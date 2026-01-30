Художник Ай Вейвей таємно повернувся в Китай, бо скучив за матірʼю — ніхто цього не очікував. На батьківщині його майже забули, тому влада не стала його арештовувати (принаймні, одразу)

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Ай Вейвей вперше за 10 років повернувся до Китаю: «Це відчувалося так, ніби телефонна розмова, що раптово обірвалася, нарешті відновилася»

У 2011 році влада Китаю таємно ув’язнила Ай Вейвея на 81 день за нібито «ухилення від сплати податків». Тоді ж влада анулювала його закордонний паспорт. Лише у 2015 році художнику повернули документ, і він зміг вперше виїхати за кордон. Невдовзі після цього митець переїхав до Берліну.

Останнє десятиліття Ай Вейвей жив у Німеччині, Великій Британії та Португалії. Весь цей час він не наважувався ступити на рідну землю, де затримують людей із набагато менш дисидентським минулим. Однак торік у середині грудня він ризикнув і поїхав до Китаю на три тижні. «Це відчувалося так, ніби телефонна розмова, що раптово обірвалася, нарешті відновилася. Тон, ритм і швидкість — усе повернулося до того, як було раніше», — описав він момент свого приїзду до Пекіну.

Ай Вейвей у берлінській майстерні, серпень 2015 року. Поруч — табурети часів династій Мін та Цин (XIV–XX ст.). Митець зібрав шість тисяч таких стільців у селах Китаю для інсталяції Stools, щоб показати історію звичайних родин та нищення традицій. Getty Images / «Бабель»

Художник прилетів до пекінського аеропорту разом зі своїм 17-річним сином. Уривки цієї поїздки з’явилися в його інстаграмі: відео з димарів у м’якому зимовому світлі Пекіну, кадри, де митець курить сигарети за столом із традиційною китайською їжею та місцевою мінералкою, або робот, що виходить із ліфта. На фото Ай Вейвей піднімає гантелі в залі або зустрічається зі старими друзями. Ці звичайні побутові моменти виглядають незвично, якщо згадати, під яким жорстким наглядом він перебував, коли востаннє був у столиці.

Його синові вже майже 17 років. Ай Вейвей сказав, що більше не відчуває колишнього тягаря батьківської відповідальності за безпеку дитини, тому тепер почувається «відносно вільнішим» і може діяти на власний розсуд. Крім цього, йому було важливо побачити 93-річну матір.

Ай Вейвей разом зі своїм сином. Ai Weiwei Ai Weiwei Ай Вейвей разом зі своїм сином. Ai Weiwei

Митець критикує систему

Коли Ай Вейвей залишав країну у 2015 році, він уже був незручною фігурою для китайського уряду. Художник критикував Пекін за порушення прав людини, цензуру та корупцію. Його робота Remembering (2009) принесла йому світову славу та ненависть чиновників: цією інсталяцією він вшанував пам’ять тисяч дітей, які загинули під завалами шкіл під час землетрусу в Сичуані, провінції на півдні центральної частини КНР. Тоді школи розвалилися як карткові будинки через корупцію та неякісне будівництво.