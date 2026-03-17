Як війна вплинула на молодь — людей, яким будувати майбутнє. Що вони думають про мобілізацію та еміграцію, державну мову та заборону російського контенту — ось результати соціологічного дослідження

1. Почнемо з найболючішого питання: готовності долучитися до ЗСУ.

2. Поруч із ним одразу покажемо, що ж респонденти думають про можливі умови «мирного договору» з Росією. В анкеті питання звучало так: «Наскільки прийнятним чи неприйнятним ви вважаєте кожен з варіантів як ціну за встановлення миру?»

3. Більшість української молоді зберігає оптимізм, коли розмірковує про власне майбутнє. Притому існує суттєва різниця між молодими людьми в Україні та за її межами: молодь в Україні налаштована значно оптимістичніше.

4. Значна частина молоді, в Україні та за кордоном, переживає травматичний досвід — наприклад, смерть друзів або членів сім’ї.

5. Ментальне здоровʼя виявилося для всіх однією з найбільших проблем. Особливо гострою ця проблема є саме для мігрантів.

6. Велика частка мігрантів переживають розрив стосунків з друзями та розлуку із сім’єю. Можливо, саме тому більшість молодих людей не хотіли б виїжджати з України.

7. А серед тих, хто все-таки хоче емігрувати, головним мотивом залишаються гроші.

8. Значна частка (третина) молоді за кордоном досі не вирішили, чи планують вони повертатися. Однак зрозуміло, що чим довше триває війна — тим більша частка тих, хто не збирається повертатися.

9. Соціологи розпитували молодь про мову спілкування — на роботі, в сім’ї та з друзями. Цитуємо: «мовна практика демонструє поглиблення українізації в усіх сферах комунікації».

10. Простіше кажучи — молодь все більше спілкується українською.

11. Притому ідея заборонити російський контент (музику, літературу, кіно, телебачення, блоги) стала менш популярною. На результати опитування найбільше вплинули підлітки (14—19 років). Рік тому 52 відсотки підлітків підтримали ідею повної заборони, зараз — 28 відсотків.

12. Водночас для молоді в Україні зросла цінність українського контенту, українських товарів, української історії.

13. На думку молоді, успіх на ринку праці залежить не стільки від професійних знань, скільки від «м’яких навичок» і здатності розвиватися. Найважливіші навички, на їхню думку, це стресостійкість і цифрова грамотність. А найбажаніша професія — це підприємець чи підприємиця.