Художник Ай Вейвей таємно повернувся в Китай, бо скучив за матірʼю — ніхто цього не очікував. На батьківщині його майже забули, тому влада не стала його арештовувати (принаймні, одразу)

Ай Вейвей вперше за 10 років повернувся до Китаю: «Це відчувалося так, ніби телефонна розмова, що раптово обірвалася, нарешті відновилася»
У 2011 році влада Китаю таємно ув’язнила Ай Вейвея на 81 день за нібито «ухилення від сплати податків». Тоді ж влада анулювала його закордонний паспорт. Лише у 2015 році художнику повернули документ, і він зміг вперше виїхати за кордон. Невдовзі після цього митець переїхав до Берліну.
Останнє десятиліття Ай Вейвей жив у Німеччині, Великій Британії та Португалії. Весь цей час він не наважувався ступити на рідну землю, де затримують людей із набагато менш дисидентським минулим. Однак торік у середині грудня він ризикнув і поїхав до Китаю на три тижні. «Це відчувалося так, ніби телефонна розмова, що раптово обірвалася, нарешті відновилася. Тон, ритм і швидкість — усе повернулося до того, як було раніше», — описав він момент свого приїзду до Пекіну.
Художник прилетів до пекінського аеропорту разом зі своїм 17-річним сином. Уривки цієї поїздки з’явилися в його інстаграмі: відео з димарів у м’якому зимовому світлі Пекіну, кадри, де митець курить сигарети за столом із традиційною китайською їжею та місцевою мінералкою, або робот, що виходить із ліфта. На фото Ай Вейвей піднімає гантелі в залі або зустрічається зі старими друзями. Ці звичайні побутові моменти виглядають незвично, якщо згадати, під яким жорстким наглядом він перебував, коли востаннє був у столиці.
Його синові вже майже 17 років. Ай Вейвей сказав, що більше не відчуває колишнього тягаря батьківської відповідальності за безпеку дитини, тому тепер почувається «відносно вільнішим» і може діяти на власний розсуд. Крім цього, йому було важливо побачити 93-річну матір.
Митець критикує систему
Коли Ай Вейвей залишав країну у 2015 році, він уже був незручною фігурою для китайського уряду. Художник критикував Пекін за порушення прав людини, цензуру та корупцію. Його робота Remembering (2009) принесла йому світову славу та ненависть чиновників: цією інсталяцією він вшанував пам’ять тисяч дітей, які загинули під завалами шкіл під час землетрусу в Сичуані, провінції на півдні центральної частини КНР. Тоді школи розвалилися як карткові будинки через корупцію та неякісне будівництво.
В іншій відомій роботі S.A.C.R.E.D. митець відтворив свій досвід увʼязнення. Він створив шість діорам у натуральну величину, які детально показували його побут у камері під наглядом вартових. Цю роботу вперше представили на Венеційському бієнале у 2013 році.
Митець створював ці проєкти, коли китайська влада у роки після Олімпійських ігор 2008 року ретельно вибудовувала імідж «нової ери розвитку» та жорстко придушувала будь-яке інакомислення. За десять років, поки Ая не було в країні, Пекін лише вдосконалив методи контролю.
Поки Ай Вейвей був у Європі, він не припиняв критикувати Пекін. Випустив фільми про пандемію в Ухані (Coronation) та протести в Гонконзі (Cockroach). Проте також зосередився й на глобальних проблемах: кризі біженців та війні в Україні.
Китайська влада змінює тактику контролю
В аеропорту Пекіну Ай Вейвея перевіряли й допитували майже дві години. Питання були простими: скільки він планує залишатися і куди ще збирається їхати. Решта візиту, за його словами, пройшла гладко і навіть приємно. Це може свідчити про впевненість влади в кількох речах.
По-перше, молоде покоління китайців майже не знає Ай Вейвея, оскільки його ім’я та роботи ретельно цензуруються в місцевих соцмережах. По-друге, система стеження в Китаї стала настільки досконалою, що владі простіше контролювати його всередині, ніж провокувати міжнародний скандал через арешт зірки світового масштабу. Червоні лінії в Китаї, як завжди, розпливчасті та швидко змінюються. Прикладом є художник Гао Чжень, який жив у Нью-Йорку, але в червні 2024 року повернувся до Китаю провідати родину — і був затриманий за тиждень до повернення в США через скульптури, що критикують комуністичну ідеологію, зокрема постать Мао Цзедуна.
Ай Вейвей розмірковує про повернення до Китаю
Ай Вейвей каже, що ніколи по-справжньому не залишав Китай — просто відстань стала більшою. Попри те що він часто почувається «чужинцем» усюди, де буває, китайський паспорт залишає його вкоріненим. «Навіть коли я жив у великій скруті, я все одно відчував, що ця ідентичність дає мені фундаментальне право повернутися до місця мого народження», — сказав він.