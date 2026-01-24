Що подивитися у вихідні. Спіноф «Гри престолів», боді-горор від творця «Американської історії жахів» із зірковим складом, кримінальний серіал із Софі Тернер і стильна драма про італійського мафіозі

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Фентезійний серіал «Лицар сімох королівств»

Про що серіал. Екранізація першої новели зі збірки «Оповіді про Данка й Егга» американського письменника Джорджа Мартіна. Дія серіалу відбувається приблизно за століття до подій «Гри престолів», коли династія Таргарієнів сидить на Залізному троні. У центрі сюжету — лицар Сер Дункан Високий, відомий як Данк, та його юний зброєносець Егг. Разом вони мандрують Вестеросом, зустрічають харизматичних лицарів, як-от принців Таргарієнів, і потрапляють у численні пригоди. Одна з них — королівський турнір, на якому Данк хоче прославитись.

A Knight of the Seven Kingdoms / HBO Max / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Айра Паркер, Джордж Мартін / у головних ролях — Пітер Клеффі, Декстер Соль Анселл, Деніел Інгс / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The Guardian називає «Лицаря сімох королівств» доброю і зворушливою історією, яка чудово відволікає від проблем реального світу. Collider пише, що серіал — точна копія сцен і діалогів з книги, та це радше недолік, бо шоуранери не дослідили всесвіт Мартіна. До того ж Данк не найцікавіший персонаж, хоча це компенсує хороша акторська гра.

Серіал у жанрі боді-горор «Краса»

Про що серіал. Агенти ФБР Купер і Джордан розслідують загадкову справу в Парижі — тіла моделей буквально вибухають і шматки їхньої плоті та кістки розлітаються навколо. Це нова хвороба, що передається статевим шляхом. Спочатку людина стає найпривабливішою версією себе, але з часом її тіло нагрівається зсередини настільки сильно, що вибухає. Виявляється, що за цим стоїть мільярдер Байрон Форст, який тестує новий омолоджувальний препарат.

The Beauty / Hulu / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Раян Мерфі, Метью Годжсон, / у головних ролях — Еван Пітерс, Ребекка Голл, Ештон Кутчер / тривалість —11 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 61% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що цей серіал — тріумф для Мерфі, бо «Краса» має цікавий сюжет, якісну структуру, добре прописаних персонажів, які говорять як справжні люди і рухають історію, і критичне висвітлення сучасного суспільства. Empire пише, що найцікавіші елементи серіалу — гротескні образи й сцени та нуарна таємниця.

Кримінальний серіал «Пограбування»

Про що серіал. Зара Данн працює в інвестиційній компанії, що керує пенсійними фондами у Великій Британії. Одного дня до будівлі вривається група злочинців. Вони змушують Зару та її колегу Люка переказати їм £4 мільйони й втікають до того, як прибуває поліція. Пограбування розслідує старший інспектор Ріс Ковач, який разом із Зарою виявляє набагато масштабнішу змову.

Steal / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Сотирис Нікіас / у головних ролях — Софі Тернер, Джейкоб Форчун-Ллойд, Арчі Мадекве / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал захопливий і тримає в напрузі до фіналу, а гра Тернер (Зара) — одна з найсильніших з-поміж її останніх робіт. The Guardian пише, що в «Пограбуванні» багато неочікуваних сюжетних поворотів і за героїню Тернер неможливо не вболівати.

Кримінальна драма «Підробник»

Про що фільм. За мотивами реальних подій. 1970-ті роки. Художник-початківець Антоніо Кікʼяреллі приїжджає до Риму. Щоб заробити на життя, він підробляє картини, печатки, паспорти та будь-які папери для місцевих мафіозі. З кожним днем митець все більше занурюється у кримінальний світ Риму — він планує одне з найсенсаційніших пограбувань в історії Італії, а його підробки впливають на політичні події у країні.

Il falsario / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Стефано Лодовікі / у головних ролях — П’єтро Кастеллітто, Джулія Мікеліні, Андреа Арканджелі / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Cinematografo пише, що фільм вдало поєднує елементи кримінальної драми й комедії та якісно відтворює стилістику 1970-х, але сценарій замовчує частину біографії Антоніо. Оглядач Movieplayer хвалить харизматичних акторів і додає — перша половина фільму динамічна і захоплива, але друга втрачає темп і має дещо передбачуваний сюжет.

Драматичний серіал «Божі краплі» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної манги японського мангаки Тадаші Агі. Помирає відомий енолог Олександр Леже, чиї огляди вина змінили виноробну індустрію. Отримати його мільйонні статки, розкішний маєток і льох із найбільшим асортиментом вина у світі може або його найкращий учень Іссей, або донька Каміль, з якою вони давно не спілкуються через сварку. Щоб визначити найкращого з них, Леже вигадав триетапний тест, що перевірить їхні знання з виноробства. Під час змагання Каміль і Іссей натрапляють на сімейні таємниці, які батько приховував роками.

Drops of God / Apple TV / є українські субтитри / шоуранер — Кок Данг Тран / у головних ролях — Флер Жеффріє, Ямашита Томохіса, Том Возничка / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Variety пише, що другий сезон краще розкриває головних героїв і занурює глядачів у світ виноробства, хоча поступається першому сезону за стилем і змістом. Decider також хвалить розвиток персонажів і пише, що актори сильно грають, а візуал захоплює.