Тексти

Художник Ай Вейвей таємно повернувся в Китай, бо скучив за матірʼю — ніхто цього не очікував. На батьківщині його майже забули, тому влада не стала його арештовувати (принаймні, одразу)

Автор:
Юлія Гира
Редактор:
Гліб Гусєв
Дата:
Художник Ай Вейвей таємно повернувся в Китай, бо скучив за матірʼю — ніхто цього не очікував. На батьківщині його майже забули, тому влада не стала його арештовувати (принаймні, одразу)

Ай Вейвей на прев'ю своєї виставки «Хто я?» в Болоньї, вересень 2024 року. На фоні — його серія «Вивчення перспективи». Протягом 20 років митець фотографував середній палець на тлі символів влади по всьому світу, почавши з площі Тяньаньмень у Пекіні.

Getty Images / «Бабель»

Ай Вейвей — один із найвпливовіших художників сучасності, китайський митець і дисидент — у 2025 році приїздив до Києва. Тут відбулася його виставка, а напередодні він відвідав позиції українських військових на Харківщині. Роботи митця виставляли у провідних музеях світу, а сам він був співавтором проєкту стадіону «Пташине гніздо» для Олімпійських ігор у 2008 році. Та згодом Ай Вейвей дистанціювався від цього проєкту, назвавши Ігри інструментом пропаганди. Він відкрито критикував китайську владу за цензуру, репресії та порушення прав людини. Через це митець роками перебував під наглядом, пережив жорстоке побиття поліцією та 81 день таємного ув’язнення. Зрештою Ай Вейвей залишив країну і десять років жив та працював у Європі, не припиняючи публічної діяльності. Тепер художник несподівано повернувся на батьківщину. «Бабель» переказує матеріал CNN про цей таємний візит.

Ай Вейвей вперше за 10 років повернувся до Китаю: «Це відчувалося так, ніби телефонна розмова, що раптово обірвалася, нарешті відновилася»

У 2011 році влада Китаю таємно ув’язнила Ай Вейвея на 81 день за нібито «ухилення від сплати податків». Тоді ж влада анулювала його закордонний паспорт. Лише у 2015 році художнику повернули документ, і він зміг вперше виїхати за кордон. Невдовзі після цього митець переїхав до Берліну.

Останнє десятиліття Ай Вейвей жив у Німеччині, Великій Британії та Португалії. Весь цей час він не наважувався ступити на рідну землю, де затримують людей із набагато менш дисидентським минулим. Однак торік у середині грудня він ризикнув і поїхав до Китаю на три тижні. «Це відчувалося так, ніби телефонна розмова, що раптово обірвалася, нарешті відновилася. Тон, ритм і швидкість — усе повернулося до того, як було раніше», — описав він момент свого приїзду до Пекіну.

Ай Вейвей у берлінській майстерні, серпень 2015 року. Поруч — табурети часів династій Мін та Цин (XIV–XX ст.). Митець зібрав шість тисяч таких стільців у селах Китаю для інсталяції Stools, щоб показати історію звичайних родин та нищення традицій.

Ай Вейвей у берлінській майстерні, серпень 2015 року. Поруч — табурети часів династій Мін та Цин (XIV–XX ст.). Митець зібрав шість тисяч таких стільців у селах Китаю для інсталяції Stools, щоб показати історію звичайних родин та нищення традицій.

Getty Images / «Бабель»

Художник прилетів до пекінського аеропорту разом зі своїм 17-річним сином. Уривки цієї поїздки з’явилися в його інстаграмі: відео з димарів у м’якому зимовому світлі Пекіну, кадри, де митець курить сигарети за столом із традиційною китайською їжею та місцевою мінералкою, або робот, що виходить із ліфта. На фото Ай Вейвей піднімає гантелі в залі або зустрічається зі старими друзями. Ці звичайні побутові моменти виглядають незвично, якщо згадати, під яким жорстким наглядом він перебував, коли востаннє був у столиці.

Його синові вже майже 17 років. Ай Вейвей сказав, що більше не відчуває колишнього тягаря батьківської відповідальності за безпеку дитини, тому тепер почувається «відносно вільнішим» і може діяти на власний розсуд. Крім цього, йому було важливо побачити 93-річну матір.

Ай Вейвей разом зі своїм сином.

Ай Вейвей разом зі своїм сином.

Ai Weiwei

Митець критикує систему

Коли Ай Вейвей залишав країну у 2015 році, він уже був незручною фігурою для китайського уряду. Художник критикував Пекін за порушення прав людини, цензуру та корупцію. Його робота Remembering (2009) принесла йому світову славу та ненависть чиновників: цією інсталяцією він вшанував пам’ять тисяч дітей, які загинули під завалами шкіл під час землетрусу в Сичуані, провінції на півдні центральної частини КНР. Тоді школи розвалилися як карткові будинки через корупцію та неякісне будівництво.

Ай Вейвей cфотографував свою інсталяцію Remembering, яку він створив з дев’яти тисяч дитячих наплічників. Ними він виклав фразу матері, яка втратила доньку під час землетрусу.

Ай Вейвей cфотографував свою інсталяцію Remembering, яку він створив з дев’яти тисяч дитячих наплічників. Ними він виклав фразу матері, яка втратила доньку під час землетрусу.

Ai Weiwei

В іншій відомій роботі S.A.C.R.E.D. митець відтворив свій досвід увʼязнення. Він створив шість діорам у натуральну величину, які детально показували його побут у камері під наглядом вартових. Цю роботу вперше представили на Венеційському бієнале у 2013 році.

Фрагменти виставки Ай Вейвея на Венеційському бієнале, травень 2013 року. Саме тут художник вперше представив масштабні діорами свого увʼязнення.

Фрагменти виставки Ай Вейвея на Венеційському бієнале, травень 2013 року. Саме тут художник вперше представив масштабні діорами свого увʼязнення.

Getty Images / «Бабель»; Chiesa di Sant'Antonin

Митець створював ці проєкти, коли китайська влада у роки після Олімпійських ігор 2008 року ретельно вибудовувала імідж «нової ери розвитку» та жорстко придушувала будь-яке інакомислення. За десять років, поки Ая не було в країні, Пекін лише вдосконалив методи контролю.

Поки Ай Вейвей був у Європі, він не припиняв критикувати Пекін. Випустив фільми про пандемію в Ухані (Coronation) та протести в Гонконзі (Cockroach). Проте також зосередився й на глобальних проблемах: кризі біженців та війні в Україні.

 Інсталяція Ай Вейвея «Три ідеально пропорційні сфери та камуфляжна форма, пофарбована в білий колір». Ця робота — реакція митця на російське вторгнення в Україну. 

Ai Weiwei

Китайська влада змінює тактику контролю

В аеропорту Пекіну Ай Вейвея перевіряли й допитували майже дві години. Питання були простими: скільки він планує залишатися і куди ще збирається їхати. Решта візиту, за його словами, пройшла гладко і навіть приємно. Це може свідчити про впевненість влади в кількох речах.

По-перше, молоде покоління китайців майже не знає Ай Вейвея, оскільки його ім’я та роботи ретельно цензуруються в місцевих соцмережах. По-друге, система стеження в Китаї стала настільки досконалою, що владі простіше контролювати його всередині, ніж провокувати міжнародний скандал через арешт зірки світового масштабу. Червоні лінії в Китаї, як завжди, розпливчасті та швидко змінюються. Прикладом є художник Гао Чжень, який жив у Нью-Йорку, але в червні 2024 року повернувся до Китаю провідати родину — і був затриманий за тиждень до повернення в США через скульптури, що критикують комуністичну ідеологію, зокрема постать Мао Цзедуна.

Скульптура «Розстріл Христа» (2009) братів Гао. Художники відтворили репресивні ритуали режиму Мао Цзедуна, де насильство загрожувало кожному, хто ставав на шляху лідера.
Інша скульптура братів Гао «Арешт повій», створена за мотивами реального інциденту.

Скульптура «Розстріл Христа» (2009) братів Гао. Художники відтворили репресивні ритуали режиму Мао Цзедуна, де насильство загрожувало кожному, хто ставав на шляху лідера. Інша скульптура братів Гао «Арешт повій», створена за мотивами реального інциденту.

Gao Brothers; yanggallery.com

Ай Вейвей розмірковує про повернення до Китаю

Ай Вейвей каже, що ніколи по-справжньому не залишав Китай — просто відстань стала більшою. Попри те що він часто почувається «чужинцем» усюди, де буває, китайський паспорт залишає його вкоріненим. «Навіть коли я жив у великій скруті, я все одно відчував, що ця ідентичність дає мені фундаментальне право повернутися до місця мого народження», — сказав він.

Ай Вейвей біля триптиха «Упускаючи вазу династії Хань», вересень 2024 року. На фото 1995 року він розбиває антикварну вазу. Це символ того, як режим нищить тисячолітні традиції та пам’ять, щоб переписати історію під власну ідеологію.

Ай Вейвей біля триптиха «Упускаючи вазу династії Хань», вересень 2024 року. На фото 1995 року він розбиває антикварну вазу. Це символ того, як режим нищить тисячолітні традиції та пам’ять, щоб переписати історію під власну ідеологію.

Getty Images / «Бабель»