сусіднього Cape Canaveral щорічно здійснюють понад 100 запусків ракет. Це означає, що в пікові періоди може бути навіть по кілька запусків на тиждень. У цьому ж регіоні працює понад 30 тисяч людей в аерокосмічній галузі — від інженерів і технічних фахівців до науковців; лише в Космічному центрі Кеннеді — понад дві тисячі співробітників NASA, а навколо — тисячі працівників приватних компаній, які обслуговують і запускають ракети. У такому потоці людей легко сховатися та вести свою розвідувальну діяльність без зайвої уваги.

Творіння проєкту NASA — ARMADAS: ця концепція показує команду роботів, які автономно збирають сонячну електростанцію на поверхні Місяця з модульних компонентів. NASA Дві роботизовані руки, обгорнуті золотим матеріалом, розташовані на чорно-срібній коробці. NASA Космічний корабель Artemis II NASA у Космічному центрі Кеннеді 16 січня 2026 року, Флорида. Getty Images / «Бабель»

Після того як Асади викрили шпигунську мережу, в штаті почалися масові перевірки. Поліція та служби безпеки, зокрема контррозвідувальні підрозділи, пов’язані з CFIX, ретельно перевіряли підозрілих осіб, транспорт і навіть дрібні інциденти. Офіцери багато разів перевіряли об’єкти, пов’язані з національною безпекою: військові бази, центри з розробки передових технологій, а також обʼєкти, що мають стосунок до космічних місій і запусків ракет. Кожного разу вони знаходили людей, чиї біографії додавали запитань.

Це не були випадкові непорозуміння. Багато китайців-туристів запускали дрони над забороненими територіями, а також намагалися підслуховувати підрядників оборонної галузі, встановлюючи пристрої на деревах або у вікнах будинків. Вони також пробували проникнути у закриті зони, маскуючись під водіїв-доставників.

Працівники спостерігають, як ракету NASA Artemis II разом із кораблем Orion транспортують на стартовий майданчик у Космічному центрі Кеннеді. Getty Images / «Бабель»

Слідчі знайшли і російський слід. Одного разу на комплекс SpaceX на мисі Канаверал приїхала бездоганно доглянута російська родина, що виглядала, наче з кадрів із серіалу «Американці». Вони представлялися туристами. Пізніше виявилося, що ця сама родина відвідала інший об’єкт SpaceX у Каліфорнії, знову маскуючись під звичайних мандрівників.

Космічний стартовий комплекс 40 (SLC-40) — один із двох стартових майданчиків, розташованих у Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида. Wikimedia / «Бабель»

Згодом контррозвідувальним підрозділам та правоохоронним органам вдалося встановити, що вся ця шпигунська мережа поширюється на кілька штатів США. Наприклад, на виставці оборонної промисловості в Конференц-центрі округу Оріндж помітили росіянку, яка спілкувалася з високопосадовцями — адміралами та генералами, і стежила за ними. Її поведінка викликала підозри: вона мала ліцензію на торговельну діяльність на виставці, але її надмірна увага до військових та керівництва виглядала надто підозрілою для звичайного нетворкінгу. Перевірка показала, що жінка була громадянкою Росії і її візити не були випадковими. Усю інформацію про неї передали відповідним органам, але після цього ніяких зрушень не відбулось. Та сама жінка, яку помітили в барі Sandbar, також зникла безслідно.

Виставка оборонної промисловості в Конференц-центрі округу Оріндж. Facebook Той самий Конференц-центр округу Оріндж. Wikimedia / «Бабель»

Сімейна пара, яка просто відпочивала у барі з коктейлями, почала розслідування, але федеральні служби так і не змогли продовжити цю справу. Усі знають, що в кількох штатах Америки, включно з Флоридою, китайці та росіяни добувають інформацію, яка може поставити під загрозу національну безпеку США, — але поки на цьому все.