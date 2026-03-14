Хто позбирає всі Оскари: «Грішники», «Битва за битвою» чи «Марті Супрім»? Начхати — краще полюбуйтеся найекстравагантнішими сукнями на червоних доріжках минулих років

Співачка Біллі Айліш у сукні із чорних рюшів на «Оскарі‑2022»

На червону доріжку «Оскару-2022» Біллі прийшла в готичному образі. Об’ємна багатоярусна чорна сукня в її (тоді ще звичному) оверсайз-стилі, але з відкритими плечима. Цю сукню створив італійський дім моди Gucci під керівництвом модельєра Алессандро Мікеле. Образ доповнили масивні високі чоботи на платформі, а довершили діамантові каблучки у формі зірок і сережки — бренду антикварних прикрас Fred Leighton. Волосся пряме, трішки підкручене на кінцях — невеличкий ретро-акцент. І майже без макіяжу.

У 2022 році Біллі була не просто гостею на церемонії — вона отримала «Оскар» у категорії «Найкраща оригінальна пісня» за трек “No Time to Die”, який написала для фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Нагороду вона розділила зі своїм братом і співавтором пісні Фіннеасом О’Коннеллом.

Реперка Меган Ті Сталліон у сукні русалки на «Оскарі‑2022»

Для Меган Ті Сталліон це був і дебют, і прорив на «Оскарі-2022». Її запросили на церемонію для участі в одному з музичних номерів — так вона стала першою жінкою-реперкою, яка виступила на сцені премії.

На червоній доріжці Меган з’явилася в «русалчиній» сукні кольору океану — глибокого темно-блакитного відтінку. Щоб її створити, працювали понад 1 500 годин. Автором образу став індійський дизайнер Гурав Гупта, який черпав натхнення в міфології та образі морської богині.

Сукню прикрашали кришталеві деталі, вона мала ефектний шлейф із рюшів та сміливі вирізи: високий над стегном і частково відкриту лінію живота. Щоб не перевантажити образ, Меган обрала мінімалістичну зачіску — гладкий пучок, нейтральний, але виразний макіяж і делікатні діамантові прикраси: браслети й каблучки. Завершили образ туфлі на підборах, інкрустовані кристалами, що відбивали світло.

Співачка Ріанна в образі чорної пантери на «Оскарі‑2023»

«Оскар‑2023» припав на період другої вагітності Ріанни. То були вже останні тижні вагітності, і вона не намагалася цього приховати — навпаки, ефектно підкреслила свої форми.

Співачка гордо йшла червоною доріжкою у вбранні від французького модного дому Alaïa. Шкіряна сукня кольору темного шоколаду з довгим шлейфом, прозорими вставками і вирізами на стегнах щільно обтискала фігуру. Образ доповнювали високий пучок, насичена червона помада, атласні босоніжки Giuseppe Zanotti, смарагдово-золоті сережки-підвіски Moussaieff Jewellers і масивні каблучки.

Ріанна того вечора була номінована на «Найкращу оригінальну пісню» за композицію “Lift Me Up” з фільму «Чорна пантера: Ваканда назавжди».

Акторка Флоренс П’ю в сукні, яка насправді не була сукнею, — на «Оскарі‑2023»

На червоній доріжці «Оскару‑2023» образ Флоренс П’ю сприйняли як бунтарський. Вона обрала вбрання італійського дому моди Valentino Haute Couture — а саме сукню, яка не була власне сукнею. Це була обʼємна накидка з відкритими плечима й довгим шлейфом у світло-бежевих відтінках. Вона розходилася з-під грудей, відкриваючи чорні мінішорти з високою талією. Цей «гібрид» сукні та шортів називали романтичним і водночас зухвалим.

Образ доповнював макіяж Valentino: чорна підводка для очей, бордово-фіолетові тіні, персикові рум’яна й така ж помада. Зачіска довершувала образ — це був своєрідний кінський хвіст зі світлим завитком на маківці та чорно-русявим меліруваним пасмом, яке зачесали назад — доволі нетипова голлівудська укладка.

Статуеток того року акторка не отримала, але імена переможців на сцені у своїй бунтарській сукні оголошувала.

Акторка Зендая в «тропічній» сукні на «Оскарі‑2024»

На «Оскарі‑2024» Зендая, хоча й не була номінована, але вийшла на сцену, щоб оголосити переможців. На червоній доріжці вона запам’яталася шовковою сукнею від Giorgio Armani Privé. Чорний, блискучий, розшитий паєтками корсет перекривала шовкова тканина, що, перевита тоненьким золотим ремінцем, обтислою тунікою спускалася з одного плеча. Основна частина сукні мала ретро-візерунок із пальмовими мотивами на ніжному рожево-золотавому тлі відтінку антикварного золота.

Зендая відмовилася від намиста, обравши сережки-підвіски, браслет і каблучку Bulgari, оздоблені темно-рожевими морганітами та золотом, які гармонійно завершували образ.

Акторка Аня Тейлор-Джой у «пелюстковій» сукні на «Оскарі‑2024»

Як і Зендая, Аня Тейлор-Джой не була номінована на «Оскар», але все-таки показалася у всій красі в ролі ведучої.

Вона вийшла на червону доріжку в бальній сріблясто-сірій сукні без бретелей з прикрасами Dior Haute Couture. По спідниці від талії донизу шарами збігали блискучі пелюстки. Схожу сукню Крістіан Діор створив для колекції осінь/зима 1949/1950, але там спідниця була значно обʼємнішою.

Образ доповнили прикраси Tiffany & Co. Зʼявившись на червоній доріжці, Аня розповіла, що на створення сукні її надихнула картина Сандро Боттічеллі «Народження Венери». Сукня резонує з образом Венери і візуально, і символічно. Її світлі, переливчасті шари нагадують морські хвилі й пелюстки, у яких з’являлася богиня краси. А повітряна форма, що виглядає майже невагомою, підкреслює грацію та витонченість, притаманні Венері.

Емілі Блант у «підвішеній» сукні на «Оскарі‑2024»

На церемонії зірка «Оппенгеймера» Емілі Блант з’явилася в мерехтливій світло-золотавій бісерній сукні з кутюрної колекції Schiaparelli весна/літо 2024 року. Пошив її Деніел Роузберрі, відомий своєю любовʼю до візуальної омани, — сукня кольору шампанського була ніби «підвішена». Її декольте і пройми, оздоблені прозорими кристалами, надавали верху каркасності — бретелі не лягали на плечі, ніби рухаючись довкола.

Образ доповнили металевий клатч Judith Leiber і діаманти Tiffany & Co: масивний чокер із трьома нитками намистин, сережки-гвіздки і каблучка з великим каменем. Туфлі Alexandre Birman були майже непомітні під сукнею.

Чоловік Емілі, Джон Красінський, доповнював її образ — молочний смокінг із шовковою краваткою-метеликом, білосніжна сорочка та блискучі чорні туфлі.

Співачка й акторка Майлі Сайрус у готичній сукні й без брів — на «Оскарі‑2025»

Майлі Сайрус з’явилася на червоній доріжці «Оскара‑2025» у чорній готичній сукні Alexander McQueen без рукавів, з високим коміром і прозорою спідницею. Родзинкою образу стали мереживні рукавички та блискітки на ліфі, що додавали рок‑гламуру і «зоряного сяйва» під світлом. На торішній премії Майлі оголошувала переможців. Передати емоції сповна їй було не аж так просто — адже частиною образу були знебарвлені брови. А втім, здається, їй це вдалося. Ну і, звісно, традиційним природним доповненням образу були тату Майлі.

Співачка й акторка Аріана Гранде в сукні Глінди на «Оскарі‑2025»

На «Оскарі‑2025» Аріану номінували в категорії «Найкраща акторка другого плану» за роль Глінди у фільмі Wicked. Вона прийшла в дещо довершеному образі своєї персонажки з фільму. Він викликав різні асоціації: медузоподібна хмаринка, мильна бульбашка, просто фея чи навіть світильник.

Сукню створив Деніел Роузберрі — креативний директор модного дому Schiaparelli. Її прикрашали більше як 190 000 стразів, блискіток і кришталиків, які вигравали при кожному русі. Форма сукні натхненна мистецтвом — дизайнер Деніел Роузберрі захопився формою лампи Альберто Джакометті (відомого художника і скульптора) з архівів модного дому Schiaparelli.

Акторка й співачка Синтія Еріво в сукні Елфаби на «Оскарі‑2025»

Сукня Синтії Еріво — колеги Аріани Гранде по фільму Wicked — була відсилом до її героїні Ельфаби. Акторку торік номінували на найкращу жіночу роль.

Синтія прийшла на церемонію в сукні темно‑зеленого оксамиту з драматичним корсетом у формі обʼємного банта і великим 3D‑коміром, що нагадав силует її персонажки Ельфаби. Стиліст Еріво, Джейсон Болден, казав, що цей образ — маленька присвята не лише її персонажу, а й Гетті МакДеніел — першій чорношкірій акторці, яка виграла «Оскар».

Акторка Зої Салдана в театральній сукні на «Оскарі‑2025»

На «Оскарі‑2025» Зої Салдана з’явилася як номінантка в категорії «Найкраща акторка другого плану» за роль у фільмі «Емілія Перес», і саме в цій номінації вона перемогла.

Свою переможну промову акторка виголосила в елегантному винно‑бордовому платті Saint Laurent з об’ємною багатошаровою спідницею. Тонкий топ, що, на перший погляд здавався прозорим, був оздоблений мереживом і кристалами, що переливалися під світлом. Образ акторка доповнила прозорими довгими оперними рукавичками і прикрасами Cartier, а волосся вклала м’якими хвилями — дуже по-театральному.