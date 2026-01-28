Чи потрібні Україні вибори та як не стати жертвою фейкових рейтингів. «Соціологія показала», другий сексі сезон

2024 був роком виборів, але цей вибір вам (ймовірно) не сподобається. У світі проголосували 4 мільярди людей у 74 країнах. Висновок невтішний — демократія програє авторитаризму. Це видно на прикладі сусідів України та навіть центральноєвропейських країн. Цей тренд не новий, і змін на краще поки немає.
Зараз у світі більше авторитарних і гібридних режимів, ніж демократій: лише 15% країн — повноцінні демократії. Україну класифікують як гібридний режим через відсутність виборів і обмежені свободи. Усе це є результатом війни, але для науковців причини не мають значення, лише результат. Неймовірно, але факт, Росія — теж гібридний режим. Тобто Україна і Росія різними шляхами опинились в одній групі. Це прикро, але факт.
Українці не хочуть виборів зараз. Попри тиск Росії, яка хитає тему нелегітимності української влади, серед українців є консенсус. За даними опитування КМІС за 2025 рік, лише 11% українців хочуть виборів просто зараз, 63% певні, що вибори мають пройти лише після остаточного закінчення війни. Позиція стосовно виборів корелюється з довірою до президента. Ті, хто довіряє Володимиру Зеленському, не хочуть виборів, поки триває війна — 88%. Ті, хто не довіряє, вимагають їх негайно.
Магія вибірки. Щоб дізнатися думку 40 мільйонів українців, не треба опитувати мільйон. Математично доведено: якщо вибірка ідеально випадкова, достатньо опитати 400 людей. Проте на практиці золотий стандарт — 1 000—2 000 респондентів.
Екзитполи досить точно прогнозують результати виборів. Чому? Бо їх конструюють на ідеальній вибірці. Цікавий факт: під час Помаранчевої революції у 2004 році саме дані екзитполів, які показали перемогу Віктора Ющенка, стали доказом підтасовок з боку ЦВК і одним з аргументів, на які спирався Верховний суд, визнаючи результати другого туру недійсними.
Бонус! Як розпізнати фейкову соціологію — коротка інструкція від Бріка:
- Якщо в заголовку є емоційні слова — «одіозний», «розгромна перемога» — це маніпуляція.
- Завжди має бути лінк на сайт соціологічної компанії, а не просто «соціологи повідомили».
- Справжні соціологи завжди вказують вибірку, похибку, точно формулюють запитання і лишають право на них не відповідати.
- Компанія має існувати давно, мати живих соціологів у штаті та бути членом професійних асоціацій, як-от ESOMAR.