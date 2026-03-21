Що подивитися у вихідні. Продовження «Гострих картузів» з Кілліаном Мерфі та нові сезони «Невразливого», «Химерних пригод ДжоДжо» і «Повернення» із зіркою «Друзів»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Кримінальна драма «Гострі картузи: Безсмертний»

Про що фільм. Після подій оригінального серіалу в 1940 році Томас Шелбі живе в самоізоляції, пише автобіографію та намагається впоратись із ПТСР і почуттям провини за долю своєї родини. Тим часом у Бермінгемі його син Дюк очолює «Гострі картузи». Тепер члени банди не дотримуються цінностей родини Шелбі — вони крадуть у громади, часто починають бійки й укладають таємний союз з нацистами, які хочуть з допомогою «Гострих картузів» підірвати британську економіку. Щоб вправити сину мізки, Томас повертається в Бермінгем.

Peaky Blinders: The Immortal Man / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Стівен Найт / у головних ролях — Кілліан Мерфі, Ребекка Фергюсон, Тім Рот / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Esquire пише, що фільм починається із сильних сцен у фірмовому стилі «Гострих картузів», проте загалом йому бракує бруду, крові, випивки, похмурого гумору і глибшого розкриття нових персонажів. Оглядачка Collider хвалить харизматичну акторську гру, майстерні діалоги та сильну кінцівку франшизи, проте вважає, що фільм вийшов аж надто похмурим.

Мок’юментарі «Повернення» — третій і фінальний сезон

Про що серіал. Валері Черіш — колись популярна акторка, яка відчайдушно намагається повернути собі славу. Сезони шоу виходять із великою перервою, кожен з них з іронією висвітлює ключові проблеми кіноіндустрії певного періоду. У першому сезоні (2005) Валері грає у ситкомі, де мусить терпіти приниження та підлаштовуватися під рішення шоуранерів, які женуться за рейтингами. У другому (2014) — медіа і папарації агресивно втручаються в особисте життя акторки та перетворюють його на видовище. У третьому (2026) — Валері намагається зберегти власну індивідуальність, поки кіноіндустрія підганяє всіх під один шаблон, а технології та штучний інтелект заміняють людей на майданчику.

The Comeback / HBO Max / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Майкл Патрік Кінґ, Ліза Кудроу / у головних ролях — Ліза Кудроу, Лора Сільверман, Даміан Янґ / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Indie Wire пише, що фінал серіалу вийшов блискучим, захопливим і таким же кумедним, як попередні сезони. Mashable пише, що Кудроу (Валері) чудово грає, а третій сезон — вдала сатира на кризу сучасного Голлівуду та його залежність від штучного інтелекту.

Анімаційний серіал «Невразливий» — четвертий сезон

Про що серіал. Марк — звичайний підліток. Коли йому виповнюється 17, у ньому прокидаються суперсили, які він успадкував від батька — супергероя Омнімена. Марк присягається захищати Землю від усіх загроз. Проте спершу треба опанувати аномальну силу, невразливість і здатність літати. А ще — вийти з тіні свого батька, якого вважають найкращим супергероєм планети. Шоуранер «Невразливого» — автор коміксу і співавтор серіалу «Ходячі мерці» Роберт Кіркман.

Invincible / Amazon Prime / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранер — Роберт Кіркман / у головних ролях — Стівен Ян, Джонатан Сіммонс, Марк Гемілл, Сет Роґен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 96% — від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що в цьому сезоні найкращі екшн-сцени, а сюжетна лінія Марка — наймасштабніша і найцікавіша з усіх, які вже екранізували. Decider пише, що сюжет цього сезону похмуріший і емоційніший, ніж у попередніх епізодах, і це робить серіал захопливим.

Аніме «Химерні пригоди ДжоДжо» — шостий сезон «Перегони «Сталева куля»

Про що серіал. Адаптація одноіменної манги Хирошіко Араки, яка виходить з 1987 року. Аніме розповідає кілька історій у різних часових проміжках, усі головні герої — спадкоємці родини Джостар, які протистоять лиходіям з надприродними силами.

Дія шостого сезону відбувається у 1890 році. Підприємець Стівен Нілл влаштовує масштабні перегони через всі Штати, приз за перше місце — $50 мільйонів. Паралізований жокей Джонні Джостар приїжджає подивитися на початок перегонів і стає свідком бійки між двома чоловіками. Один з них — Джайро Цеппелі — використовує як зброю сталеві кулі, що обертаються. Коли Джонні випадково їх торкається, то вперше починає відчувати ноги. Щоб дізнатися секрет сталевих куль, він стає учасником перегонів.

JoJo no Kimyô na Bôken / Netflix / є українські субтитри / шоуранер — Наокацу Цуда, Кеніті Судзукі / озвучують головні ролі — Кадзуюкі Окіцу, Томокадзу Суґіта, Дайсуке Оно / тривалість — близько 30 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. Decider пише, що сезон починається яскраво і динамічно. Він сподобається і фанатам (бо дотримується стилю манги), і новим глядачам (завдяки яскравим персонажам, динамічному сюжету й абсурдному гумору). IGN пише, що перші епізоди сезону мають стильну анімацію і незабутніх персонажів, чудово відтворюють атмосферу 1890-х у США і задають вдалий темп усьому сезону.

Сатиричний детективний серіал «Дедлок» — другий сезон

Про що серіал. У провінційному австралійському містечку Дедлок знаходять оголоне тіло чоловіка. Розслідування доручають місцевій детективці Дульсі Коллінз, яка завжди прискіпливо і сумнінно аналізує докази, та енергійній і нетерплячій слідчій Едді Редкліфф. Поки жінки намагаються ужитися одна з одною, у місті продовжують знаходити нові тіла чоловіків. У другому сезоні детективок відправляють до містечка на півночі Австралії, де виявили мертвого крокодила з частиною людського тіла в щелепі.

Deadloch / Amazon Prime / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Кейт Маккартні, Кейт Макленнан / у головних ролях — Кейт Бокс, Алісія Гардінер, Мейделін Самі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал динамічний, зухвалий та кумедний — він має типові елементи детективу, але водночас сатирично висміює цей жанр. The Telegraph пише, що детективна лінія другого сезону набагато заплутаніша, а персонажі — ще химерніші, ніж у першому сезоні.