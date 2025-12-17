Французькі атомні компанії працюють із «Росатомом», а їхні керівники таємно зустрічаються з російськими менеджерами. Переказуємо ключові розслідування європейських журналістів

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Що відомо про секретну зустріч у Парижі та хто брав у ній участь

Двадцятого листопада в Парижі таємно зустрілися топменеджер «Росатому» Кирило Комаров, генеральний директор державної EDF Бернар Фонтана, очільник Framatome Грегуар Поншон і генеральна директорка Arabelle Solutions Катрін Корнан.

Зустріч планували провести в п’ятизірковому готелі поблизу Тріумфальної арки, але в останню хвилину її перенесли в таємне місце. Вечеря проходила без публічних анонсів і офіційних повідомлень. Сторони обговорювали, як розширити співробітництво між французькою та російською цивільною ядерною промисловістю.

Кирило Комаров — одна із центральних фігур у «Росатомі». Він відповідає за міжнародні зв’язки корпорації та переговори з іноземними партнерами. Водночас Комаров перебуває під санкціями США через тісні зв’язки з Володимиром Путіним і тому, що він працює в російському ядерному секторі, який Вашингтон пов’язує з військово-промисловим комплексом. В Управлінні з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) пояснюють, що особи під санкціями допомагають «Росатому» працювати на російську оборону і підтримують зловмисні дії, зокрема окупацію Запорізької АЕС в Україні.

EDF коментувати факт і обставини цієї зустрічі відмовилася. Компанія обмежилася відповіддю «без коментарів».

Перший заступник генерального директора «Росатому» Кирило Комаров. Getty Images

Які французькі компанії співпрацюють з Росією

У центрі співпраці з «Росатомом» — три ключові французькі компанії, які формують основу атомної енергетики Франції.

EDF (Électricité de France) — державна компанія і головний гравець французького ядерного ринку. Вона має у своєму підпорядкуванні 59 блоків АЕС і відповідає за енергетичну безпеку країни. Саме EDF є головним партнером іноземних компаній у цій сфері, включно з російськими.

Framatome — дочірня компанія EDF, яка виробляє ядерне паливо і обладнання для атомних електростанцій. Вона, зокрема, виготовляє паливні елементи для реакторів радянського типу, які використовуються в Східній Європі.

Arabelle Solutions — компанія, що спеціалізується на високотехнологічних компонентах для ядерних турбін і реакторів. Вона тісно пов’язана з EDF і Framatome та бере участь у міжнародних ядерних проєктах, зокрема тих, де задіяний «Росатом».

Компанії продовжують співпрацювати з Росією навіть після початку великої війни. Формально вони нічого не порушують: «Росатом» не перебуває під санкціями. Така співпраця дозволяє російській держкорпорації зберігати доступ до європейських технологій, ринків і грошей.

На фото АЕС «Пакш» — єдина атомна електростанція в Угорщині, що працює. Нині тут триває будівництво нових енергоблоків (проєкт «Пакш-2»). Головним підрядником виступає російська корпорація «Росатом», а до реалізації залучено, зокрема, французьку компанію Framatome. Новини Росатома / Telegram

Що обговорювали на таємній зустрічі

Головною темою було зміцнення співпраці між EDF, Framatome, Arabelle Solutions і «Росатомом». Йшлося насамперед про російські послуги зі збагачення урану та постачання технологій для реакторів радянського типу.

Та на столі були ще два особливо чутливих питання. Перше — роль німецького конгломерату Siemens, яка, за даними співрозмовників, діє за узгодженням зі США та намагається послабити співпрацю між Парижем і Москвою в ядерній сфері. Друге питання — розрахунки між Framatome та «Росатомом». Через санкції OFAC компанії не можуть використовувати долар у таких операціях. Французькі компанії зверталися до великих банків у пошуках альтернативних схем платежів. Реакція фінансових установ була різною: від обурення до мовчазної готовності шукати рішення.

Цю розмову спровокувала суперечність у політиці США. З одного боку, Вашингтон просуває ядерні реактори AP1000 американської компанії Westinghouse у Європі. З іншого — самі США купують майже чверть свого збагаченого урану в «Росатому», користуючись законодавчими винятками, що діятимуть щонайменше до 2028 року.

Французька EDF, імовірно, намагається скористатися цією подвійною грою — публічним тиском на Росію та реальними винятками з правил — щоб задовільнити власні комерційні інтереси і не втратити доступ до критично важливих виробничих ланцюгів.

Чому Франція так сильно залежить від Росії у ядерній сфері

Франція — найбільший клієнт російських послуг зі збагачення урану та переробки відпрацьованого палива в ЄС. Більшість урану, видобутого з відпрацьованого ядерного палива Франції, досі повторно збагачують на заводах «Росатому». Причина проста: альтернатив майже немає. А нові заводи за межами Росії запрацюють не раніше ніж у 2030 році. Саме тому Париж (разом із Будапештом) і ще кількома країнами ЄС блокують санкції проти російської ядерної галузі. Франція наполягає, що ядерна сфера має залишатися «поза санкціями», пояснюючи це ризиками для енергетичної безпеки.

Ядерні зв’язки між Францією та Росією тягнуться ще з часів Холодної війни. Найяскравіше це видно у відносинах між «Росатомом» і державною EDF — компанією, яка управляє всім ядерним парком Франції. У 2021 році EDF підписала з «Росатомом» угоду про стратегічну співпрацю у сфері «зеленого» водню. Речник «Росатому» назвав це «взаємовигідним партнерством», яке є «рушієм розвитку як у сфері ядерної енергетики, так і в наукових проєктах».

У 2021 році «Росатом» і Framatome підписали угоду про стратегічне співробітництво. На фото гендиректор «Росатому» Олексій Лихачов (ліворуч) та гендиректор Framatome Бернар Фонтана. Новини Росатома / Telegram

Втім, залежність насправді двостороння. Коли «Росатом» будує атомні електростанції за кордоном, він часто покладається саме на французькі технології. За словами Валері Фодон, генеральної делегатки Французького товариства ядерної енергії, вартість таких проєктів може сягати до €1 мільярда за станцію. Ці контракти зазвичай включають системи управління та контролю від Framatome, контрольний пакет якої належить EDF. Framatome бере участь у російських проєктах будівництва ядерних реакторів по всьому світу, зокрема в Пакші (Угорщина).

Тобто Франція співпрацює з «Росатомом» навіть після повномасштабного вторгнення в Україну?

Так. У листопаді цього року активісти французького Greenpeace зафіксували в порту Дюнкерка завантаження десятка контейнерів із маркуванням радіоактивних матеріалів на борт вантажного судна «Михайло Дудін». Це судно під панамським прапором регулярно використовують для перевезення урану між Францією та Санкт-Петербургом.

За даними Greenpeace, ця партія стала першою задокументованою поставкою урану, виділеного з відпрацьованого палива, до Росії з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Керівниця ядерного напрямку Greenpeace France назвала це незаконним і аморальним та закликала Францію припинити свої контракти з «Росатомом».

Такі поставки — частина давніх комерційних відносин між державною французькою EDF та компанією Tenex, «дочкою» «Росатому», яка спеціалізується на ядерному паливі та збагаченні урану. Ще у 2018 році EDF підписала з Tenex контракт на суму €600 мільйонів на збагачення регенерованого урану. Ці операції не підпадають під міжнародні санкції проти Росії.

Вантанжне судно «Михайло Дудін» у порту Дюнкерка. greenpeace.org

Що відомо про керівників французьких ядерних компаній

До прикладу, Анрі Едуард Прольо, топменеджер французької аерокосмічної компанії Dassault Aviation (компанії, що постачає Україні винищувачі та системи ППО), досі веде бізнес у Росії. Раніше він обіймав посаду керівника EDF, і вже тоді проявляв значний інтерес до спільних проєктів з Росією. Він став обʼєктом кількох розслідувань, але, незважаючи на це, зберіг впливові посади у французьких бізнес-колах.

У 2010 році Прольо увійшов до ради директорів міжнародних проєктів «Росатому». Згодом він очолив Thales — оборонну компанію, частково державну, яка є одним з ключових виробників військової техніки у Франції. Саме тоді Емманюель Макрон, який у 2015 році обіймав посаду міністра економіки, наполягав на тому, щоб Прольо розірвав свої звʼязки з Росією. Однак Прольо обрав Росію замість Франції і звільнився.

Анрі Прольо (крайній ліворуч) та Володимир Путін на підписанні угоди про «Південний потік» у Сочі, 2012 рік. РІА Новини

Крім цього, він залишається в раді директорів Akkuyu Nuclear — дочірньої компанії «Росатому», яка будує атомну електростанцію в Туреччині. Та керує кількома консалтинговими фірмами в Москві. З початку війни у ​​2022 році він заробив там близько €8 мільйонів.

Він підтримує контакти з російськими елітами та регулярно літає до Москви. У день повномасштабного вторгнення він був у країні та вилетів назад до Франції 25 лютого 2022 року. Відтоді Прольо їздить до Москви кожні кілька місяців.

Хто в ЄС блокує санкції проти «Росатому»

Ще у 2023 році Україна та кілька країн ЄС наполягали, щоб Франція розірвала комерційні звʼязки з атомним сектором Росії. Проте Париж залишається головним прихильником співпраці з російською атомною монополією у Європі.

Крім того, санкції блокують Угорщина, яка, зокрема, тісно співпрацює з «Росатомом» у будівництві нових енергоблоків АЕС «Пакш-2», Словаччина і Болгарія.