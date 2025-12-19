Права рука Кадирова має доступ до критично важливої інфраструктури Німеччини — це прямий ризик для поставок в Україну. Переказуємо матеріали The Insider і Der Spiegel

У 2025 році в Німеччині побільшало випадків шпигунства і диверсій з боку інших країн. Найчастіше шпигують на військових обʼєктах, залізницях і в портах, а головними підозрюваними називають Росію та Китай.

Наприклад, у жовтні Вищий земельний суд Мюнхену виніс вирок трьом людям, які шпигували і готували диверсії. Очільник цієї групи раніше воював на Донбасі на боці росіян, а всі троє мають і німецьке, і російське громадянство. У Німеччині вони намагалися нашкодити Україні: стежили за пересуванням військової техніки та перевезенням боєприпасів, які планували відправити як допомогу Україні. Також вони готували підпали й підриви на залізниці та військових обʼєктах.

Такі шпигунські та диверсійні операції відбуваються по всій Німеччині, але особливо посилено на транспортних вузлах і в портах. Найцікавіший для Росії обʼєкт — Гамбург, із його найбільшим морським портом країни. Порт повʼязаний із залізницею, яка простягається Німеччиною на понад 300 кілометрів, що дозволяє швидко перевантажувати й відправляти вантажі по всій Європі.

Але Москві навіть не обовʼязково надсилати шпигунів, щоб стежити за залізницею. Для цього Кремль має під рукою групи чеченців, які підтримують політику Кадирова. Вербувати випадкових людей для Росії невигідно: їх легко викрити, та й зазвичай вони здатні лише виконати разове завдання, а не систематично збирати інформацію. Саме таких дрібних виконавців німецькі спецслужби ловлять найчастіше. «Кадировці» ж — це не «агенти-одинаки», а дисципліновані, ієрархічні та лояльні режиму співробітники, яким не потрібно нічого робити таємно. Вони вже всередині системи й можуть діяти як «неофіційне представництво» чеченської влади в Європі.

Як прихильники Кадирова закріпили свій вплив у Німеччині?

Групи чеченців, які (ймовірно) курує Кадиров, мають у Німеччині два ключових важелі впливу. Перший — вони можуть впливати на вирішення конфліктів просто на вулицях міста.

У листопаді 2020 року велика група чеченських бандитів штурмувала магазин, повʼязаний з Remmo‑кланом, у районі німецького Нойкельну. Нападники застосували ножі, стільці, водяні трубки й газ. У сутичці кілька членів клану отримали тяжкі травми. Щоб показово вирішити конфлікт мирно, обидві сторони організували зустріч: чемпіон світу з боксу Мануель Чарр представляв арабську сторону, а чемпіон Європи з ММА Тимур Дугазаєв — чеченську. Дугазаєв виступав як «представник глави Чечні», хоча формально такої посади в Європі не існує. Конфлікт вичерпали. Тобто чеченська влада фактично почала діяти через нього на території Німеччини.

Тимур Дугазаєв прибув до Німеччини як біженець у 2002 році й отримав статус біженця у 2005‑му. У 2011 році він став громадянином Німеччини. Як згодом виявилось, він обдурив німецьку владу, стверджуючи, що його переслідують у Чечні. Уперше публічно Дугазаєв виступив як «представник глави Чеченської Республіки» на тій самій мирній зустрічі чеченської мафії та арабського клану Remmo у 2020 році.

Часом Дугазаєв приймав у Німеччині високопоставлених гостей з Чечні, наприклад Абузаїда Вісмурадова, командира чеченського підрозділу СОБР «Терек», нині заступника прем’єр-міністра Чечні. Вісмурадов, за даними правозахисників, причетний до тортур і вбивств геїв у Чечні. На одному зі спільних з ним фото 2017 року Дугазаєв написав: «Брати завжди і скрізь разом!» Усе це допомагало йому зберігати авторитет і викликати страх в інших. І це стало початком того, що чеченські угруповання отримали свою владу в країні.

У 2020 році Дугазаєв потрапив під санкції США разом з Кадировим через порушення прав людини. З Європи його не висилали, але він сам повернувся до Чечні. Місце ж «головної людини Кадирова в Європі» посів його соратник Хусейн Агаєв. Як і Дугазаєв, Агаєв дуже близький до Кадирова: на весіллі у 2017 році він вітав Кадирова як почесного гостя. У 2024 році чеченський телеканал «Грозний ТВ» назвав Агаєва «делегатом Народного конгресу» республіки та «представником чеченської діаспори в Німеччині».

Агаєв і його син Селім щороку відвідують Чечню. Після 2022 року Агаєв неодноразово їздив до Росії. Також німецька влада веде кілька розслідувань щодо Агаєва, які пов’язані з пограбуванням і використанням викраденого майна. Але від цього його авторитет в Німеччині не зменшився.

Другий важіль — контроль над логістикою Німеччини. І в цьому є небезпека для України.

Хусейн Агаєв очолює RIM-Group — це компанія, заснована у 2012 році, яка спеціалізується на логістиці та безпеці. У своєму акаунті в інстаграмі компанія демонструвала приклади своєї роботи в порту Гамбурга.

Порт у Гамбурзі — фото, опубліковане в інстаграмі компанії RIM-Group. rimgroup.hamburg / Instagram

Чи продовжує RIM-Group працювати безпосередньо в порту — невідомо, але оточення Агаєва має звʼязки з іншими логістичними компаніями по всій Німеччині. Наприклад, його партнер Алі Ітаєв, який регулярно зʼявляється на спільних фото, працював у International Logistics і постійно літає до Росії, а на знімках із сином Агаєва часто є працівники DIS Personaldienstleistung GmbH — компанії, що керує складською логістикою по всій країні.

Через контроль над портами, складами та транспортними вузлами Агаєв та його оточення можуть бачити, куди й коли йдуть вантажі, які товари перевозять і в яких обсягах. Це стосується, зокрема, військової техніки, боєприпасів і гуманітарної допомоги, що прямує в Україну.

Ще одна цікава деталь — клуб «Режим-95», до якого себе відносять чеченці з оточення Агаєва (95 — регіональний код Чечні). Офіційно це спортивний клуб ММА, але його учасники роблять групові фото на тлі портретів Аль Капоне — американського гангстера, який очолював кримінальний синдикат під час сухого закону в США, і підписують знімки хештегом «банда».