Колишнього міністра Германа Галущенка відправили в СІЗО. У слідства до нього багато запитань — про гроші, престижні школи й чужі маєтки. У Галущенка є відповіді (іноді кумедні). Коротко головне

За версією слідства, Герман Галущенко з’явився у злочинній організації не пізніше ніж у грудні 2020 року як пособник. Тоді він був віцепрезидентом «Енергоатому». Пізніше до схеми долучилися радник Галущенка Ігор Миронюк («Рокет»), а з 1 березня 2023 року — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки компанії Дмитро Басов («Тенор»). Слідство вважає, що завдяки Галущенку, Миронюку та Басову Міндіч і Цукерман отримали контроль над діяльністю «Енергоатому».

Слідство стверджує, що Басов і Миронюк, використовуючи вплив Галущенка, який у квітні 2021 року став міністром енергетики, отримували кошти незаконним шляхом. Сам Галущенко також був співорганізатором схеми з відмивання коштів і з цих грошей платив за навчання дітей в міжнародній приватній школі у Швейцарії.

Адвокат Галущенка вважає, що прокурори неправильно кваліфікують його роль у справі. «За версією обвинувачення, за статтею 255 Галущенко — пособник, а за 209-ю — організатор, — коментує «Бабелю» адвокат Галущенка Мурад Абакаров. — Виходить дублювання одного й того самого нібито правопорушення. Логічно, що одна і та сама особа не може бути й організатором, і пособником в одному злочині».

Як фігуранти справи «Мідас» відмивали кошти. Версія НАБУ і САП. НАБУ

Коротко про справу «Мідас» та її учасників Антикорупційні органи стверджують, що Тимур Міндіч і Олександр Цукерман створили злочинну групу, до якої входили понад 10 людей. Зловмисники злочинним шляхом отримували кошти, зокрема з енергетики, і легалізовували їх. Також група надавала послуги з відмивання коштів. Для цього вони створили бек-офіс, в якому працювали бухгалтер організації Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Колишній радник Галущенка Ігор Миронюк («Рокет») разом із виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитром Басовим («Тенор») вигадали схему «шлагбаум». Вони незаконно збирали гроші з контрагентів «Енергоатому» і потім передавали їх на легалізацію. Залучити «Рокета» і «Тенора» до схеми Міндічу запропонував Галущенко. Раніше слідство зазначало, що контролювати фінансові потоки Міндічу допомагав саме Галущенко. Відмиті кошти в офісі зловмисників, серед інших, отримував і колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов.

У схемі «шлагбаум» зʼявилась нова компанія — «Бориславський завод «РЕМА». Раніше прокурори говорили лише про одне підприємство, яке платило хабарі, щоб вчасно отримувати гроші від «Енергоатому» за виконані контракти, — це компанія «Еласт Атом». За версією слідства, вона передала Басову $53 тисячі.

Тепер слідство говорить, що 16 жовтня 2025 року Миронюк організував, а Басов отримав $62 тисячі від заводу «РЕМА» «за вплив на службових осіб «Енергоатому» для того, щоб ті вчинили дії в інтересах заводу».

Адвокати Галущенка зазначають, що в матеріалах справи вже є допит свідка — директора «Бориславського заводу «РЕМА» Ігоря Флюнта, який казав, що ніхто неправомірної вигоди у нього не просив і він нікому гроші не передавав. Однак якби Флюнт сказав інакше, це означало б, що він вчинив злочин.

Слідство наполягає, що Галущенко, вже перебуваючи на посаді міністра юстиції, робив усе для того, щоб «Енергоатом» залишався в наказі № 95, який дозволяв реалізовувати схему «шлагбаум». Двадцять сьомого червня 2025 року Галущенко отримав повідомлення від тодішнього в. о. голови правління «Енергоатому» Петра Котіна з копією листа від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. У листі йшлося, що «Енергоатом» виключають з переліку підприємств, які до кінця воєнного стану можуть не виплачувати борги, стягнуті через суд. Галущенко переправив листа очільнику Мінстратегпрому Герману Сметаніну, набрав його, а потім написав повідомлення: «Нас виключили з реєстру, кажуть, ти дав команду, але я думаю, що брешуть». Сметанін відповів на це: «++, але поговоріть з Камишіним про всяк випадок».

Як працює схема «шлагбаум» «Енергоатом» — державна компанія, оператор усіх українських атомних електростанцій, а також гідроагрегатів кількох гідроелектростанцій. «Енергоатом» забезпечує понад 55% потреб енергосистеми України. Для цього компанія постійно закуповує обладнання для ремонту станцій. Зазвичай всі поставки здійснюються за післяплатою. Коли почалось повномасштабне вторгнення, держкомпанію «захистили» — через війну постачальники не можуть через суд стягувати з неї борги. Таким чином, «Енергоатом» може довго і без фінансових втрат не сплачувати за постачене обладнання.

Галущенко в суді сказав, що писав це повідомлення, щоб з «Енергоатому» не стягували борги за підряди, виконані для Запорізької атомної станції (вона входить до «Енергоатому»), яка з 2022 року перебуває під окупацією. За його словами, підрядники станції почали через суди й потім виконавчу службу стягувати з «Енергоатому» майже мільярд гривень — кошти, які були потрібні, щоб купити ядерне паливо. У червні 2025 року «Енергоатом» все ж виключили з наказу № 95, і тепер, за словами Галущенка, з компанії за боргами Запорізької АЕС списують 130 мільйонів гривень.

Герман Галущенко в суді. Getty Images / «Бабель»

Слідство вважає, що Галущенко організував схему з легалізації та відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом. Для цього зловмисники залучили громадянина Сейшельських Островів та Сент-Кіттс і Невісу Івора Омсона. Двадцять шостого лютого 2021 року він створив приватний інвестиційний фонд Hamilton Investment Fund SPC, який управляє коштами та купує на них нерухомість.

У лютому і березні 2024 року на Маршаллових Островах зареєстрували дві компанії — Congem Ventures Ltd та Oros Investments Ltd. Власницею обох компаній є колишня дружина Галущенка Ольга Богданова. Після реєстрації обидві компанії стали інвесторами фонду. Прокурор стверджує: всі операції між компаніями і фондом — це легалізація і відмивання коштів. Переводити кошти в іншу форму і розміщувати їх у фонді в інтересах обох компаній Фурсенку допомагала невстановлена поки що людина під псевдо «Капела». Прокурор зазначив, що загальна сума вкладених таким чином коштів становила $7 431 021, тобто майже 300 мільйонів гривень.

Ексдружина Германа Галущенка Ольга Богданова з дітьми. Instagram

Фонд в інтересах обох компаній розмістив кошти у двох швейцарських банках — UBS Switzerland AG та VP Bank AG. Oros розмістила $2 мільйони у квітні 2024 року і потім ще $600 тисяч у серпні 2025-го. За рік дохід від цих інвестицій сягнув $85 тисяч. Congem у березні 2024 року розмістила $2 мільйони, а у квітні 2024-го — депозит у $700 тисяч. За рік дохід з $2 мільйонів становив $88 тисяч.

«Там різні люди платили, перший рік платив хрещений батько, потім інша людина. У мене багато кумів, вони всі заможні».

Частину легалізованих коштів перерахували від імені дружини Галущенка на навчання двох їхніх дітей у швейцарській школі. Раніше видання «Схеми» повідомляло, що йдеться про College Alpin International Beau Soleil. Вартість навчання становила 546 344 швейцарські франки. Крім того, легалізовані кошти переказували на картки Ольги Богданової.

Швейцарський коледж, у якому вчаться діти Галущенка. College Alpin International Beau Soleil Син Галущенка (крайній ліворуч) у школі. Фото 2023 року Instagram Швейцарський коледж, у якому вчаться діти Галущенка. Син Галущенка (крайній ліворуч) у школі. Фото 2023 року College Alpin International Beau Soleil; Instagram

Слідство стверджує, що загалом за весь час із серпня 2022 року по березень 2025 року Галущенко як організатор легалізував 426 мільйонів 361 тисячу гривень.

Перекази коштів у фонд слідство підтверджує документами, які знайшли в пошті працівниці бек-офісу Людмили Зоріної. Також слідство має листування між Фурсенком і Устименком від 10 квітня 2024 року, в якому Фурсенко просить розмістити два депозити: від Congem Ventures Ltd на $700 тисяч і від Oros Investments Ltd на $2 мільйони. У рамках міжнародної технічної допомоги слідство також отримало інформацію про реєстрацію обох компаній. А Зоріна записувала наради про особливості діяльності фонду, а також про купівлю фондом нерухомості.

Слідство впевнене, що псевдо «Сигізмунд» і «Професор» стосувалися саме Галущенка. Доказ — розмова між Цукерманом і Фурсенком про відрядження «Сигізмунда», під час якого той відвідає дружину. Наступного дня після розмови Галущенко виїхав за кордон. В іншій розмові в контексті Hamilton Investment Fund Цукерман і Фуренко згадували «Сигізмунда» і колишню дружину Галущенка. Миронюк і Басов згадували Галущенка як «Професора», коли обговорювали наглядові ради. У суді Галущенко обурився і сказав, що взагалі-то він доцент.

У телефоні Галущенка знайшли листування, в якому він у липні 2025 року, нібито на прохання СБУ, затверджував камеру «з неприємними сусідами» для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Прокурор зачитав повідомлення заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Він написав Галущенку, що від СБУ надійшло прохання працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Прізвища Пікалов не називав, але, ймовірно, йшлося про Магамедрасулова. Пікалов писав, що 22 липня йому напевне оберуть запобіжний захід і привезуть у Лукʼянівське СІЗО. «Просять безкоштовну камеру з неприємними сусідами», — йшлося в повідомленні. Він також надіслав фото камери, Галущенко відповів «+». На той час Галущенко обіймав посаду міністра юстиції лише шість днів. Магамедрасулова відправили під варту 22 липня.

Камера в Лукʼянівському СІЗО, у якій Руслан Магамедрасулов провів майже пʼять місяців. НАБУ НАБУ Камера в Лукʼянівському СІЗО, у якій Руслан Магамедрасулов провів майже пʼять місяців. НАБУ

За словами Галущенка, листування мало продовження — він запросив до себе Пікалова. «Там не було спеціально поганих умов», — наполягає він.

Вісімнадцятого липня Державна кримінально-виконавча служба заперечила, що СБУ просила розмістити детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в «безкоштовній камері з неприємними сусідами». У ДКВС заявили, що Магамедрасулов перебував у середньостатистичній камері Лукʼянівського СІЗО, весь час один, у блоці для колишніх і чинних правоохоронців. Однак обвинувачення не заявляло, що СБУ зверталось з проханням саме до ДКВС, йшлося про прохання особисто до Євгена Пікалова.

Обвинувачення вважає, що Галущенко призначав лояльних до нього людей в «Енергоатом», Міністерство енергетики, державне підприємство «Схід ГЗК» і «Центренерго». Галущенко не заперечує. За його словами, немає нічого дивного в тому, що «міністр енергетики призначає лояльних людей в Міністерство енергетики».

Прокурор вважає, що Галущенко зберігав вплив на енергетичну галузь і після того, як пішов з Міністерства енергетики. Він нібито координував роботу «Енергоатому», отримував звіти від нового т. в. о голови правління компанії Павла Ковтонюка, від керівництва ТОВ «Оператор ГТС», Держатомрегулювання та інших державних компаній у сфері енергетики. Як доказ прокурор навів листування Галущенка з попереднім т. в. о голови правління «Енергоатому» Петром Котіним. У ньому Галущенко вимагав зупинити переговори з компанією «Шкода».

Галущенко каже, що він просив Котіна зупинити перемовини, бо паралельно тривали переговори з Болгарією про купівлю двох атомних реакторів. Болгари нібито дізнались про переговори зі «Шкодою» та обурились.

Галущенко пояснив, на яких умовах жив у будинку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Арештований будинок, яким мала управляти АРМА, за його словами, останні 10 років здавали в оренду. Після замаху на Галущенка у 2022 році він отримав охорону і час від часу змінював місце проживання. Будинок Захарченка від орендував за $130 на добу і в кінці місяця платив за дні, які фактично там прожив. Галущенко не пояснив, кому конкретно платив гроші та на яких підставах. Просто сказав, що гроші брав якийсь чоловік.

Будинок Віталія Захарченка в Київській області, в якому певний час жив Галущенко. АРМА Після втечі Захарченка його майно заарештували. Будинок кілька разів виставляли на продаж, але безуспішно. Міністр економіки Олексій Соболев казав, що АРМА не має доступу до об'єкта. АРМА Будинок Віталія Захарченка в Київській області, в якому певний час жив Галущенко. Після втечі Захарченка його майно заарештували. Будинок кілька разів виставляли на продаж, але безуспішно. Міністр економіки Олексій Соболев казав, що АРМА не має доступу до об'єкта. АРМА

Один з адвокатів Галущенка попросив суд не досліджувати й не вважати доказами всі надані прокурорами документи, в яких листування чи розмови ведуться російською мовою або в яких використовується нецензурна лексика. Оскільки всі фігуранти спілкувалися російською, це б означало, що суд мав проігнорувати всі ключові докази.