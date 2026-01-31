Що подивитися у вихідні. Продовження «Бріджертонів» і «Правдивої терапії» з Гаррісоном Фордом, «Диво-людина» від Marvel і епічний бойовик із зірковим складом

Костюмована драма «Бріджертони» — четвертий сезон
Про що серіал. Новий сезон серіалу про епоху Регентства. Другий за старшинством син Бріджертонів Бенедикт нарешті погоджується на вмовляння матері одружитися й запрошує дебютанток на бал-маскарад. З-поміж десятків дівчат, зачарованих Бенедиктом, виділяється таємнича незнайомка в сріблястому вбранні, яка тікає опівночі і випадково залишає Бенедикту свою рукавичку. Шукаючи леді в сріблястому в усіх знатних домах, Бенедикт навіть не уявляє, що його «Попелюшка» — непомітна покоївка Софі, що служить своїй мачусі леді Арамінті Ган. Другу половину сезону Netflix випустить 26 лютого.
Що кажуть критики. Collider пише, що новий сезон краще балансує між головною історією і другорядними сюжетними лініями, ніж третій. Також оглядачка хвалить акторську гру і те, що серіал показує не лише розкішне життя, а й буденність прислуги, з якою товаришує Софі. Variery пише, що «діамант» цього сезону — леді Бріджертон та її пристрасний роман з лордом Маркусом Андерсоном.
Комедійний серіал «Диво-людина»
Про що серіал. Саймон Вільямс — актор, який хоче зробити собі ім’я в Голлівуді, але вже десять років зазнає невдач. Все змінюється на прослуховуванні для ремейку улюбленого супергеройського фільму Саймона «Диво-людина». Там він знайомиться з актором зі специфічним минулим Тревором, який стає його наставником. Та є проблема — людям з надздібностями не можна грати в кіно після трагічного випадку на знімальному майданчику кілька років тому, а Саймон один із них. І хоча він приховує здібності, за ним давно спостерігає таємний урядовий Департамент контролю пошкоджень.
Що кажуть критики. Оглядач Collider вважає, що це найкращий серіал від Marvel Studios з-поміж усіх, що вийшли після «Локі», бо шоуранери відійшли від класичної формули супергеройської історії, зібрали сильний акторський склад і автентично висвітлили роботу кіноіндустрії. The Guardian пише, що серіал цікавий, має розумні сюжетні лінії, витончено висвітлює акторство і дружбу. А ще — не має типових епічних сцен із супергероями, і це перевага.
Комедійний бойовик «Команда руйнівників»
Про що фільм. Приватного детектива Волтера, який розслідував злочини якудзи, знаходять мертвим. Напередодні він відправив посилку й її отримувача розшукують найманці банди. Його двоє синів від різних жінок — поліцейський Джонні і колишній «морський котик» Джеймс — об’єднуються, щоб дізнатися більше про минуле батька і викривають масштабну змову, з якою певним чином пов’язана їхня родина.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що це типовий бойовик з епічними бійками і простим сюжетом, який точно сподобається фанатам жанру. Єдине, чим він виділяється, — розвиток стосунків між двома відчуженими братами. Collider хвалить хімію між дуетом Батіста і Момоа (Джеймс і Джонні) та захопливі бійки з добре скоординованою хореографією.
Драмеді «Правдива терапія» — третій сезон
Про що серіал. Дружина психотерапевта Джиммі Лерда померла. Він намагається дати раду своєму горю, але виходить погано, хоча щодня він сам розповідає людям, як бути в таких ситуаціях. Джиммі так сильно страждає, що забуває про свою доньку Еліс, якій теж важко. У якийсь момент Джиммі починає порушувати принципи лікарської етики та розповідати своїм клієнтам усе, що він думає про їхні проблеми. Це кардинально змінює життя як клієнтів, так і самого Лерда.
Що кажуть критики. Collider хвалить сильний акторський склад і вдале поєднання гумору і драми. The Guardian пише, що нові епізоди сентиментальні й затишні, але водночас сюжет дещо поверхневий і моментами абсурдний.
Містичний серіал «Шкільні духи» — третій сезон
Про що серіал. Хтось убив старшокласницю Медді Нірз. Вона прокидається в потойбічному світі та зустрічається з іншими привидами, які колись померли на території школи. Виявилося, що вони не можуть вийти зі школи і проводять у ній вічність. Щоб не збожеволіти, привиди влаштували щось на кшталт колективної терапії — вони збираються разом поговорити про минуле. На відміну від інших, Медді не памʼятає, як саме вона померла, та вирішує це зʼясувати.
Що кажуть критики. Collider пише, що третій сезон вдало розширив всесвіт серіалу і створив довгоочікувану моторошну атмосферу, яку вдало балансують комедійні сцени. Оглядачка Gazzetely каже, що сюжетні лінії і персонажі стали більш зрілими, а естетика серіалу — похмурішою, і за цим цікаво спостерігати.