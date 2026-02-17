«Сподіваюсь, він відчує каяття». Жизель Пеліко, яку десять років непритомною ґвалтував чоловік, дала своє перше велике інтерв’ю The New York Times. Ось головне з її сповіді

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Батько пана Пеліко [так Жизель Пеліко називає свого колишнього чоловіка] був тиран. Він мусив віддавати батькам кожну зароблену копійку. Коли він був дитиною, його зґвалтували в лікарні, а в 14 років змусили дивитися на групове зґвалтування. Він ніколи не ходив на терапію [з психіатром], його родина теж йому не допомагала. [Хоч батько Жизель був проти, вони з Пеліко швидко одружилися. Причина проста — Жизель не ладнала з мачухою й хотіла втекти з родини.]

Разом вони жили щасливо. З 2011 року Жизель почав насторожувати її стан. У 2013 році вона прокинулась і побачила на своїх штанях плями, схожі на сліди відбілювача, хоча нічого не пам’ятала про минулу ніч. Вона прямо запитала про це пана Пеліко: «Ти ж не накачуєш мене наркотиками, правда?». Він заплакав: «Ти розумієш, що ти мені кажеш? Ким ти мене виставляєш?». Зрештою, Жизель перепросила за ці слова. Після цього вона більше ніколи не поверталася до цієї теми.

Домінік Пеліко у 2007 році. parismatch.com

Жизель помітила, що вона забуває буденні речі все частіше, і почала ходити до лікарів. Пан Пеліко завжди її супроводжував, хоч сам казав, що з нею все гаразд і вона даремно тривожить дітей. Якось невролог припустив, що в неї був мініінсульт, і запевнив, що хвилюватися не варто. Але Жизель пішла ще до однієї лікарки. Та сказала її дітям, що в неї можуть бути ранні ознаки хвороби Альцгеймера. Жизель відчула себе приреченою й почала готуватися до смерті, згадуючи матір, яка померла дуже молодою. [Пан Пеліко й далі супроводжував її до лікарів, навіть до гінеколога.]

У 2020 році пана Пеліко викрили в супермаркеті, коли він потайки знімав відео під жіночими спідницями. Свій вчинок він пояснив Жизель тим, що її не було поруч, а в нього просто виник «раптовий імпульс». Вона попросила його вибачитися перед жінками і попередила: якщо таке повториться — вона піде. Він же запевнив, що засвоїв урок. Оскільки раніше він не жартував про жінок і поводився пристойно, Жизель повірила йому.

За два місяці після інциденту в супермаркеті Жизель і Домініка Пеліко викликали до поліції. Спершу свідчив Пеліко, а коли Жизель зайшла до кабінету, його вже не було. Слідчий попросив її описати чоловіка, і вона відповіла: «Він хороший чоловік, уважний, турботливий». Потім він запитав, чи практикує Жизель «свінгувати» з паном Пеліко. Вона заперечила. Далі їй показали фото, на яких вона, непритомна, разом з різними чоловіками. Жизель була в стані шоку і щоразу повторювала: «Це не я». [Тоді Жизель вперше дізналася, що за останнє десятиліття її зґвалтували близько двохсот разів.]

Домінік Пеліко у 2024 році. X (Twitter) / «Бабель»

Якось під час орального насильства в Жизель злетіла зубна коронка. Вона відчула це під час сніданку. Оскільки через ковід жінка не могла піти до стоматолога, то попросила допомоги в пана Пеліко. Той сказав: «Ти, мабуть, щось вкусила». Жизель не могла збагнути, як це сталось, та коли вона побачила відео насильства, то все зрозуміла. Чоловікам, які вчиняли насильство, доводилося грубо тримати голову Жизель, бо її обличчя опускалось — не було м’язового тонусу. Пан Пеліко за цим лише спостерігав.

Судовий процес почався лише через чотири роки, і тоді Жизель вперше побачила своїх ґвалтівників. Це були чоловіки віком 22—70 років, і жоден з них не вважав скоєне зґвалтуванням. Для них «згодою» було те, що на це погоджувався Пеліко. Вони казали, що він на них тиснув, але, за словами Жизель, на відео не видно примусу з боку її колишнього чоловіка. Підсудні дивилися на неї зухвало, а їхні адвокати намагалися переконати суд, що Жизель дала згоду на інтим. «Одного разу один з обвинувачених довго дивився на мене, ніби хотів змусити опустити очі, — розповідає Жизель. — Я дивилася у відповідь, доки він не відвів очі. Він зрозумів, що я не здамся».

Підсудний Хусаметтін Доган на апеляційному розгляді свого вироку за зґвалтування Жизель Пеліко. Після апеляції його строк збільшили з дев’яти до десяти років. Getty Images

Чотири роки Жизель не дивилася відео, які знімав її чоловік. Коли вона вирішила, що не хоче закритого судового розгляду, адвокати сказали, що тепер їй доведеться їх переглянути. Вони обрали день, коли Жизель замкнулася у своєму кабінеті, і адвокат увімкнув перше відео. «Я думаю, що він почав з одного з найважчих, — каже Жизель. — Дивитися таке нестерпно. Ти бачиш насильство цих людей. Вони тварини. А ти — це розрізнене, несвідоме тіло без душі, в якому нічого не залишилося».

Коли відео показували на суді, Жизель не дивилася на екран. Вона гортала свій телефон, розглядала фотографії пляжу, Мон-Ванту. Найбільше її шокувало те, що на відео чути, як вона сильно хропе.

Під час судового процесу Жизель перестала спілкуватися з донькою Керолайн. На телефоні пана Пеліко знайшли фото, де Керолайн спить у спідній білизні. Вони з батьком були дуже близькі, а тепер Керолайн хоче, щоб її визнали жертвою, адже офіційно не має такого статусу. Коли справа Жизель почала розвиватися, суддя-слідчий не просував розслідування того, що могло статися з Керолайн. Жизель визнає, що мало підтримувала доньку, тому Керолайн віддалилась від родини. Лише наприкінці минулого року Керолайн сама зателефонувала мамі. [Зараз вони поступово відновлюють спілкування, а Керолайн надсилає Жизель відео онуків.]

Жизель Пеліко поруч із сином Флоріаном Пеліко під час апеляційного розгляду вироку Хусаметтіна Догана за зґвалтування; Getty Images В центрі донька Жизель — Керолайн. Getty Images Жизель Пеліко поруч із сином Флоріаном Пеліко під час апеляційного розгляду вироку Хусаметтіна Догана за зґвалтування; В центрі донька Жизель — Керолайн. Getty Images

Жизель хоче зустрітися з паном Пеліко віч-на-віч. Вона вірить, що він зможе розповісти їй правду — і про доньку, і про все інше, у чому його звинувачують. Вона вірить у «каяття».

Зараз Жизель знайшла нове кохання. Її партнер теж пройшов непростий шлях: протягом десяти років він доглядав тяжко хвороу дружину, залишаючись із нею до останнього подиху. Жизель намагалася не залучати його до своєї справи, боялася, що це його налякає. Але він сам почав цю розмову. Він зробив усе, щоб Жизель почувалася з ним у безпеці. «Ви можете сказати мені: “Ви також довіряли пану Пеліко”, але не думаю, що в нього таке збочення, — каже Жизель. — У нього було щасливе дитинство, я знаю його родину, дітей і друзів, і думаю, що разом ми зможемо побудувати нове життя».