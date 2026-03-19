Україна хоче в ЄС за прискореною процедурою, Брюссель відмовляє і каже, що правила для всіх однакові. Що буде далі? Ми запитали віцепремʼєр-міністра з питань євроінтеграції Тараса Качку

Саміт Європейської ради знову перетворився на кризовий: вона не може домовитись, що робити з Віктором Орбаном

Лідери країн Європейського Союзу регулярно збираються на засідання Європейської ради. Вона є свого роду «наглядовою радою» ЄС і визначає політичні пріоритети: які програми підтримки економіки запускати; як реагувати на кризи або конфлікти; які стратегічні цілі ставити на найближчі роки. Останнім часом ці зустрічі перетворюються на кризові. Сьогоднішній саміт мав розглядати довгострокові питання: як відродити економіку, регулювати міграцію, зверстати наступний багаторічний бюджет і побудувати безпеку. Та в Дональда Трампа були інші плани. Тож натомість говоритимуть про війну на Близькому Сході та її наслідки для енергетики. Президент України Володимир Зеленський теж приїде на цю зустріч.

Для України цей саміт важливий з іншої причини. ЄС має погодити пакет фінансової допомоги на €90 мільярдів, але не може це зробити через вето премʼєр-міністра Віктора Орбана. Орбан вимагає від України відновити транзит російської нафти через трубопровід «Дружба».

У європейських лідерів було кілька варіантів, як схилити Орбана на свій бік. Один з них — притягнути угорського премʼєра до Європейського суду. Орбан порушив принцип «щирої співпраці» ЄС: не дотримався обіцянки підтримати пакет, яку дав на саміті Європейської ради у грудні. Однак серйозно такий сценарій не розглядали, адже будь-які судові процеси триватимуть роками — це надто довго. Водночас суд над Орбаном зіграв би йому на руку перед виборами в Угорщині.

Другий варіант — відремонтувати нафтопровід «Дружба». Україна вже погодилась на пропозицію ЄС про технічну допомогу та фінансування. Утім, міністр закордонних справ Угорщини назвав це «політичною грою», а Віктор Орбан сказав, що не змінить свою позицію, допоки транзит нафти не відновиться: «Якщо немає нафти, немає і грошей».

Тож питання про гроші для Україні залишається підвішеним. Рада ЄС ухвалює такі рішення лише одностайно. Через це політичні суперечки впливають і на фінансову допомогу Україні, і на переговори про її вступ до ЄС.

27 січня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі, пов’язаній з нафтопроводом «Дружба», на Львівщині. Пресслужба ДСНС у Львівській області

Єврокомісія шукала сценарій швидкого вступу України в ЄС в обхід вето Орбана — але не знайшла такий, який би влаштовував усіх

Процес вступу України до ЄС гальмує позиція Угорщини. Через вето премʼєр-міністра Віктора Орбана Рада ЄС не може відкрити переговори за кластерами — блоками питань, що охоплюють різні сфери політики Євросоюзу. Саме тому європейські лідери почали обговорювати, як рухати процес розширення без згоди Угорщини.