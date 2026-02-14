Що подивитися у вихідні. Продовження «Спритного Пройди» та детективу «Кросс» і моторошний тайський трилер «Детектив із мільйоном підписників»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Пригодницький серіал «Спритний Пройда» — другий сезон

Про що серіал. Спритний Пройда, якого насправді звуть Джек Докінз, — другорядний персонаж роману «Олівер Твіст» Чарльза Дікенса. У серіалі ж він основний герой — колишній крадій і вуличний злодій, що 1850 року переїхав до британської колонії Австралії й став хірургом. Несподівано темне минуле наздоганяє Докінза в особі Фейгіна — професійного злочинця, на якого Джек колись працював. Події другого сезону починаються за пів року після фіналу першого — Джек сидить у в’язниці й чекає на страту.

The Artful Dodger / Hulu / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранери — Джеймс Макнамара, Девід Махер, Девід Тейлор / у головних ролях — Томас Сангстер, Девід Тьюліс, Мая Мітчелл, Деймон Герріман / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 99% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що новий сезон починається захопливо — з динамічних сцен стрілянили і гонитви, проте темп серіалу надто швидкий. Collider хвалить акторську гру і те, як покращилася візуальна складова: декорації, костюми і образи героїв.

Детективний серіал «Кросс» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної серії романів американського письменника Джеймса Паттерсона. Алекс Кросс — детектив поліції, який блискуче розслідує справи, хай би які вони складні. У другому сезоні у Вашинтоні з’являється радикальна група повстанців, яка вистежує і вбиває багатіїв. Кросса й агентку ФБР Кайлі Крейг призначають охороняти мільярдера Ланса Дюрана, який обіцяє зупинити голод у світі. Вистежуючи лідерку повстанців, пара детективів викриває таємницю — Дюран зовсім не той, кого із себе вдає.

Cross / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Бен Воткінс / у головних ролях — Елдіс Годж, Меттью Ліллард, Хуаніта Дженнінгс, Алона Тал / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що Годж і Ліллард (Кросс і Дюран) блискуче грають і за їхніми героями цікаво спостерігати, проте серіал погано розвиває жіночих персонажів і має слабкі другорядні сюжетні лінії. Screen Rant хвалить те, як сценарист переплітає сюжетні лінії воєдино і що в другому сезоні немає очевидних героїв та лиходіїв.

Комедійний серіал «Як дістатися до раю з Белфасту»

Про що серіал. Подруги дитинства Сірша, Робін і Дара через двадцять років після закінчення школи отримують листа: їхня шкільна подруга Грета померла, а її невістка запрошує їх на похорон в ірландське селище Донегол. Приїхавши на поминки, трійка подруг дізнається дивні речі — 38-річна Грета померла нетиповою для її віку смертю, а невістки, яка написала їм листа, взагалі не існує. Шукаючи правду про смерть Грети, подругам доведеться згадати свою моторошну таємницю про події в старшій школі.

How to Get to Heaven from Belfast / Netflix / є українські субтитри / шоуранерка — Ліза Макгі / у головних ролях — Рошин Галлагер, Шинейд Кінан, Кілін Данн / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал дотепний, актори переконливо та емоційно грають, а сюжет захопливий і дещо абсурдний — і це комплімент. Decider також хвалить детективну сюжетну лінію і те, який серіал кумедний.

Кримінальний серіал «Детектив із мільйоном підписників»

Про що серіал. У Тайвані невідомий вбиває популярних блогерів — і смерть кожного з них передбачила анонімна онлайн-віщунка Відьма Баба, яка знімає відео в моторошній масці. Розслідування ведуть двоє досвідчених детективів — Чень Цзяжень і Лі Сіньпін. Вони вважають, що вбивства припиняться, якщо вони арештують віщунку. Водночас Відьму Бабу шукає і відомий блогер Лін Тінью — він боїться почути передбачення про себе.

Million-Follower Detective / Netflix / є українські субтитри / шоуранер — Шон Су / у головних ролях — Екін Чен, Шоу Лоу, Петті Лі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. Decider пише, що серіал має всі складові хорошого трилера: моторошна таємниця і детективи, що трохи недолюблюють одне одного та певним чином пов’язані зі злодієм. Оглядачка Heaven of Horror критикує спробу монтажерів спародіювати контент у соцмережах — кадри так швидко змінюються, що глядача захитує.