Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Фолаут» і «Емілі в Парижі», епічний бойовик про апокаліпсис і мила документалка про дитинчат тварин, яку озвучує зірка «Паддінгтона»

Постапокаліптичний серіал «Фолаут» — другий сезон

Про що фільм. Адаптація відомої франшизи відеоігор. «Бабель» розповідав, як виник чудернацький всесвіт гри, де занепад, мутації та радіоактивне забруднення сусідять зі специфічним гумором. Події серіалу розвиваються в США через два століття після ядерної війни. Ті, хто вижив, мешкають у Сховищах, щоб уберегтися від радіації, злочинців і мутантів з поверхні. Але одного дня бандити ззовні нападають на Сховище 33 і викрадають його наглядача Генка. Його донька Люсі порушує підземні закони й покидає Сховище, щоб врятувати батька. Другий сезон починається саме там, де закінчився перший, — Люсі дізнається, хто причетний до ядерного голокосту і вирушає до Нью-Вегасу, щоб притягнути винуватця до відповідальності.

Fallout / Amazon prime / немає українського дубляжу і субтритрів / шоуранери — Ліза Джой, Джонатан Нолан / у головних ролях — Елла Пернелл, Аарон Мотен, Волтон Гоггінс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що у «Фолауту» динамічний темп і сюжет має чимало кривавих сцен і фірмових жартів. Variety пише, що другий сезон перевершив перший — сюжет сповнений моторошних зустрічей і істот, структура серіалу робить його динамічним, візуал захоплює, а нові таємниці не дозволять глядачам відірватися від екранів.

Романтичний серіал «Емілі в Парижі» — п’ятий сезон

Про що серіал. Емілі Купер — маркетолог у чиказькій фірмі. Але все змінюється, коли компанія, на яку вона працює, купує французьку фірму Savoir. Дівчина переїжджає до Парижу, щоб бути там «очима і вухами» американців. Емілі не говорить французькою і не знається на місцевих брендах, тому влитися в місцевий колектив їй вдається лише по кількох роках роботи. Та наприкінці четвертого сезону вона полишає всіх французьких друзів і коханців через заплутані взаємини з ними. Емілі переїздить до Риму, де керує італійським філіалом маркетингової агенції Grateau і мешкає з новим хлопцем Марчелло, якого зустріла на лижному курорті.

Emily in Paris / Netflix / є український дубляж і субтритри / шоуранер — Даррен Стар / у головних ролях — Лілі Коллінз, Філіппін Леруа-Больйо, Ешлі Парк, Еудженіо Франческіні / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що хімія між Коллінз (Емілі) і Франческіні (Марчелло) — головна родзинка сезону, за їхні стосунки точно вболіватимуть глядачі. Проте більшість сюжетних ліній не поєднуються одна з одною, і чимало другорядних персонажів залишилися без екранного часу. The Guardian пише, що серіал легкий, епатажний і кумедний, а його персонажі «подорослішали» і діють виваженіше.

Постапокаліптичний бойовик «Всесвітній потоп»

Про що фільм. Астероїд впав на Землю і спричинив катастрофічні зливи, які затопили майже весь світ. У Сеулі з-поміж звичайних людей вижили лише мешканці верхніх поверхів хмарочосів. Вони намагаються дістатися даху, де їх, імовірно, заберуть рятувальники на гелікоптерах. Насправді уряд рятуватиме лише Ан-ну — науковицю, яка працювала в секретній лабораторії ООН над розробкою, що допоможе людству відновитися. Та вона не покине будівлі, поки не знайде в натовпі свого маленького сина Джа-іна.

The Great Flood / Netflix / є український дубляж і субтритри / режисер — Кім Бьон У / у головних ролях — Кім Да Мі, Пак Хе Су, Квон Ин Сон / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм дещо затягнутий і на початках сюжет слабкий, але він цікаво розкривається, коли занурюється в роботу секретної лабораторії. Оглядачка Heaven of Horror хвалить акторську гру і також каже, що фільм у другій частині змінився на краще, й він точно сподобається поціновувачам наукової фантастики.

Документалка «Народжені бути дикими»

Про що серіал. У центрі сюжету — тварини, шість дитинчат-сиріт з трьох континентів, їхні види під загрозою вимирання. Це ведмежа, слоненя, пінгвіненя, лемурчик, гепардик і рисеня. Група дослідників кілька років знімала, як вони ростуть і опановують важливі навички, наприклад, вчаться полювати. Підготуватися до життя в дикій природі їм допомагають співробітники заповідників. Ведучий документалки — англійський актор Гʼю Бонневілль, відомий за головними ролями в «Абатстві Даунтон» і «Пригодах Паддінгтона».

Born to be Wild / Apple TV / є українські субтритри / шоуранери — Алекс Вільямсон, Айла Робертсон, Люсі ван Бік / ведучий — Гʼю Бонневілль / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Televisual пише, що «Народжені бути дикими» фокусується на головних викликах, які долають ці види, щоб вижити. Оглядач Scenes in Color каже, що серіал захопливий і занурює глядачів у життя тварин і їхні тісні взаємини з людьми-опікунами.