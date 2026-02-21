Що подивитися у вихідні. Еротичний трилер з Дав Камерон, продовження «Нічного агента» й «Останнє, що він мені сказав» та динамічна документалка про всесвітньовідомого кухаря Гордона Рамзі

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Психологічний трилер «56 днів»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2021 року ірландської письменниці Кетрін Раян Говард. Олівер знайомиться із Сіарою у продуктовому магазині — і вони безпорадно закохуються. Одержимі одне одним, коханці навіть припустити не можуть, що через 56 днів детективи Лі та Карл знайдуть тіло одного з них у ванній з хімікатами, які розчинили все, окрім кісток. Серіал паралельно розвиває дві сюжетні лінії в різних часових проміжках — про стосунки Олівера і Кейт, які приховують темні таємниці одне від одного, і про детективів, що намагаються ідентифікувати кістки й розкрити вбивство.

56 Days / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Карін Ашер, Ліза Зверлінг / у головних ролях — Дав Камерон, Еван Джогія, Карла Соуса, Доріан Міссік / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Collider пише, що атмосфера водночас зловісна і палка, а саспенс і приголомшливі сюжетні повороти тримають глядача в напрузі. Також оглядачка хвалить хімію між двома парами — коханцями й детективами. Variety пише, що серіал захоплює моторошною таємницею, а повороти сюжету і кінцівку важко передбачити.

Пригодницький серіал «Нічний агент» — третій сезон

Про що серіал. Агент ФБР Пітер Сазерленд отримує завдання охороняти спеціалістку з кібербезпеки Роуз Ларкін, бо є інформація, що їй загрожує небезпека. Це завдання поступово приводить Пітера до розуміння, що десь на найвищому рівні в уряді США діє російський агент. На Пітера і Роуз полюють найманці-вбивці, але вони з кожним кроком усе ближче до розкриття змови.

The Night Agent / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Шон Раян / у головних ролях — Ґабріель Бассо, Люсіан Б’юкенен, Хонг Чау / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 76% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що в основі третього сезону напружений та зв’язний сюжет, а Ґабріель Бассо (Пітер Сазерленд) сильно грає. Screen Rant пише, що саме в цьому сезоні стало цікаво спостерігати не лише за головними, але й за другорядними персонажами. Також оглядач хвалить екшн сцени, бійки та трюки.

Детективний серіал «Останнє, що він мені сказав» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2021 року американської письменниці Лори Дейв. Ханна — 40-річна артдилерка, яка щасливо живе з чоловіком Оуеном та його донькою Бейлі на узбережжі в Каліфорнії. Одного дня ФБР вдирається до офісу стартапу Оуена, а сам він загадково зникає, залишивши Ханні записку: «Захисти її». Тепер Ханні потрібно налагодити стосунки з Бейлі, аби бодай щось дізнатися про Оуена та його таємниці.

The Last Thing He Told Me / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранери — Лора Дейв і Джош Сінгер / у головних ролях — Дженніфер Гарнер, Ангурі Райс, Ніколай Костер-Вальдау, Айша Тайлер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори емоційно і переконливо грають, а другий сезон динамічніший і створює сильнішу напругу, ніж перший. The Wrap пише, що серіал з детективної драми перетворився на напружений трилер зі смертельними загрозами для персонажів.

Документалка «Бути Гордоном Рамзі»

Про що серіал. Гордон Рамзі — всесвітньовідомий британський шеф-кухар. Його ресторани загалом мають 16 зірок Мішлен. Також Рамзі веде популярні британські кулінарні телешоу і запам’ятався глядачам прямолінійним і брутальним почуттям гумору. Документалка показує, як він працює над найамбітнішим проєктом свого життя — одночасним запуском п’яти шикарних ресторанів за £20 мільйонів у лондонському бізнес-центрі. Головну сюжетну лінію доповнює біографічна оповідь Рамзі та інтерв’ю з його родиною, що розкривають вимогливого і безкомпромісного кухаря з іншої, м’якішої сторони.

Being Gordon Ramsay / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Гордон Рамзі / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Оглядач The Review Geek пише, що Рамзі, як завжди, харизматичний, і серіал вдало зображує те, як він поєднує ролі керівника і сім’янина. Однак герой надто бездоганний, тому документалка здається дещо нещирою. Оглядачка The Guardian зазначає, що серіал показує багато цікавих деталей про відкриття ресторану. Проте вона вважає, що цю історію можна розповісти швидше, а не розтягувати на шість епізодів.