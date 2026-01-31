Що подивитися у вихідні. Продовження «Бріджертонів» і «Правдивої терапії» з Гаррісоном Фордом, «Диво-людина» від Marvel і епічний бойовик із зірковим складом

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Костюмована драма «Бріджертони» — четвертий сезон

Про що серіал. Новий сезон серіалу про епоху Регентства. Другий за старшинством син Бріджертонів Бенедикт нарешті погоджується на вмовляння матері одружитися й запрошує дебютанток на бал-маскарад. З-поміж десятків дівчат, зачарованих Бенедиктом, виділяється таємнича незнайомка в сріблястому вбранні, яка тікає опівночі і випадково залишає Бенедикту свою рукавичку. Шукаючи леді в сріблястому в усіх знатних домах, Бенедикт навіть не уявляє, що його «Попелюшка» — непомітна покоївка Софі, що служить своїй мачусі леді Арамінті Ган. Другу половину сезону Netflix випустить 26 лютого.

Bridgerton / Netflix / є український дубляж і субтритри / шоуранер — Кріс Ван Дусен / у головних ролях — Люк Томпсон, Єрін Ха, Кеті Люнг / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Collider пише, що новий сезон краще балансує між головною історією і другорядними сюжетними лініями, ніж третій. Також оглядачка хвалить акторську гру і те, що серіал показує не лише розкішне життя, а й буденність прислуги, з якою товаришує Софі. Variery пише, що «діамант» цього сезону — леді Бріджертон та її пристрасний роман з лордом Маркусом Андерсоном.

Комедійний серіал «Диво-людина»

Про що серіал. Саймон Вільямс — актор, який хоче зробити собі ім’я в Голлівуді, але вже десять років зазнає невдач. Все змінюється на прослуховуванні для ремейку улюбленого супергеройського фільму Саймона «Диво-людина». Там він знайомиться з актором зі специфічним минулим Тревором, який стає його наставником. Та є проблема — людям з надздібностями не можна грати в кіно після трагічного випадку на знімальному майданчику кілька років тому, а Саймон один із них. І хоча він приховує здібності, за ним давно спостерігає таємний урядовий Департамент контролю пошкоджень.

Wonder Man / Disney+ / немає українського дубляжу або субтритрів / шоуранери — Дестін Деніел Креттон, Ендрю Гест / у головних ролях — Яг’я Абдул-Матін II, Бен Кінгслі, X Mayo / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Оглядач Collider вважає, що це найкращий серіал від Marvel Studios з-поміж усіх, що вийшли після «Локі», бо шоуранери відійшли від класичної формули супергеройської історії, зібрали сильний акторський склад і автентично висвітлили роботу кіноіндустрії. The Guardian пише, що серіал цікавий, має розумні сюжетні лінії, витончено висвітлює акторство і дружбу. А ще — не має типових епічних сцен із супергероями, і це перевага.

Комедійний бойовик «Команда руйнівників»

Про що фільм. Приватного детектива Волтера, який розслідував злочини якудзи, знаходять мертвим. Напередодні він відправив посилку й її отримувача розшукують найманці банди. Його двоє синів від різних жінок — поліцейський Джонні і колишній «морський котик» Джеймс — об’єднуються, щоб дізнатися більше про минуле батька і викривають масштабну змову, з якою певним чином пов’язана їхня родина.

The Wrecking Crew / Amazon Prime / немає українського дубляжу або субтритрів / режисер — Анхель Мануель Сото / у головних ролях — Дейв Батіста, Джейсон Момоа, Темуера Моррісон / тривалість — 2 години 4 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що це типовий бойовик з епічними бійками і простим сюжетом, який точно сподобається фанатам жанру. Єдине, чим він виділяється, — розвиток стосунків між двома відчуженими братами. Collider хвалить хімію між дуетом Батіста і Момоа (Джеймс і Джонні) та захопливі бійки з добре скоординованою хореографією.

Драмеді «Правдива терапія» — третій сезон

Про що серіал. Дружина психотерапевта Джиммі Лерда померла. Він намагається дати раду своєму горю, але виходить погано, хоча щодня він сам розповідає людям, як бути в таких ситуаціях. Джиммі так сильно страждає, що забуває про свою доньку Еліс, якій теж важко. У якийсь момент Джиммі починає порушувати принципи лікарської етики та розповідати своїм клієнтам усе, що він думає про їхні проблеми. Це кардинально змінює життя як клієнтів, так і самого Лерда.

Shrinking / Apple TV+ / є українські субтритри / шоуранери — Бретт Голдштейн, Білл Лоуренс і Джейсон Сігел / у головних ролях — Джейсон Сігел, Гаррісон Форд, Майкл Урі / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Collider хвалить сильний акторський склад і вдале поєднання гумору і драми. The Guardian пише, що нові епізоди сентиментальні й затишні, але водночас сюжет дещо поверхневий і моментами абсурдний.

Містичний серіал «Шкільні духи» — третій сезон

Про що серіал. Хтось убив старшокласницю Медді Нірз. Вона прокидається в потойбічному світі та зустрічається з іншими привидами, які колись померли на території школи. Виявилося, що вони не можуть вийти зі школи і проводять у ній вічність. Щоб не збожеволіти, привиди влаштували щось на кшталт колективної терапії — вони збираються разом поговорити про минуле. На відміну від інших, Медді не памʼятає, як саме вона померла, та вирішує це зʼясувати.

School Spirits / Paramount+ / немає українського дубляжу або субтритрів / шоуранери — Нейт і Меган Трінруди / у головних ролях — Пейтон Ліст, Крістіан Флорес, Спенсер Макферсон, Кіара Пічардо / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що третій сезон вдало розширив всесвіт серіалу і створив довгоочікувану моторошну атмосферу, яку вдало балансують комедійні сцени. Оглядачка Gazzetely каже, що сюжетні лінії і персонажі стали більш зрілими, а естетика серіалу — похмурішою, і за цим цікаво спостерігати.