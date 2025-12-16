Німецькі студенти показали зв’язок між масовими прольотами дронів у Німеччині й двома кораблями — вони ремонтувалися в Росії та пов’язані з «Росатомом». Ось що студенти з’ясували

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Увагу студентів-журналістів привернули два вантажних кораблі — HAV Dolphin і HAV Snapper. Перший довго маневрував у Кільській затоці на півночі Німеччини (у Балтійському морі), а HAV Snapper кілька днів просто стояв на одній точці у відкритому Північному морі біля нідерландського острова Схірмонніког. Такий характер дій нетиповий для вантажних суден — зазвичай вони не стоять просто так у затоці днями чи тижнями. Їхнє завдання — перевозити вантажі з порту в порт, економлячи час і пальне.

Крім дивного поводження кораблів, була ще одна зачіпка: час, коли судна здійснювали підозрілі маневри, збігався з появою дронів над військовими об’єктами. Це навело журналістів на думку, що рухи суден і польоти дронів можуть бути пов’язані.

Наприклад, HAV Dolphin кілька днів кружляв у вузькій зоні приблизно за 25 кілометрів від оборонних верфей у Кільській затоці, і в цей час над об’єктами тричі помітили рої дронів. HAV Snapper тим часом вийшов у Північне море і зайняв позицію біля нідерландського острова Схірмонніког. За кілька годин після цього над російським вантажним кораблем «Лауга», що йшов тим самим маршрутом під ескортом німецького поліцейського судна, також помітили дрони — саме поліція повідомила про їхню появу.

Що відомо про HAV Dolphin. HAV Dolphin — це вантажний корабель під прапором Антигуа і Барбуди, що належить норвезькій компанії HAV Shipping. З березня до кінця квітня 2025 року він майже місяць перебував на суднобудівному заводі «Преголь» у Калінінграді, який має документально підтверджені зв’язки з російськими військовими та «Росатомом» — російською державною ядерною корпорацією, що займається атомною енергетикою та морськими проєктами, включно з арктичними експедиціями.

Вантажний корабель HAV Dolphin. marinetraffic.com

Потім HAV Dolphin відплив до Кільської затоки, яка розташована на півночі Німеччини і виходить у Балтійське море. З 1 по 10 травня корабель майже весь час залишався в одному районі, лише трохи маневруючи. Саме в цей період над місцевими оборонними верфями кілька разів помітили рої дронів. Журналісти зазначили, що дрони, ймовірно, летіли з боку Балтійського моря, де перебував корабель.

HAV Dolphin тричі перевіряли німецькі та нідерландські органи влади — і жодного разу нічого не знайшли. Однак, за даними джерел у службах безпеки, перевірки були «поверхневими» та «символічними», і не всі контейнери відкривали. Під час однієї з перевірок на борту виявили додаткового вахтового офіцера, який поводився підозріло, — капітан пояснив його присутність навчальною метою. Екіпаж корабля був повністю російський.

Ще один випадок стався на початку червня: біля військово-морської радіостанції між Рамсло та Раудерфеном, яку використовують для зв’язку з німецькими підводними човнами і кораблями НАТО, над судном пролетів дрон. У той самий час HAV Dolphin уже три дні стояв на якорі за 70 кілометрів від цього місця, в гирлі річки Емс.

Схожа історія з HAV Snapper — це ще один вантажний корабель норвезької компанії HAV Shipping, він ходить під прапором Багамських островів. У 2023 році його обслуговували на тому ж судноремонтному заводі «Преголь» у Калінінграді.

Вантажний корабель HAV Snapper. vesselfinder.com

Увечері 16 травня 2025 року HAV Snapper зайняв позицію біля нідерландського острова Схірмонніког у Північному морі. Це сталося за дві години до того, як над російським вантажним судном «Лауга», що в цей час йшло тим же морем під супроводом німецького поліцейського корабля «Потсдам», помітили сім дронів. Пізніше судно обшукала бельгійська митниця в порту Зебрюгге: перевірили всіх одинадцятьох членів екіпажу — усі громадяни Росії. Безпілотників на борту не знайшли.

Попередні рейси «Лауги» показують, що корабель заходив на російську військово-морську базу в Тартусі (Сирія) — єдину російську базу в Середземному морі, де швартуються підводні човни. Після перевірок у Бельгії «Лауга» пришвартувалася в Санкт-Петербурзі на терміналі Petrolesport, який частково належить «Росатому». Власник «Лауги», компанія Idan Shipping Company, має тісні комерційні зв’язки з російською державною ядерною корпорацією.

У процесі розслідування журналісти знову й знову натикалися на одну назву — «Росатом». Вони знайшли презентацію корпорації за 2024 рік, де був показаний дрон, що стоїть на вертолітному майданчику великого російського криголама.

У презентації прямо зазначено: дрон має дальність польоту щонайменше 200 кілометрів і може злітати й сідати безпосередньо на кораблі. Тобто йому не потрібен аеродром — достатньо судна в морі. Офіційно «Росатом» використовує такі дрони для спостереження за судноплавством в Арктиці. Але Північне й Балтійське моря мають значно простіші для польотів умови, ніж арктичні. І в цьому журналісти вбачали ключові збіги.

Дрон, представлений в презентації «Росатома». digitaldigging.org

Журналісти вирішили побачити один із кораблів наживо — а саме HAV Dolphin. Вони відстежили судно до французького порту на Атлантичному узбережжі, а адміністрація порту підтвердила журналістам, що корабель там стоятиме до вечора. Студенти терміново прилетіли до Парижу, взяли авто й п’ять годин їхали до моря. Та коли приїхали — корабель уже зник.

Після цього почалася погоня. Впродовж кількох днів вони проїхали близько 2 500 кілометрів — з Франції через Нідерланди до Бельгії, постійно намагаючись наздогнати HAV Dolphin. Судно поводилося дивно: раптово виходило з портів, то сповільнювалося, то різко прискорювалося, змінювало або взагалі прибирало пункт призначення з навігаційних даних.

В якийсь момент корабель зупинився на піщаній мілині біля бельгійського узбережжя поблизу Остенде, а потім почав кружляти в морі — приблизно за 25 кілометрів від берега, прямо поруч із бельгійською військовою базою. Саме там журналістам вдалося його наздогнати.

Журналісти зняли HAV Dolphin власним дроном і підтвердили, що це звичайне на вигляд вантажне судно. Водночас німецькі служби безпеки встановили: весь екіпаж був з російських моряків.

Семеро студентів-журналістів, які провели розслідування. digitaldigging.org

Команда журналістів нарахувала 19 часових і географічних збігів між появою дронів і місцезнаходженням кораблів. У HAV Shipping все заперечують: генеральний директор Петтер Клеппан заявив, що компанія не має російських клієнтів і не отримує доходів з Росії.

У відповідь на запити журналістів представники спецслужб Європи повідомили, що розглядають HAV Snapper і HAV Dolphin як «судна, що з високою ймовірністю діють в інтересах Росії». У МВС Німеччини підтвердили, що є всі підстави підозрювати участь іноземних держструктур у деяких прольотах БпЛА.