За тиждень в Італії стартують зимові Олімпійські ігри 2026, серед учасників — щонайменше четверо росіян, яких важко назвати «нейтральними». Ось хто вони

Фігуристка Аделія Петросян

Фігуристці Аделії Петросян 18 років. Вона народилася в Москві, має вірменське коріння по батьковій лінії, з 2019 року професійно займається фігурним катанням. У грудні 2025 року Петросян утретє стала чемпіонкою Росії. В інтерв’ю та публічних коментарях Аделія майже не зачіпає політичні або військові теми і не дає оцінок ситуації в Росії чи Україні.

Проте Україна поставила під сумнів її нейтральність. Національний олімпійський комітет України та Міністерство спорту зверталися до МОК і Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) з вимогою переглянути її статус. Наприклад, у серпні 2025 року спортсменка провела майстер-клас у «Лужниках» в рамках фестивалю «Територія майбутнього. Москва-2030», організованого урядом Москви. На цьому заході щороку збирають гроші на допомогу російським військовим.

Аделія Петросян проводить майстер-клас з фігурного катання в «Лужниках», серпень 2025 року. Інстаграм Аделія Петросян У центрі, поруч з Аделією Петросян, її тренерка Етері Тутберідзе. Інстаграм Етері Тутберідзе Аделія Петросян проводить майстер-клас з фігурного катання в «Лужниках», серпень 2025 року. У центрі, поруч з Аделією Петросян, її тренерка Етері Тутберідзе. Інстаграм Аделія Петросян; Інстаграм Етері Тутберідзе

Аделія — вихованка московського клубу «Кришталевий», її тренує Етері Тутберідзе, одна з найбільш титулованих тренерок Росії. Тутберідзе неодноразово отримувала державні нагороди від Кремля, а у 2023 році їй вручили Орден Олександра Невського — одну з найвищих нагород Росії. На церемонію вручення вона не прийшла. У російських медіа це розцінили як спробу уникнути публічного фото з Володимиром Путіним, яке могло б стати підставою для санкцій США, де проживає її донька. (Тутберідзе написала, що хворіла, а нагороду забрала пізніше.) Міністерство спорту України внесло її до списку осіб, що підтримують війну.

Сам клуб «Кришталевий», вихованкою якого є Петросян, входить до складу державної бюджетної установи Центр спорту та освіти «Самбо-70». Президент центру Ренат Лайшев багато разів дякував Володимиру Путіну, називаючи його «найрозумнішим і великим політиком сучасності» і «батьком рідним для Росії».

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев і Володимир Путін в 2019 році. layshev.ru

Фігурист Петро Гуменник

Фігуристу Петру Гуменнику 23 роки, він родом із Санкт-Петербурга. Окрім катання на льоду, Петро навчається в університеті на факультеті програмної інженерії та комп’ютерної техніки.

У 2021—2022 роках він служив у спортивній роті Центрального спортивного клубу армії (ЦСКА). У клубі спортсмени-новобранці спочатку проходять короткий військовий курс і живуть у казармах. Потім їх переводять у Центри підготовки збірних. Їм не обов’язково постійно жити в частині. Проте вони мають тренуватися і представляти Міністерство оборони на змаганнях.

Ліворуч — Петро Гуменник під час служби в ЦСКА в 2021 році. vk.com

В одному з інтерв’ю Гуменник розповідав, що під час служби проходив маршову підготовку і навчився розбирати автомат за 11 секунд. Крім того, ЦСКА був співзасновником парамілітарної організації «Юнармія» — її члени воюють проти України.

Гуменник представляє клуб фігурного катання Тамари Москвіної. Москвіну включили до списку довірених осіб Володимира Путіна на президентських виборах 2024 року. Як довірена особа, вона агітувала голосувати за Путіна.

Тамара Москвіна з очільником Кремля ще у 2002 році. wikipedia.org

Одним із наставників Гуменника був Ілля Авербух. У 2025 році він відвідав тимчасово окупований Маріуполь, де виступав на заході «Знання. Держава» для працівників молодіжних організацій та студентів. Сам Авербух відомий тим, що у своїх льодових шоу робить номери, присвячені російському вторгненню в Україну, і підтримує так звану СВО. У травні 2024 року, напередодні Дня перемоги — свята, яке російська влада використовує в пропагандистських цілях, — Гуменник вийшов на лід у військовій формі з патріотичним номером «От героев былых времен». З того, що видно у соцмережах, востаннє Гуменник працював з Авербухом у травні 2025 року.

Гуменник виконує постановку, спродюсовану Іллею Авербухом. petr.og / TikTok

Лижник Савелій Коростельов

Пермському лижнику Савелію Коростельову 22 роки. Як і Гуменник, він має слід у ЦСКА. У медіа неодноразово з’являлися згадки, що Савелій проходив службу у спортивному клубі, який тісно пов’язаний із російською армією.

Більшість джерел посилаються на статтю на сайті ЦСКА за лютий 2023 року «Армійські лижники виграли вісім нагород на чемпіонаті Росії серед юнаків», де його називають «рядовим» ЦСКА. Водночас зараз Коростельова немає в онлайн-реєстрі спортсменів ЦСКА — імовірно, він більше не належить до армійського клубу.

У 2024 році Коростельов уподобав допис з літерою Z. Інстаграм Ангеліни Мельникової

Сам Савелій коментує так: «Ви можете шукати мою думку скрізь в інтернеті [про Україну], але нічого не знайдете. Я спортсмен і вважаю, що спорт без політики — це добре. Я не належу до жодної військової групи».

Мати Савелія — лижниця Наталія Коростельова — здобула бронзову медаль на зимових Олімпійських іграх 2010 року у Ванкувері. Його дядько, Микола Морілов, також виступав у лижних перегонах і виборов бронзу на тих самих іграх. Обоє були членами ЦСКА і здобули чимало нагород на міжнародних військових змаганнях. Наталія, яка має військове звання старшого лейтенанта, навіть отримала державну нагороду за «службу батьківщині».

Лижник Савелій Коростельов, квітень 2025 року. Інстаграм Савелія Коростельова Тодішній президент Росії Дмитро Медведєв із чемпіонами та призерами Олімпіади-2010 у Ванкувері. На фото: Наталія Коростельова. wikipedia.org Лижник Савелій Коростельов, квітень 2025 року. Тодішній президент Росії Дмитро Медведєв із чемпіонами та призерами Олімпіади-2010 у Ванкувері. На фото: Наталія Коростельова. Інстаграм Савелія Коростельова; wikipedia.org

Ковзанярка Ксенія Коржова

Ковзанярці Ксенії Коржовій 21 рік, вона родом із Мурманської області. Її нібито «нейтральності» суперечить активність у соцмережах. Зараз акаунти Ксенії закриті, але в мережі залишилися цифрові сліди. Ксенія ставила вподобайки під кількома дописами Микити Нагорного — російського гімнаста, довіреної особи Володимира Путіна та голови воєнізованої організації «Юнармія», яка перебуває під санкціями ЄС і США. Один із таких постів — відео, де Нагорний іде у парадній колоні на День перемоги 9 травня 2024 року. Крім цього, Ксенія неодноразово ставила вподобайки дописам з Володимиром Путіним, російськими військовими та контенту, пов’язаному з «Юнармією».