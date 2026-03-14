Що подивитися у вихідні. Комедія зі Стівом Кареллом від творця «Теда Лассо», продовження адаптації «Ван Піс», напружений детектив з Ніколь Кідман і захопливий іспанський трилер «Тієї ночі»

Драмеді «Рустер»

Про що серіал. Популярний американський письменник Грег Руссо приїздить до коледжу Ладлоу, щоб прочитати декілька лекцій і допомогти своїй доньці — професорці цього коледжу Кейт. Вона переживає важке розлучення, яке обговорює вся коледжівська спільнота, бо її чоловік, професор Арчі, пішов від неї до молодої аспірантки Санні. За збігом обставин Грег стає викладачем у Ладлоу, зближується з донькою та потрапляє в численні пригоди зі студентами, які чомусь переконані, що Грег такий самий, як і головний герой його романів — брутальний і мужній шибайголова Рустер.

Rooster / HBO Max / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Білл Лоуренс, Метт Тарсес / у головних ролях — Стів Керелл, Деніелл Дедвайлер, Філ Данстер / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 68% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider хвалить гумор і продуманий сценарій та пише, що Стів Керелл чудово грає і створює унікального персонажа, який не схожий на його попередніх комедійних героїв. The Guardian пише, що ніжні та правдиві стосунки батька і доньки — родзинка серіалу.

Кримінальний серіал «Скарпетта»

Про що серіал. Екранізація детективного роману 1990 року «Постмортем» американської письменниці Патрісії Корнвелл. Доктор Кей Скарпетта — головна судмедекспертка штату Вірджинія, яка холоднокровно розкриває найважчі злочини. Нове загадкове вбивство молодої жінки нагадує стиль серійного вбивці, справу якого Скарпетта розслідувала 28 років тому. Тепер детективка разом зі старими друзями має довести справу до кінця, навіть якщо її доведеться зіткнутися з темними таємницями власного минулого. Дія серіалу відбувається у двох часовіх проміжках — у сьогоденні та 28 років тому.

Scarpetta / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранерка — Елізабет Сарнофф / у головних ролях — Ніколь Кідман, Боббі Каннавале, Джеймі Лі Кертіс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 49% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори сильно грають, серіал має рівномірний темп і цікавий сюжет, а його нелінійна оповідь — одна з найкращих частин «Скарпетти» завдяки плавним переходам між часовими лініями. Проте серіал псують дивні і нереалістичні науково-фантастичні елементи. Variety пише, що серіал весь час тримає глядачів у напрузі, хоча деякі сцени, як-от із розтином тіл, надто криваві й моторошні.

Пригодницький серіал «Ван Піс» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної японської манги художника Ейічіро Оди, яка виходить з 1997 року. Серіал розповідає про пригоди шукача скарбів Манкі Д. Луффі на прізвизько Солом’яний Капелюх і його друзів. Вони шукають коштовності останнього короля піратів Голь Д. Роджера, які той заховав десь в океані. Луффі має надприродну здібність, яку здобув, коли дитиною зʼїв дивний фрукт, ― його тіло розтягується, наче гума. Це допомагає йому рятуватися від військових і піратів, що намагаються перешкодити його команді. Крім цієї екранізації, є аніме-серіал, що досі виходить з 1999 року.

One Piece / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Метт Овенс, Стівен Маеда / у головних ролях — Іньякі Годой, Макенью, Емілі Радд, Джейкоб Ромеро Ґібсон, Тез Скайлар / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Screen Rant пише, що шоуранери зберегли всі елементи, які сподобалися фанатам у першому сезоні, та вдало представили нових цікавих персонажів франшизи. Decider пише, що серіал, як і аніме, яскравий і має чимало захопливих і динамічних боїв, проте його темп дещо заповільний, а діалоги слабкі.

Серіал у жанрі трилер «Тієї ночі»

Про що серіал. Кріс — власниця притулку для тварин у Домініканській Республіці. Її буденне життя перериває дзвінок молодшої сестри, матері-одиначки Елени, яка благає про допомогу. Виявляється, що вона задавила автівкою чоловіка, який погрожував їй пістолетом. На місце злочину, окрім Кріс, приїжджає й третя їхня сестра Паула, яка придумує план, щоб врятувати Елену від в’язниці. У кожному епізоді події показують від першої особи різних членів родини — і не всім цим оповідачам можна довіряти.

That Night / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Джейсон Джордж / у головних ролях — Клара Галле, Паула Усеро, Клаудія Салас / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що цей серіал — свіжий ковток повітря серед сучасних трилерів. Усе завдяки поєднанню двох прийомів — серіал розповідає про ту саму подію під різними кутами зору та в кожному епізоді ніби питає глядача: «Що б ви зробили на їхньому місці?» Оглядач Micropsia хвалить акторську гру і те, як сценаристи поступово перетворюють легку комедію на похмурий кримінальний трилер.

Романтичний серіал «Вірджин Рівер» — сьомий сезон

Про що серіал. Адаптація серії однойменних романів американської письменниці Робін Карр. У центрі сюжету — акушерка Мелінда Монро, яка після травматичних подій вирішує поїхати з Лос-Анджелесу та влаштуватися на роботу в каліфорнійському містечку Вірджин Рівер. Майже одразу після приїзду в Мелінди зав’язуються теплі стосунки з власником місцевого ресторану Джеком. Проте жінка швидко усвідомлює, що життя у Вірджин Рівер не таке просте, як здається на перший погляд.

Virgin River / Netflix / є українські субтитри / шоуранерка — С`ю Тенні / у головних ролях — Александра Брекенрідж, Мартін Гендерсон, Тім Метісон, Аннетт Отул / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, від глядачів — 67% / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Decider пише, що за персонажами досі цікаво спостерігати і серіал вдало зберігає атмосферу та підтримує темп історії. Оглядачка Screen Rant вважає, що цей сезон цікавий і має якісні сюжетні лінії, хоча йому бракує тієї кількості сентиментальних моментів, до якої звикли глядачі.