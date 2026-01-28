Чи потрібні Україні вибори та як не стати жертвою фейкових рейтингів. «Соціологія показала», другий сексі сезон

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

2024 був роком виборів, але цей вибір вам (ймовірно) не сподобається. У світі проголосували 4 мільярди людей у 74 країнах. Висновок невтішний — демократія програє авторитаризму. Це видно на прикладі сусідів України та навіть центральноєвропейських країн. Цей тренд не новий, і змін на краще поки немає.

Зараз у світі більше авторитарних і гібридних режимів, ніж демократій: лише 15% країн — повноцінні демократії. Україну класифікують як гібридний режим через відсутність виборів і обмежені свободи. Усе це є результатом війни, але для науковців причини не мають значення, лише результат. Неймовірно, але факт, Росія — теж гібридний режим. Тобто Україна і Росія різними шляхами опинились в одній групі. Це прикро, але факт.

Дивіться повний випуск і підписуйтесь на нас в YouTube.

Українці не хочуть виборів зараз. Попри тиск Росії, яка хитає тему нелегітимності української влади, серед українців є консенсус. За даними опитування КМІС за 2025 рік, лише 11% українців хочуть виборів просто зараз, 63% певні, що вибори мають пройти лише після остаточного закінчення війни. Позиція стосовно виборів корелюється з довірою до президента. Ті, хто довіряє Володимиру Зеленському, не хочуть виборів, поки триває війна — 88%. Ті, хто не довіряє, вимагають їх негайно.

Магія вибірки. Щоб дізнатися думку 40 мільйонів українців, не треба опитувати мільйон. Математично доведено: якщо вибірка ідеально випадкова, достатньо опитати 400 людей. Проте на практиці золотий стандарт — 1 000—2 000 респондентів.

Екзитполи досить точно прогнозують результати виборів. Чому? Бо їх конструюють на ідеальній вибірці. Цікавий факт: під час Помаранчевої революції у 2004 році саме дані екзитполів, які показали перемогу Віктора Ющенка, стали доказом підтасовок з боку ЦВК і одним з аргументів, на які спирався Верховний суд, визнаючи результати другого туру недійсними.

Бонус! Як розпізнати фейкову соціологію — коротка інструкція від Бріка: