У переддень Різдва почитайте, які делікатеси прикрашають святкові столи королівських родин Європи. Переказуємо матеріал Vanity Fair

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Різдво в королівських родинах завжди було не стільки релігійним святом, скільки способом показати своє багатство і вишуканий смак. І найкраще це завжди можна зробити на святковому столі — через їжу, яку простий люд собі дозволити не може. Найбільш вишуканим і «м’ясним» різдвяний стіл завжди був у британської королівської родини.

Ця традиція бере початок ще із середньовіччя. У 1264 році, прагнучи вразити розмахом свята, британський король Генріх III закупив для нього 30 волів, 100 овець, 5 кабанів, 90 птахів, солону оленину, лосося і міног — довгу безщелепну рибу. Головну страву — голову кабана — виносили на святкову трапезу після «розмаху труб», тобто коли трубачі програли урочисту фанфару, сповіщаючи про подачу головної страви. Її подавали на золотому або срібному блюді, а за нею слідувала урочиста процесія придворних: хода слуг, лицарів і дам, які несли інші страви, прикрашали залу і співали колядки, створюючи театралізовану атмосферу.

Окремим символом розкоші були павичі. Їх готували не стільки заради смаку, скільки заради ефекту. Птаха запікали, глазурували сирими жовтками, охолоджували, а потім знову «вдягали» у власну шкіру з яскравим пірʼям хвоста і шиї — аби на столі він виглядав майже живим.

Так подавали головну страву вечора — голову кабана. kriii.com Приготований павич виглядав як живий. meisterdrucke.ie Так подавали головну страву вечора — голову кабана. Приготований павич виглядав як живий. kriii.com; meisterdrucke.ie

Згодом роль головної «зірки» столу перейшла до так званого яловичого барона — величезної страви вагою понад 286 фунтів, яку готували з двох задніх ніг королівського бика. Мʼясо запікали протягом 12 годин, постійно поливаючи жиром і вином, щоб воно було дуже соковитим. Після цього барона виставляли на великому буфеті — спеціальному столі для демонстрації головних страв — і прикрашали королівським гербом.

Деякі страви готували, поєднуючи продукти, які не мали б опинитися разом, але саме так можна було продемонструвати рівень достатку. Наприклад, страва «птах у птаху»: курка всередині фазана, той — всередині індички, і все це загортали в тісто. Птахів заздалегідь очищали від кісток і начиняли спеціальною сумішшю — така страва мала вразити не смаком, а рівнем кулінарної майстерності.

На Святвечір стіл доповнювала велика кількість риби. Особливою окрасою були цілі фаршировані стерляді — дрібні осетри, прикрашені зверху золотою ікрою, яка виглядала як мініатюрні сяючі різдвяні кульки.

Навіть на тлі цього достатку вважали, що страв «поменше» теж має бути чимало. Тому на стіл обовʼязково подавали «мʼясний хлібець» зі свинячої голови, пироги з фаршем, а також морську свинку, запечену з оцтом і панірувальними сухарями.

Серед усього цього мʼясного розмаху було й щось на кшталт нашої куті — але значно дорожче. Фрументі (або різдвяний пудинг) готували з цільного зерна, вершків і меду з додаванням дорогих спецій — мускатного горіха, кориці, сухофруктів і горіхів.

1993 рік, принцеса Діана разом зі старшим сином Вільямом допомагають кухарям готувати різдвяну вечерю. princeandprincessofwales / Instagram На ілюстрації: королева Вікторія (правила у 1837—1901) подає гостям різдвяний пудинг. Granger Historical Picture Archive and Alamy Images 1993 рік, принцеса Діана разом зі старшим сином Вільямом допомагають кухарям готувати різдвяну вечерю. На ілюстрації: королева Вікторія (правила у 1837—1901) подає гостям різдвяний пудинг. princeandprincessofwales / Instagram; Granger Historical Picture Archive and Alamy Images

Сьогодні різдвяний стіл родини короля Карла виглядає значно стриманіше, ніж у часи середньовічних бенкетів. Центральною стравою залишається індичка з домашньою начинкою з шавлії та цибулі, до якої подають брюссельську капусту з беконом і каштанами, картопляне пюре і смажену картоплю з підливою. Король особисто стежить, щоб на святковому столі були тільки свіжі та органічні продукти. На десерт традиційно подають різдвяний пудинг з бренді-соусом: його готують у формочках, вивертають, прикрашають падубом, а до столу стюард приносить десерт палаючим. Улюблені коргі королеви Каміли теж отримують спеціальні частування з мʼяса та рису з овочами.

Єлизавета ІІ та нинішній король Великої Британії спостерігають, як принц Джордж готує різдвяний пудинг. The Royal Family / Facebook Королева Камілла поливає святковий пудинг соусом. royalvolservice / Instagram Єлизавета ІІ та нинішній король Великої Британії спостерігають, як принц Джордж готує різдвяний пудинг. Королева Камілла поливає святковий пудинг соусом. The Royal Family / Facebook; royalvolservice / Instagram

А як виглядає святковий стіл європейських колег короля Карла? У кожної родини є свої фішки, які переходять з покоління в покоління.

У Швеції, де править король Карл XVI Густав, на Різдво подають лютефіск — тріску, вимочену у воді та лугу. Страва відома ще з XVI століття й має характерну желеподібну текстуру. А 23 грудня, у день народження королеви Сільвії, на столі зʼявляється штолен — солодкий хліб з горіхами та фруктами, настояними на бренді.

Жінка тримає тарілку з лютефіском. recipereminiscing.wordpress.com

У Норвегії, де королем є Гаральд V, королівська родина вже понад століття дотримується простої традиції: на різдвяну вечерю подають смажену молоду свинину. Цей звичай бере початок з 1905 року — року проголошення незалежності країни.

Норвезька різдвяна страва — свиняче черево зі шкварками, подане з червоною або білою капустою, картоплею та підливою. helleskitchen.org Норвезька королівська родина на різдвяній фотосесії в Осло, 17 грудня 2014 року. Getty Images Норвезька різдвяна страва — свиняче черево зі шкварками, подане з червоною або білою капустою, картоплею та підливою. Норвезька королівська родина на різдвяній фотосесії в Осло, 17 грудня 2014 року. helleskitchen.org; Getty Images

В Іспанії, де править король Феліпе VI разом із королевою Летицією, різдвяний стіл зазвичай багатий і різноманітний. Серед головних страв кочінільйо — смажене молочне порося (віком до 3—4 тижнів), баранина, морепродукти, а також туррон — традиційна іспанська нуга з мигдалю, меду та яєчних білків.

Традиційна іспанська різдвяна страва — кочінільйо, смажене молочне порося. idealista.com Люди розглядають туррон — різдвяну нугу — у вітрині відомого магазину La Casa Mira в Мадриді. Getty Images Традиційна іспанська різдвяна страва — кочінільйо, смажене молочне порося. Люди розглядають туррон — різдвяну нугу — у вітрині відомого магазину La Casa Mira в Мадриді. idealista.com; Getty Images

У Данії, де королем є Фредерік X, на Різдво королівська родина традиційно їсть смажену гуску з капустою та картоплею. На десерт подають яблучний пиріг і ромовий пудинг із малиновим соусом. Але головна різдвяна традиція — рисовий пудинг з вершками й ваніллю, у якому ховають цілий мигдаль. Хто його знайде — отримує «мигдальний подарунок». Цікаво, що десерт роздають і простим людям на вулицях.

Данська принцеса Марі готує різдвяну вечерю, грудень 2023 року. newmyroyals.com Діти королевської родини розмальовують різдвяні солодощі. detdanskekongehus / Instagram Данська принцеса Марі готує різдвяну вечерю, грудень 2023 року. Діти королевської родини розмальовують різдвяні солодощі. newmyroyals.com; detdanskekongehus / Instagram

У Монако, яке очолює князь Альберт II, Різдво має особливо урочистий характер. Там дотримуються традиції «Пан де Натале»: щороку князь разом зі священником благословляє круглий солодкий хліб, прикрашений хрестом з горіхів. Його подають у супроводі тринадцяти страв — по одній на кожен день від Різдва до Водохреща.