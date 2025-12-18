Різдво 25 грудня, маркетинг замість релігії і декомунізація олівʼє. «Соціологія показала» #11

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Релігійні свята для українців важливіші за День Незалежності. За даними КМІС за 2025 рік, найважливішими святами для українців є Різдво Христове (70%) і Великдень (69%). День Незалежності — на третьому місці (54%). Тобто релігійні маркери залишаються топовими в нашій свідомості. Атеїстів в Україні, до речі, менше ніж 10%. Один з них — Тимофій Брік.

Святкування Різдва 25 грудня — незворотний, але повільний процес. Традиції — це інерція, їх складно змінити миттєво. Ще у 2021 році більшість українців святкували Різдво 7 січня. У 2023 році вже третина людей були готові святкувати у грудні. Якщо цей тренд продовжився, цього року цифра мала б сягнути 50—60% (але напевне ми цього не знаємо). Традиція змінюється, коли синхронізуються держава, церква, бізнес (маркетинг) і звички людей. Якщо з Різдвом так і буде, 25 грудня стане святом більшості.

Українців часто називають традиційним суспільством, але це міф. Попри те, що війна змушує активно захищати власну ідентичність, в українців висока соціальна мобільність (вихователька стає реп-зіркою, комік — президентом, Брік — наймолодшим ректором), високий рівень освіченості жінок та постійні інновації. Традиційне суспільство просто наслідує старе, а українське — постійно бурлить і змінюється. Та сама дискусія про перенос дати святкування Різдва у традиційному суспільстві просто не виникла б.

Серед цінностей українців традиції лише на 5-му місці. За методикою Шалома Шварца, для українців перша трійка цінностей — це безпека, універсалізм (справедливість) і доброзичливість (турбота про своїх). Традиції — на пʼятому-шостому місці.

Маркетологи — нові творці традицій. Багато «споконвічних» традицій насправді є продуктом маркетингу або глобалізації. Образ Санти та вантажівки з вогниками — це Coca-Cola. Геловін прийшов через глобалізацію. А гендер-паті (вечірки з визначення статі дитини) — це нова індустрія, створена TikTok та Instagram, щоб змусити людей витрачати гроші.

Нова, справді важлива традиція — хвилина мовчання. Це приклад традиції, яка формується на наших очах і не є продуктом маркетингу. Щоденне вшанування загиблих о 09:00 стає новою соціальною нормою і ритуалом, який обʼєднує суспільство через спільний біль.

Ритуали — це соціальний клей (та іноді ксенофобія). Антропологи, як-от Броніслав Маліновський, довели: ритуали потрібні, щоб суспільство не розпалося. Але вони не обовʼязково зі знаком «плюс». У Нідерландах є традиція «Чорного Піта» (помічника Миколая із зафарбованим чорним обличчям), через яку суспільство сперечається про расизм. В Україні схожі дискусії виникають навколо вертепів і персонажа «карикатурного єврея» на Маланку.

Хто сказав «олівʼє»? Попри декомунізацію кухні (наприклад, зусиллями Євгена Клопотенка), старі звички сильніші. У 2022 році 44% українців все ще планували готувати олівʼє (хоч це менше, ніж 50% у 2020-му). А от витрати на різдвяний стіл зросли шалено: у 2020 році лише 4% людей витрачали на частування понад 3 000 гривень, зараз ця сума здається значно менш фантастичною через інфляцію.