У Мексиці застрелили одного з найвідоміших наркобаронів світу. Ель Менчо вистежили через коханку, а його люди спалили (майже) всю Мексику. Найцікавіше з його історії

Військова розвідка наблизилася до Ель Менчо, коли почала стежити за людиною з його найближчого кола. Двадцятого лютого 2026 року ця людина привезла жінку до елітного житлового комплексу в штаті Халіско, де, за підозрами розвідки, жив та переховувався Немесіо Осегера Сервантес. Наступного дня сили безпеки підтвердили свою теорію.

Уже 21 лютого почалася підготовка спецоперації із залученням наземних військ, авіації та підрозділів спецпризначення. Двадцять другого лютого силовики пішли на штурм комплексу. Члени картелю відкрили вогонь — відбулась перестрілка. Під час бою Осегера разом з охороною спробував утекти в ліс. Спецпризначенці переслідували його, відбулося ще одне зіткнення. Зрештою його виявили та поранили. Дорогою до лікарні він помер.

Осегера був невловимим майже два десятиліття — і врешті силовики вийшли на нього через жінку.

Резиденція Tapalpa Country Club Hotel, де знайшли Ель Менчо. hoteles-en-jalisco.com

Немесіо Рубен Осегера Сервантес виріс у бідній родині фермерів у мексиканському штаті Мічоакан. Він був одним із шести синів. З дитинства йому доводилося багато працювати в полі — і ця робота йому не дуже подобалася. Освіту він здобути не зміг. Тож іще до двадцяти років він поїхав шукати кращої долі за кордон і нелегально потрапив до США. Там йому не вдалося знайти «американську мрію»: кілька разів його затримували за продаж наркотиків, а одного разу він продав героїн двом агентам під прикриттям і відсидів за це понад чотири роки у в’язниці. Після звільнення його депортували назад до Мексики.

Роки, проведені у в’язниці, депортація до Мексики та усвідомлення, що будувати життя доведеться на батьківщині, привели Осегеру до служби в поліції, де він пропрацював зовсім недовго. Згодом він приєднався до картелю «Міленіо» (Cártel del Milenio), який вирощував наркотики та перевозив їх до США через штат Халіско. Халіско розташований на заході Мексики, має вихід до Тихого океану і близько до важливих транспортних маршрутів.

Фотографії Осегери, зроблені в 1986 та 1989 роках, коли його ловили на продажу наркотиків. Wikimedia

Спершу Осегера був охоронцем лідера картелю, а з часом піднявся в його ієрархії. Він одружився з Росаліндою Гонсалес Валенсія, сестрою одного з лідерів картелю, і після цього його позиції в кримінальному світі зміцніли. У картелі «Міленіо» він був не лише охоронцем чи наркоторговцем — він також вистежував і ліквідовував конкурентів з інших картелів. Водночас серед місцевих Осегеру тривалий час не сприймали як «поганця».

У 2008—2009 роках у картелі «Міленіо» почалися внутрішні й зовнішні конфлікти. Влада Мексики переслідувала керівників картелю: деяких арештували, інші загинули, а Осегера поступово втрачав вплив. Тоді він об’єднав навколо себе частину колишніх членів картелю, які залишилися йому вірними. У 2010 році Осегера створив власний картель — «Халіско нового покоління» (CJNG). Він одразу став одним із найсильніших у Мексиці: контролював великі маршрути контрабанди наркотиків і швидко розширював свій вплив у штаті Халіско та інших регіонах країни.

Осегера з донькою та сином. X (Twitter) / «Бабель»

Відтоді Ель Менчо став одним із найрозшукуваніших злочинців Мексики. Його було дуже непросто знайти: картель діяв у віддалених поселеннях, де правоохоронці майже не мали влади, а місцеві чиновники і поліція часто були підкуплені або налякані. За деякими даними, карали тих, хто наважувався йти проти картелю, саме його підлеглі, адже сам Осегера намагався уникати зайвих контактів з будь-ким.

У 2015 році сталась одна зі спроб ліквідувати картель. Військовий вертоліт із солдатами та федеральною поліцією потрапив під обстріл бойовиків із землі. За словами міністра оборони Мексики, гелікоптер був змушений здійснити екстрену посадку після влучання. Урядовці вважали, що за атакою стояв картель «Нове покоління Халіско» (CJNG). Унаслідок нападу загинули кілька силовиків.

Пожежники ліквідовують загоряння вантажівки, підпаленої учасниками наркокартелю «Нове покоління Халіско». Getty Images / «Бабель»

Картель не ліквідували, а його діяльність тільки розросталась. У картелі виробляють фентаніл, метамфетамін і кокаїн, які потім контрабандою переправляють до США. Крім наркотиків, вони крадуть пальне, вимагають гроші та займаються фінансовим шахрайством. Час від часу картель вдається до насильницьких викрадень і нападів, щоб утримувати контроль над територіями та залякати суперників. Навіть дрони використовують, щоб нападати на людей у віддалених районах західної Мексики. Іноді члени картелю нападають на окремих людей, у тому числі жінок, щоб показати іншим злочинним угрупованням, «хто тут головний».

Росалінда Гонсалес Валенсія, дружина Осегери, протягом усіх цих років була фінансовим стрижнем картелю CJNG. Завдяки своєму походженню вона принесла Осегері гроші, зв’язки та ресурси, щоб підняти картель на світовий рівень. Вона кілька разів потрапляла під арешт за відмивання грошей та інші злочини, але завдяки судовій системі та умовам дострокового звільнення поверталася до своїх справ у Халіско.

Арешт Росалінди Гонсалес Валенсія, дружини Немесіо Осегери Сервантеса. elheraldo.hn

Їхні діти теж опинилися в кримінальному бізнесі. Старшу дочку Джессіку («Ла Негра») заарештували в США за операції з майном, пов’язаним із картелем, і вона провела у в’язниці понад два роки. А син Рубен («Ель Менчіто»), другий за впливом після батька, потрапив під удар американських правоохоронців і зараз відбуває довічне ув’язнення у США за міжнародну торгівлю наркотиками.

Дочка Немесіо Осегери — Джессіка Йоганна Гонсалес. Wikimedia Син Рубен «Ель Менчіто», затриманий у 2024 році у США. Wikimedia Дочка Немесіо Осегери — Джессіка Йоганна Гонсалес. Син Рубен «Ель Менчіто», затриманий у 2024 році у США. Wikimedia

У грудні 2024 року Державний департамент США запропонував винагороду $15 мільйонів за інформацію, яка допоможе затримати Осегеру. У січні 2026 року Дональд Трамп наголосив, що «картелі керують Мексикою», і пообіцяв це виправити. Президент неодноразово казав, що боротьба з потоком наркотиків (і зокрема фентанілу) до США є пріоритетом для його адміністрації. Також він запровадив тарифи проти Мексики, Китаю та Канади, посилаючись на незаконне ввезення фентанілу до США.

Двадцять другого лютого 2026 року Осегеру застрелили. Посольство США в Мексиці повідомило, що операцію, під час якої його ліквідували, провели мексиканські спецпідрозділи за підтримки США, які надали розвідувальні дані.

Відповідь на звістку про смерть Ель Менчо не забарилася: члени картелю почали підпалювати транспорт і блокувати дороги по всій Мексиці. Вони встановили блокпости з підпалених автомобілів у кількох містах штату Халіско. Через це деякі американські та канадські авіакомпанії скасували рейси до кількох штатів, а посольство США в Мексиці закликало громадян залишатися в укриттях. Зараз більшість блокад ліквідували.

Попри загибель Ель Менчо його картель — «Нове покоління Халіско» — не зник. Його люди продовжують залякувати місцевих жителів. Це показує, що CJNG зберігає контроль над своїми територіями і, ймовірно, зможе продовжувати свою діяльність у Мексиці навіть без свого ватажка. За даними Управління США з боротьби з наркотиками (DEA), CJNG присутній у кожному штаті Мексики з різним рівнем впливу та діє в понад 40 країнах Америки, Європи, Азії та Африки, а також по всій території США.