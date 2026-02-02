Шостого лютого в Італії стартують зимові Олімпійські ігри 2026. За медалі боротимуться білоруси, які так чи інакше лояльні до Росії. Розповідаємо про них

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Фристайлістка Ганна Гуськова

Ганні 33 роки, вона родом з Мінська. Дебютувала на змаганнях Кубка світу 2009 року. У 2018 році здобула медаль зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані — перше золото Білорусі на цих Іграх. Того ж року в Білорусі випустили поштову марку, присвячену її перемозі. Після Олімпіади спортсменку запросили на урочистий прийом у Палаці незалежності, де президент Олександр Лукашенко вручив їй одну з найвищих державних нагород — Орден Вітчизни III ступеня. Після 24 лютого 2022 року вона дотримується нейтралітету в соцмережах і не публікує навіть спортивне життя.

Ганна Гуськова у фіналі з лижної акробатики на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані, 2018 рік. Getty Images

За даними державного білоруського агентства БЕЛТА, у 2022 році частина білоруських спортсменів, які брали участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні, отримували стипендії Президентського спортивного клубу. Серед них згадують і фристайлістку Ганну Гуськову, яка щонайменше у 2022 році отримувала фінансову підтримку клубу. Президентський спортивний клуб очолює Дмитро Лукашенко — син Олександра Лукашенка; клуб та його керівник перебувають під міжнародними санкціями.

У 2023 та 2024 роках Ганна Гуськова брала участь у спільних зборах і змаганнях з російськими атлетами в Ярославлі та Москві. Їх фінансували спільно міністерства спорту РФ та Білорусі та позиціонували як альтернативу Олімпійському руху. Міністр спорту Білорусі Сергій Ковальчук прямо зазначав, що попри санкції спортивна співпраця між «двома спорідненими країнами» — Росією та Білоруссю — за останні роки значно зміцнилася саме завдяки таким альтернативним змаганням.

Міністр спорту Білорусі Сергій Ковальчук (ліворуч) та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов, лютий 2025 року. news.sportbox.ru Очільник Президентського спортивного клубу Білорусі Дмитро Лукашенко — син Олександра Лукашенка. sb.by Міністр спорту Білорусі Сергій Ковальчук (ліворуч) та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов, лютий 2025 року. Очільник Президентського спортивного клубу Білорусі Дмитро Лукашенко — син Олександра Лукашенка. news.sportbox.ru; sb.by

Ковзанярка Марина Зуєва

Марині Зуєвій з Мінська 33 роки. На Олімпійських іграх Марина Зуєва не здобувала медалей, однак упродовж багатьох років стабільно входила до числа сильних спортсменок на міжнародних змаганнях.

У 2018 році в Мінську пройшла роликово‑лижна естафета в рамках святкування Дня міста. У ній брали участь команди різних державних структур. Зокрема, і команда президента Білорусі, до складу якої увійшли сам Олександр Лукашенко та кілька провідних спортсменів, серед яких була Марина Зуєва. Команда президента фінішувала першою, випередивши команди силових відомств (МВС, Міноборони) та адміністративних структур.

Олександр Лукашенко під час спортивного свята з нагоди Дня міста Мінська, де він взяв участь в естафеті у складі команди Національного олімпійського комітету. Праворуч — ковзанярка Марина Зуєва, 2018 рік. president.gov.by president.gov.by Олександр Лукашенко під час спортивного свята з нагоди Дня міста Мінська, де він взяв участь в естафеті у складі команди Національного олімпійського комітету. Праворуч — ковзанярка Марина Зуєва, 2018 рік. president.gov.by

Після 2022 року Марина Зуєва не з’являлася поруч із президентом або його соратниками, але її помічали на заходах у Росії. У березні 2025 року вона виграла дистанцію 3 000 м на етапі Російського кубка зі швидкісного ковзанярського спорту в Коломні, де змагалися спортсмени з Білорусі та Росії. Це був не міжнародний турнір, а внутрішній російський, організований Міністерством спорту РФ. Участь у ньому під прапором Білорусі у 2025 році ставить під сумнів нейтральний статус Зуєвої.

Тренер спортсменки Сергій Мінін відкрито підтримує політику Лукашенка і співпрацю Білорусі з Росією, навіть попри санкції. У березні 2022 року він брав участь у нараді з Олександром Лукашенком, на якій обговорювали, як Росія та Білорусь можуть протистояти санкціям і «тиску Заходу».

Сергій Мінін під час своєї доповіді на нараді з Олександром Лукашенком, березень 2022 року. president.gov.by president.gov.by Сергій Мінін під час своєї доповіді на нараді з Олександром Лукашенком, березень 2022 року. president.gov.by

Фігуристка Вікторія Сафонова

Вікторії Сафоновій 22 роки. Вона народилася в Москві, але з 2019 року виступає за Білорусь — формально, бо тренується переважно в Росії. У неї фактично два тренери: основний — росіянка Оксана Матвєєва, офіційний від Білорусі — Олег Васильєв, росіянин, який з 2020 року є головним тренером національної білоруської збірної.

У своїх інтерв’ю Васильєв неодноразово казав, що недопуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних стартів, на його думку, пов’язаний з бажанням усунути сильних конкурентів. Матвєєва працює в московській школі фігурного катання «Коник Чайковської», яка входить до складу великого спортивного центру «Самбо-70». Центр відомий своєю політичною лояльністю до Кремля: президент «Самбо-70» Ренат Лайшев неодноразово дякував Володимиру Путіну, називаючи його «найрозумнішим і великим політиком сучасності» та «батьком рідним для Росії».

У центрі кадру: праворуч — Вікторія Сафонова, ліворуч — її російська тренерка Оксана Матвєєва. З особистого архіву Вікторії Сафронової

Спортсменка також часто з’являється на російських змаганнях, які проводять в Росії замість міжнародних. Наприклад, у листопаді 2025 року вона виступала в Казані та Омську. Хоча її результати не враховувалися офіційно, вона була повноцінною частиною шоу-програми російського Гран-прі.

Сафонова підписана і ставить вподобайки дописам російської фігуристки Каміли Валієвої — спортсменки, яка підтримує Путіна. Валієва опинилася в центрі допінг‑скандалу під час зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, коли в її пробі виявили заборонений препарат. Після цього Кремль публічно підтримував Валієву, закликаючи її «стояти гордо як росіянка» і не приховувати свою національну приналежність. У 2024 році Валієва також підтвердила, що голосувала на виборах за Володимира Путіна.