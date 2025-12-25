Різдво — час для чудес, сімейних застіль і святкових …пограбувань. Розповідаємо шість неймовірних історій злочинів з атмосферою Різдва

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

2025 рік: Санти та ельфи пограбували супермаркет і заявили, що вони «Робіни Гуди для бідних»

Цього грудня пізно ввечері приблизно 40 людей, переодягнених у Санта-Клаусів та ельфів, зайшли до супермаркету Metro в Монреалі. Вони спокійно наповнювали сумки й візки продуктами — мʼясом, молоком, крупами, готовою їжею. За кілька хвилин група винесла продуктів на тисячі доларів і так само швидко зникла.

Пізніше відповідальність за пограбування взяла на себе активістська група Robins des Ruelles — у перекладі «Робіни з провулків». Вони опублікували заяву, в якій пояснили, що хотіли привернути увагу до кризи вартості життя в Канаді. За їхніми словами, великі продуктові мережі користуються інфляцією, щоб підвищувати ціни й отримувати рекордні прибутки, тоді як звичайні люди ледве можуть купити базові продукти.

Група заявила: «Не забувайте, коли люди голодують — голод виправдовує засоби. З Різдвом Христовим!» Частину їжі активісти залишили під різдвяною ялинкою на міській площі, решту — розклали по громадських холодильниках і передали через місцеві ініціативи допомоги.

Речниця мережі продуктових магазинів Metro Женевʼєва Грегуар сказала, що незалежно від мотивів крадіжка залишається злочином. І нагадала, що компанія жертвує мільйони доларів на благодійність. Поліція Монреалю підтвердила факт крадіжки та почала розслідування.

Фото, опубліковані групою активістів, які брали участь у пограбуванні, 18 грудня 2025 року. soulevementsdufleuve / Instagram soulevementsdufleuve / Instagram Фото, опубліковані групою активістів, які брали участь у пограбуванні, 18 грудня 2025 року. soulevementsdufleuve / Instagram

2019 рік: грабіжник банку розкидав гроші по вулиці, вітав перехожих із Різдвом, а потім чекав на арешт за чашкою кави

Посеред обідньої перерви до відділення Academy Bank у центрі Колорадо-Спрінгс зайшов літній чоловік із сивою бородою. За словами поліції, він повідомив касиру, що має зброю в кишені, і забрав готівку. Грабіжник намагався надати своєму злочину святкового настрою, тож, вийшовши з банку, почав розкидати гроші просто на вулиці.

Очевидці розповідали, що чоловік був веселий та сповнений ентузіазму.

«Він просто викидав гроші з сумки й кричав: “Щасливого Різдва!”», — розповів свідок Діон Паскале місцевим журналістам. Перехожі, приголомшені тим, що відбувається, зібрали гроші та повернули їх у банк.

Після цього чоловік не тікав. Навпаки, він спокійно пройшов кілька метрів до Starbucks, сів за столик і… почав чекати. Свідки кажуть, що виглядало так, ніби він навмисно хотів, щоб його затримали. «Здавалося, ніби він сам цього прагнув», — сказав Паскале. Поліція швидко прибула на місце і без спротиву затримала підозрюваного. Ним виявився 65-річний Девід Вейн Олівер.

Підозрюваний Девід Вейн Олівер. Colorado Springs Police Department

2025 рік: «Грінч у реальному часі». У Британії вкрали різдвяний вінок зі вхідних дверей, поки родина дивилась різдвяний фільм

Крістіан Сакс сидів удома та разом зі своїми двома дітьми дивився фільм «Хлопчик на імʼя Різдво». Звичайний вечір — тепло, світло, родинна тиша. Посеред фільму вони почули гучний удар — такий, що здригнулися двері й передні вікна. Родина вирішила, що це щось у сусідів, і не надала цьому значення. Але Сакса не полишало дивне відчуття, що сталося щось не те. За кілька хвилин він відкрив записи з домашньої камери спостереження.

Вони зафіксували чоловіка, який підійшов до будинку й різко зірвав різдвяний вінок зі вхідних дверей. Це був звичайний вінок вартістю £10 (приблизно 570 гривень), але зривав його зловмисник з такою силою, що виник той самий гучний «дзенькіт», який чула родина. На відео видно, як чоловік озирається, ніби перевіряє, чи за ним не спостерігають, потім присідає — удаючи, що зав’язує шнурки, і швидко зникає за рогом, де була припаркована машина.

Крістіан Сакс зізнався, що його найбільше вразила не втрата різдвяного вінка, а сам факт крадіжки. Вінок не був дорогим, але був частиною святкової атмосфери дому. Чоловік звернувся до поліції не з бажанням повернути прикрасу, а через побоювання, що цей самий «реальний Грінч» може бути причетним і до інших крадіжок у районі. Історія швидко розійшлася британськими медіа саме через її іронічність: поки родина дивилася, як Грінч краде Різдво на екрані, хтось робив це насправді — просто за їхніми дверима.

Камера відеоспостереження зафіксувала момент, коли зі вхідних дверей будинку Саксів чоловік знімає вінок, 19 грудня 2025 року. CCTV / Скриншот CCTV / Скриншот Камера відеоспостереження зафіксувала момент, коли зі вхідних дверей будинку Саксів чоловік знімає вінок, 19 грудня 2025 року. CCTV / Скриншот

2014 рік: жінка хвалилася сусідам, що в неї буде «найкраща різдвяна ялинка у світі»… Аж поки її не затримала поліція, яка зʼясувала, що замість ялинки в будинку стояв кущ конопель

Ця історія сталася напередодні Різдва в містечку Сан-Бернардо, у південній частині Чилі, і довгий час виглядала як анекдот, поки в будинок не прийшла поліція. Місцева мешканка, 50-річна Анжеліка Наварро Перейра хвалилася сусідам, що цього року в неї буде «найкраща різдвяна ялинка у світі». Вона натякала, що її діти будуть у захваті від свят, але при цьому дивно поводилася: нікого не запрошувала подивитися на дерево і ніколи не приносила ялинку додому на очах у сусідів. Один з них, 55-річний Ренато Кіньонес Альфаро, згодом зізнався журналістам, що все склалося в логічну картину — тоді він просто не звернув на це уваги.

Коли поліція провела рейд у будинку Перейри, зʼясувалося, що «різдвяна ялинка» справді була — але це було не хвойне дерево, а кущ конопель, встановлений просто в кімнаті й оточений загорнутими подарунками. Усередині будинку правоохоронці знайшли ще 21 рослину канабісу, 29 пакетів з наркотиками, майже £2 500 (приблизно 142 тисячі гривень) готівкою та два саморобні дробовики.

За словами поліцейських, за жінкою спостерігали понад місяць, підозрюючи її в торгівлі людьми, але вони не очікували побачити наркоферму, замасковану під різдвяний декор. Перейра не збрехала: її «ялинка» справді була унікальною — просто зовсім не в тому сенсі, який зазвичай мають на увазі напередодні Різдва.

Це «найкраща різдвяна ялинка у світі»? Поліція не погодилася. Carabineros de Chile

1927 рік: найвідоміший в історії Санта-Клаус, який грабував банки

У грудні 1927 року маленьке містечко Сіско у штаті Техас готувалося до Різдва, не підозрюючи, що за два дні до свята тут станеться одне з найвідоміших і найкривавіших пограбувань банку в історії США. У той час Техас переживав справжню хвилю банківських нападів — грабували по три-чотири банки на день. У відповідь Асоціація банкірів штату оголосила винагороду в $5 тисяч кожному, хто застрелить грабіжника під час злочину.

Головним організатором нападу був Маршалл Ретліфф — колишній мешканець Сіско та рецидивіст. Раніше його разом з братом засудили за пограбування банку в іншому техаському містечку, але обох за два роки помилувала губернаторка Міріам Фергюсон. Вони планували разом нове пограбування, однак брата Маршалла знову заарештували. Ретліфф вирішив пограбувати банк у рідному місті, але знав, що його там легко впізнають. Оскільки злочин планували напередодні Різдва, він вирішив замаскуватися — і позичив костюм Санта-Клауса. До участі він залучив ще трьох чоловіків: колишніх вʼязнів Генрі Хелмса і Роберта Гілла та Луїса Девіса — родича Хелмса, який не мав кримінального минулого, але погодився через обіцянку великої винагороди.

Маршалл Ретліфф. soulevementsdufleuve / Instagram Перший національний банк міста Сіско. wikimedia.org Маршалл Ретліфф. Перший національний банк міста Сіско. soulevementsdufleuve / Instagram; wikimedia.org

Близько полудня 23 грудня Ретліфф у костюмі Санти підійшов до Першого національного банку в Сіско. По дорозі до нього тягнулися діти, радісно вітаючи «Санту» і не підозрюючи, що під бородою ховається озброєний злочинець. Біля банку Ретліфф приєднався до своїх спільників, і всі четверо зайшли всередину. Майже одразу стало зрозуміло, що це пограбування: з-під костюма Санта-Клауса зʼявився револьвер, а клієнтів і працівників змусили лягти на підлогу. Ретліфф наповнював мішок грошима і змусив касира відкрити сховище, але в цей момент одна з жінок, яка зайшла до банку з донькою, змогла вибігти назовні й закричати про небезпеку.

Цей крик почули начальник поліції та мешканці міста. Почалася стрілянина, до якої долучилися не лише поліцейські, але й озброєні цивільні. За різними оцінками, у стінах банку залишилося понад 200 кульових отворів. Під час перестрілки смертельних поранень зазнали начальник поліції та його заступник, ще кілька мешканців міста постраждали. Грабіжники, прикриваючись заручниками, змогли вибігти з банку і спробували втекти, але їхній автомобіль був пошкоджений, а згодом зʼясувалося, що вони майже не мали пального. У хаосі Луїс Девіс був важко поранений і помер того ж дня, а здобич грабіжників — понад $12 тисяч готівкою і цінні папери на $150 тисяч — залишилася в покинутій машині, пізніше все повернули банку.

Після кількаденної погоні трьох уцілілих злочинців затримали. Роберт Гілл отримав 99 років ув’язнення, Генрі Хелмса визнали винним у вбивстві двох поліцейських і згодом стратили. Маршалла Ретліффа спочатку теж засудили до 99 років, а потім — до смертної кари. Він намагався уникнути страти, симулюючи божевілля, але це лише розлютило місцевих жителів. У листопаді 1928 року натовп увірвався до вʼязниці, витягнув Ретліффа і лінчував його.

Люди з натовпу, що переслідував грабіжників у Сіско. atlasobscura.com

1981 рік: Різдвяне пограбування одного з найвідоміших у світі кантрі-музиканта Джонні Кеша на Ямайці

Різдвяного вечора знаменитий кантрі-музикант разом із дружиною Джун, 11-річним сином Джоном Картером і гостями був у своєму будинку на Ямайці. Вечеря щойно почалася, усі схилили голови для різдвяної молитви, коли одночасно через кілька входів до будинку вдерлися троє чоловіків.

У своїй книзі «Закоханий у коханні» син Кеша Джон Картер згадував, як троє чоловіків із сокирою, ножем і пістолетом наказали родині лягти на підлогу. Тоді вони не зачинили двері, а на території не було жодної приватної охорони. «Один із бандитів сказав, що вони збираються провести нас по одному по всьому будинку і по наших кімнатах, щоб ми могли віддати їм усі наші гроші та цінності», — розповідав Джон.

Грабіжники вимагали $3 мільйони, але Кеш пояснив, що такої суми в домі немає і що валютні обмеження не дозволяють ввезти такі гроші на острів. Тоді злочинці змінили план: протягом двох годин вони методично обшукували будинок, кімната за кімнатою, забираючи готівку, прикраси, цінні речі. Увесь цей час один з грабіжників тримав пістолет біля голови сина Кеша. Серед викраденого були не лише гроші й коштовності (за різними оцінками — на десятки тисяч доларів), а й 175 пар нового взуття, які Джонні Кеш і Джун Картер купили, щоб подарувати дітям із місцевого сиротинця на Різдво.

Після пограбування всіх присутніх зачинили в підвалі. Перш ніж втекти, злочинці навіть просунули їм під двері тарілку з різдвяною індичкою, щоб святкування не було повністю зіпсовано… Родині вдалося вибратися і повідомити поліцію про напад лише через деякий час.

Усі троє нападників загинули невдовзі після злочину. За версією, яку описував сам Кеш, одного з них тієї ж ночі застрелили під час затримання, а двох інших пізніше вбили, коли вони намагалися втекти з вʼязниці. Інші джерела припускають, що їх могли цілеспрямовано ліквідувати без справедливого суду. Так чи інакше, жоден з грабіжників не дожив до повноцінного судового процесу.