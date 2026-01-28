Журналіст і письменник Пітер Померанцев розказує, як виграти у Путіна інформаційну війну. Рольова модель — британець, який перехитрив Гітлера

Пропаганда як «психологічний театр». Сефтон Делмер не намагався переконати нацистів фактами. Працюючи з таємних студій в Англії, він створював фіктивні радіостанції, які мовили нібито із самого Третього Рейху. Його передачі звучали бездоганною німецькою з автентичними голосами — це створювало ефект «свого» контенту для прихильників нацизму. Делмер не закликав повстати проти фюрера і не шукав «хороших німців», аби апелювати до їхньої совісті. Він намагався проникнути в емоційний світ прихильників режиму і зруйнувати його зсередини. Найвідомішим персонажем однієї з програм був Der Chef — вигаданий пруський офіцер, який критикував нацистську верхівку з позиції «свого».

Систему можна руйнувати через іронію і сатиру. Делмер робив те, що сьогодні назвали б фейковими новинами. Наприклад, поширював чутки й еротичні плітки про лідерів Рейху та інструкції для пасивного опору. Це нормалізувало інакодумство та поступово розхитувало віру в тоталітарну систему. Майже 40% німецьких солдатів налаштовувалися на станції Делмера — показують дані британських архівів.

Гітлер з лідерами нацистської партії, серед яких Йозеф Геббельс, Герман Герінг, Генріх Гіммлер і Рудольф Гесс, 1930-ті роки. Getty Images / The Print Collector / «Бабель»

Авторитарна пропаганда найефективніше працює з тими, хто нікому не довіряє. Вона не змушує повірити у брехню, а намагається виснажити людину, посіяти зневіру і відчуття безсилля. Щоби боротися з дезінформацією, замало спростувати фейк — громадяни мають відчувати себе частиною більшої спільноти.

Потрібно відмовитися від ілюзій щодо росіян. Методи Делмера можуть стати орієнтиром і для української інформаційної боротьби. Варто припинити чекати, що росіяни раптом захочуть демократії. Натомість треба ззʼясувати, що їх насправді хвилює і де їхні «больові точки». Замість того щоби просто маніпулювати травмами, як це робить Кремль, варто створити простір, де люди відчують можливість діяти незалежно від режиму. Західні уряди роблять ставку на зброю і дипломатію, але психологічний тиск не менш важливий. Кремль піде на переговори лише тоді, коли відчує реальний страх втратити контроль над власним суспільством. Тому продуктивніше бити по вразливих місцях системи, аніж сподіватися на пробудження совісті.

Пітер Померанцев. Скриншот / Euromaidan Press

Контрпропаганда не має бути дзеркалом маніпуляцій. Поки диктатури пропонують людям прості й агресивні міфи, демократичний світ має створювати складніші та людяніші історії. Потрібно давати нові сенси та бачення майбутнього, що базуються на свободі й критичному мисленні, а не на сліпій покорі. Ліберальні суспільства часто програють, бо намагаються боротися з емоціями за допомогою сухої логіки та фактів. Тому головний виклик сьогодні — запропонувати яскравішу і глибшу альтернативу, яка захопить уяву.

Медіа як терапія, а не маніпуляція. Пропаганда «полює» на людські страхи й травми, аби перетворити їх на зброю та підкорити людей. Натомість якісна журналістика допомагає ці ж травми усвідомити й проговорити. Замість того щоб тримати біль у собі або виливати його в агресію, люди отримують мову для розуміння свого досвіду. Різниця лише в меті: пропаганда хоче поневолити, а медіа — звільнити.

Перемогти диктатуру можна, якщо повернути людям здатність думати самостійно. Сефтон Делмер прагнув, щоб німці нарешті почали сумніватися в ідеології та запитувати себе: «Чи справді я маю помирати за цю ідеологію? Чи справді я вірю в те, що мені навʼязують? Хто я насправді?» Саме в цьому полягає суть демократії — у вмінні аналізувати й ухвалювати рішення без підказок зверху.

Представники британської преси, зокрема Сефтон Делмер (у центрі), у таборі Фрідланд під час повернення останніх військовополонених з Радянського Союзу, лютий 1958 року. Wikimedia / Egon Steiner

Стаття створена в межах проєкту «Зміцнення правдивості, прозорості та демократії для протидії дезінформації», що втілюється ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки уряду Канади.