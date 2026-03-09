У 2022 році підвал, в якому росіяни 28 днів тримали жителів села Ягідне, став символом жорстокості окупантів. Через чотири роки зруйноване село майже відновили, але не врятували підвал — він зникає

Перше, що туристи чи гості чекають побачити в Ягідному, це зруйновані будинки. Натомість ще на під’їзді до села з траси увагу привертають ліхтарі з сонячними панелями. Вони нагадують професійне студійне світло на високих підставках і стоять на кожній вулиці. Ягідне після звільнення потрапило під державну програму відновлення, 16 зруйнованих будинків відновлює Латвія.
В одному з таких будинків живе Тамара Климчук. Її зятя росіяни розстріляли в перший день, як зайшли в село, — 3 березня. А жінку погнали до підвалу школи. Коли Тамара вийшла з підвалу, побачила свій повністю вигорілий будинок без даху. Спершу жила у літній кухні. У 2023 році за підтримки Латвії відбудували «коробку». Влітку минулого року почали внутрішні роботи. Новосілля пані Тамара відсвяткувала лише в січні цього року. За гроші Латвії відбудували навіть криницю.
Відбудували також кілька багатоквартирних будинків перед школою.
У будівлі школи досі триває ремонт. Вона не постраждала під час окупації, але її перебудовують під музей. Найімовірніше, експозиція буде присвячена опору всієї Чернігівщини, а не лише трагедії Ягідного. Поки точаться дебати, чи буде цей музей національним, чи ним керуватиме область, розібрали одне крило школи і заклали фундамент для нової будівлі.
Той вхід у підвал, яким росіяни заводили «полонених», зараз зачинений — перед ним будівельники викопали яму і залили фундамент. Тепер у підвал можна потрапити через інший вхід, який під час окупації був законсервований.
Сам підвал вже чотири роки не чіпають. Чернігівський обласний музей провів інвентаризацію всіх речей, які лишилися там: дитячі іграшки, дитячий одяг, пакети від російських сухпайків, російські газети.
У спортивному залі — найбільшому приміщенні підвалу, де тримали людей, — у деяких місцях від сирості почала обсипатися штукатурка, на якій лишалися малюнки полонених дітей. Вцілілі малюнки ззовні захистили склом, але ні стіни, ні малюнки воно не рятує.
У сусідній кімнаті на дверях досі лишається календар, який вели «ув’язнені», а також список тих, хто помирав у підвалі і кого росіяни вбивали на вулиці.
Загиблих ховали на місцевому кладовищі. Там є і могила зятя пані Тамари — Віктора Шевченка. А також кілька могил людей, які пережили окупацію, вийшли з підвалу і померли пізніше.
Залишилась на кладовищі і яма, яку під час окупації копали місцеві, щоб поховати померлих у підвалі людей. Зробити це росіяни дозволили не одразу — до того тіла тримали в котельні. Коли нарешті дали дозвіл копати, то почали стріляти по верхівках дерев. Після деокупації загиблих перепоховали, а яму так і не засипали.
Поки музею в Ягідному немає, Лабораторія журналістики суспільного інтересу записала аудіогід, в якому жителі села розповідають про окупацію і про те, як вони вижили у підвалі. Дехто зізнається: чим більше вони розповідають про пережите, тим легше їм стає.