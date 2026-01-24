Тексти

Що подивитися у вихідні. Спіноф «Гри престолів», боді-горор від творця «Американської історії жахів» із зірковим складом, кримінальний серіал із Софі Тернер і стильна драма про італійського мафіозі

Софія Коротуненко
Гліб Гусєв
Цього тижня на HBO Max, Hulu, Amazon Prime, Netflix і Apple TV вийшли п’ять цікавих релізів. Це спіноф «Гри престолів» «Лицар сімох королівств», серіал у жанрі боді-горор «Краса» із зірковим складом від творця «Американської історії жахів» Раяна Мерфі, кримінальний серіал «Пограбування» із Софі Тернер у головній ролі, стильна кримінальна драма «Підробник», знята на основі реальних подій, і другий сезон «Божих крапель» про захопливі змагання спадкоємців за виноробну імперію. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Фентезійний серіал «Лицар сімох королівств»

Про що серіал. Екранізація першої новели зі збірки «Оповіді про Данка й Егга» американського письменника Джорджа Мартіна. Дія серіалу відбувається приблизно за століття до подій «Гри престолів», коли династія Таргарієнів сидить на Залізному троні. У центрі сюжету — лицар Сер Дункан Високий, відомий як Данк, та його юний зброєносець Егг. Разом вони мандрують Вестеросом, зустрічають харизматичних лицарів, як-от принців Таргарієнів, і потрапляють у численні пригоди. Одна з них — королівський турнір, на якому Данк хоче прославитись.

A Knight of the Seven Kingdoms / HBO Max / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Айра Паркер, Джордж Мартін / у головних ролях — Пітер Клеффі, Декстер Соль Анселл, Деніел Інгс / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The Guardian називає «Лицаря сімох королівств» доброю і зворушливою історією, яка чудово відволікає від проблем реального світу. Collider пише, що серіал — точна копія сцен і діалогів з книги, та це радше недолік, бо шоуранери не дослідили всесвіт Мартіна. До того ж Данк не найцікавіший персонаж, хоча це компенсує хороша акторська гра.

Серіал у жанрі боді-горор «Краса»

Про що серіал. Агенти ФБР Купер і Джордан розслідують загадкову справу в Парижі — тіла моделей буквально вибухають і шматки їхньої плоті та кістки розлітаються навколо. Це нова хвороба, що передається статевим шляхом. Спочатку людина стає найпривабливішою версією себе, але з часом її тіло нагрівається зсередини настільки сильно, що вибухає. Виявляється, що за цим стоїть мільярдер Байрон Форст, який тестує новий омолоджувальний препарат.

The Beauty / Hulu / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Раян Мерфі, Метью Годжсон, / у головних ролях — Еван Пітерс, Ребекка Голл, Ештон Кутчер / тривалість —11 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 61% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що цей серіал — тріумф для Мерфі, бо «Краса» має цікавий сюжет, якісну структуру, добре прописаних персонажів, які говорять як справжні люди і рухають історію, і критичне висвітлення сучасного суспільства. Empire пише, що найцікавіші елементи серіалу — гротескні образи й сцени та нуарна таємниця.

Кримінальний серіал «Пограбування»

Про що серіал. Зара Данн працює в інвестиційній компанії, що керує пенсійними фондами у Великій Британії. Одного дня до будівлі вривається група злочинців. Вони змушують Зару та її колегу Люка переказати їм £4 мільйони й втікають до того, як прибуває поліція. Пограбування розслідує старший інспектор Ріс Ковач, який разом із Зарою виявляє набагато масштабнішу змову.

Steal / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Сотирис Нікіас / у головних ролях — Софі Тернер, Джейкоб Форчун-Ллойд, Арчі Мадекве / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал захопливий і тримає в напрузі до фіналу, а гра Тернер (Зара) — одна з найсильніших з-поміж її останніх робіт. The Guardian пише, що в «Пограбуванні» багато неочікуваних сюжетних поворотів і за героїню Тернер неможливо не вболівати.

Кримінальна драма «Підробник»

Про що фільм. За мотивами реальних подій. 1970-ті роки. Художник-початківець Антоніо Кікʼяреллі приїжджає до Риму. Щоб заробити на життя, він підробляє картини, печатки, паспорти та будь-які папери для місцевих мафіозі. З кожним днем митець все більше занурюється у кримінальний світ Риму — він планує одне з найсенсаційніших пограбувань в історії Італії, а його підробки впливають на політичні події у країні.

Il falsario / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Стефано Лодовікі / у головних ролях — П’єтро Кастеллітто, Джулія Мікеліні, Андреа Арканджелі / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Cinematografo пише, що фільм вдало поєднує елементи кримінальної драми й комедії та якісно відтворює стилістику 1970-х, але сценарій замовчує частину біографії Антоніо. Оглядач Movieplayer хвалить харизматичних акторів і додає — перша половина фільму динамічна і захоплива, але друга втрачає темп і має дещо передбачуваний сюжет.

Драматичний серіал «Божі краплі» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменної манги японського мангаки Тадаші Агі. Помирає відомий енолог Олександр Леже, чиї огляди вина змінили виноробну індустрію. Отримати його мільйонні статки, розкішний маєток і льох із найбільшим асортиментом вина у світі може або його найкращий учень Іссей, або донька Каміль, з якою вони давно не спілкуються через сварку. Щоб визначити найкращого з них, Леже вигадав триетапний тест, що перевірить їхні знання з виноробства. Під час змагання Каміль і Іссей натрапляють на сімейні таємниці, які батько приховував роками.

Drops of God / Apple TV / є українські субтитри / шоуранер — Кок Данг Тран / у головних ролях — Флер Жеффріє, Ямашита Томохіса, Том Возничка / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Variety пише, що другий сезон краще розкриває головних героїв і занурює глядачів у світ виноробства, хоча поступається першому сезону за стилем і змістом. Decider також хвалить розвиток персонажів і пише, що актори сильно грають, а візуал захоплює.