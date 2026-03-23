Понад 120 тисяч школярів живуть у безпечних регіонах України, але навчаються у школах дистанційно — і це погано. Змінити ситуацію не дозволяє тиск нардепів і ГО, а також страхи, упередження та надії

Для цього тексту з нами поговорили: Олеся Мандзюк, заступниця директора департаменту освіти та культури Львівської міської ради

Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Ганна Новосад, співзасновниця благодійного фонду savED

Оксана Михеєва, соціологиня, професорка Київської школи економіки

Ольга Козловська, директорка школи «Будокан», м. Львів

Вікторія Топол, голова правління ГО «Вчися»

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, національна координаторка PISA в Україні

Ольга Жмурко, очільниця VoxPopuli Agency

Сергій Романюк, заступник голови Профспілки працівників науки і освіти

Яна Любимова, голова ради ВПО при Луганській облдержадміністрації

Тайя Аврам, юристка-аналітикиня ГО «Донбас SOS»

Андрій Литвинчук, директор Інституту освітньої аналітики (державна наукова установа)

Батьки-ВПО, які мешкають у Львові, Харкові та за кордоном

Чи насправді багато дітей-ВПО не відвідують місцеві школи?

Так, особливо в західних і центральних регіонах. Тут лише приблизно 20% дітей-ВПО відвідують місцеві школи, у Тернопільській області — 15%. Краща ситуація у Києві та Київській області, Запорізькій та Сумській областях: тут у школах вчаться майже 40% таких дітей від загальної кількості ВПО у відповідній області.

Варто взяти до уваги, що статистика МОН враховує учнів і на дистанційному, і на очному навчанні. Кожна дитина в Україні може мати тільки один шкільний акаунт, неможливо мати реєстрацію у двох ліцензованих МОН школах одночасно.

А в чому проблема? Хіба дистанційне навчання — це погано?

Дистанційне навчання є важливим і незамінним для дітей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях України. Ті з них, хто вчиться в українських школах дистанційно, мусять робити це потай, адже російська влада за це переслідує. Навчання в українській школі загрожує їхнім батькам увʼязненням, а їм самим — «усиновленням» і депортацією до РФ.

Крім того, дистанційне навчання необхідне на прифронтових територіях, де поблизу немає шкіл або через постійні обстріли відвідування школи є небезпечним — навіть якщо там є укриття, дорога до школи є щоденним ризиком.

Проте загалом міжнародні та українські дослідження твердять, що дистанційне навчання є неефективним. Воно є однією з основних причин освітніх втрат і просідання рівня знань. Це стало очевидним після пандемії 2020 року в усьому світі.

Втрати не є рівномірними: що бідніша сім’я, що довше тривало дистанційне навчання у тій чи іншій країні, то більші освітні втрати, особливо з математики. За деякими оцінками, один рік дистанційки потребує двох років надолуження освітніх втрат (з тьюторами тощо), за іншими — повернення до доковідних показників вимагатиме десятиліть.

Це підтверджують і результати PISA 2022 року, і результати загальнонаціонального тестування в Україні — усе стало гірше в усіх областях. В Україні невтішні результати PISA відображають, окрім наслідків ковіду, і велику війну. Особливий провал — у навичках читання. Якщо з математики та природничо-наукових дисциплін українці відстають від своїх однолітків з країн ОЕСР на півтора року, то з читання — майже на два з половиною.

Окрім освітніх втрат, страждають здоровʼя і соціальні навички. Підлітки «зависають» перед екраном після, а часом навіть під час занять (з іграми, соціальними мережами тощо) — загалом 39 хвилин на кожну годину навчання.

Чому ж тоді батьки роками залишають дітей на дистанційному навчанні? Це ж незручно.

Батьки, вчителі та учні, з якими поспілкувався «Бабель», вказують кілька причин, які часто накладаються одна на одну. Майже всі кажуть, що учні хочуть зберігати звʼязок з однокласниками і вчителями, триматися кола взаємної підтримки та розуміння. Інша розповсюджена причина — надія на швидке повернення: мовляв, навіщо привʼязуватися до місцевої школи, якщо скоро повернемося додому.

Деякі батьки бояться, що після повернення діти не зможуть навчатися у своїх старих школах, що для них не буде місць. Вікторія Топол працювала у Міністерстві освіти і науки, саме коли воно взялося за цю проблему. Вона розповідає про випадки, коли вчителі й директори шкіл підігрівали ці побоювання батьків і закликали їх лишатися на дистанційному навчанні.

Є причина дистанційки, про яку говорять неохоче — упередження до місцевих шкіл. Вони мають кілька причин.

По-перше, переконання, що місцеві школи гірші, ніж домашні. Часто так вважають і батьки, які виїхали за кордон. У більшості країн, де опинилися українські емігранти, відвідування місцевої школи є обовʼязковим. Для цього існують різні механізми — десь суворіші, десь слабші. Тенденція ж залишається: батьки намагаються зберігати звʼязок з рідними школами, навіть якщо це означає подвійне навантаження, а інколи пробують обійти місцеві вимоги.

По-друге, побоювання, що в місцевій школі дитину не приймуть і навіть ображатимуть. На цю тему є обмаль досліджень. Одне з небагатьох — дослідження освітнього середовища у Львівській області, яке показує, що проти попередніх років у 2025-му ставлення до дітей-ВПО суттєво покращилося (важливо зауважити, що в дослідженні самі ВПО — і батьки, і діти — становлять меншу частку опитаних). Батьки-ВПО в розмовах з «Бабелем» згадували окремі випадки зневажливого ставлення, переважно через мову, проте ніхто не називав це головною проблемою, яка впливає на вибір школи.

Подібні побоювання мають і батьки, які переїхали доволі недалеко від дому, а не, скажімо, з Харкова до Львова. У них такі ж самі мотивації та аргументи, що можна почути й у Львові.

Соціологиня Оксана Михеєва, професорка Київської школи економіки, досліджує проблеми переселенців і мешканців окупованих територій з 2014 року. Нещодавно вона проводила фокус-групи з дітьми мігрантів віком від 10 до 18 років. Усі вони згадували булінг у школах. Проте під час розмов виявилося, що жодна дитина з фокус-груп не стикалася із системним фізичним та емоційним насильством. Просто діти називали булінгом будь-яку сутичку, навіть одноразову. «Зараз багато уваги приділяють боротьбі з булінгом у школах, проте потрібно навчити [дітей] розрізняти звичну підліткову конфліктність і булінг», — коментує Оксана Михеєва.

Можливо, батьки мають рацію, і старі школи справді навчають краще, навіть дистанційно?

У деяких випадках це справді так: наприклад, якщо дитина вчилася у сильному ліцеї в Харкові, а родина переїхала в маленьке містечко.

Статистика в усьому світі демонструє перевагу шкіл у великих містах над школами в селах і містечках, так не тільки в Україні. Проте якщо подивитися на результати ЗНО і НМТ з математики (у випадку української мови будуть інші викривлення), то випускники шкіл навіть не Львова, а Львівської області традиційно посідають друге місце після Києва (він стабільно на першому). В Україні існують регіональні феномени, наприклад, високий рівень шкіл у Сумській області. Також не можна сказати, що школи в Харкові чи Дніпрі завжди сильніші, ніж у західних областях — треба дивитися результати тестів. Це можливо також перевірити у випадку кожної конкретної школи.

Хіба Міністерство освіти не може нічого змінити?

Насправді Міністерство освіти і науки зробило кілька спроб змінити ситуацію, проте вони нікому не сподобалися — ані депутатам, ані громадським організаціям, ані профспілкам. Міністру Оксену Лісовому ці спроби мало не коштували посади. Його наказ № 1112 був покликаний повернути дітей до очного навчання (щоправда, у не зовсім прозорий та доволі складний спосіб). Саме скасування цього наказу дозволило Лісовому залишитися в новому уряді Юлії Свириденко.

У 2024 році МОН разом з Мінцифри запустили програму «Школа офлайн». Це програма повернення учнів до очного навчання.

У серпні 2024 року МОН видав наказ № 1112, а у вересні — наказ № 1276. Вони регулювали мінімальну кількість учнів і паралельних класів, необхідних для того, аби школа могла продовжувати навчати дистанційно, і для переведення дітей на очне навчання за місцем фактичного проживання в деяких регіонах. Це означало закриття окремих шкіл, особливо в невеликих містах.

Так питання стало політичним. Проти наказу № 1112 виступили народні депутати, деякі громадські організації та Профспілка працівників освіти науки і освіти. За оцінками Профспілки, у разі ухвалення наказу понад десять тисяч учителів втратили би роботу.

Заступник голови Профспілки працівників науки і освіти Сергій Романюк пояснює, чому його організація виступала категорично проти наказу. Насамперед — це раптове і масове безробіття вчителів. У Профспілці, каже Романюк, розуміють, що демографічні зміни неминучі, проте «зараз цей процес іде плавно, ми створили мʼякий буфер».

Рішення, що пропонував МОН вчителям, які втрачають роботу у прифронтових областях (з різних причин), — увійти до кадрового резерву. Проте і це рішення Профспілку не задовільнило, адже вимагало би від учителів переїхати в інший регіон, де є вакансії, або втратити й роботу, і виплати.

Крім того, Романюк (інші громадські організації погоджуються) каже, що наказ суперечить Закону про освіту. За законом батьки мають право вибирати форму навчання для дітей.

Ну добре, що ж можна зробити?

Олеся Мандзюк, заступниця директора департаменту освіти та культури Львівської міської ради, розповіла «Бабелю», як вирішуватимуть проблему у Львові. Формально діти-ВПО на дистанційному навчанні не є відповідальністю міської чи обласної освіти, поки вони сумлінно відвідують заняття у своїй школі: система бачить як проблему лише пропуски, і тільки в цьому випадку інформує соціальні служби. На місцях просто немає інструментів, за допомогою яких дітей можна витягнути з дистанційки в ті чи ті форми соціалізації.

Тому Львівська міська рада разом з UNICEF Україна цього року запускає літні табори, в яких діти — насамперед ВПО, але не тільки вони — зможуть подолати освітні втрати з математики та української мови. «Витягнути дітей на світло» можливо лише в позашкільний час. Вийти на їхніх батьків планують через локальні медіа і соціальні мережі. UNICEF допоможе ресурсами, місто вкладеться у проєкт людьми.