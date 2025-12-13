Що подивитися у вихідні. Нові «Ножі наголо» із зірковим складом, продовження «Персі Джексона і Олімпійців», ромком із зіркою «Шибайголови» і різдвяний серіал з коміком із «Містера Біна»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Детектив «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»

Про що фільм. Колишній боксер, а тепер священник отець Дуплентісі прибуває до нової парафії, яку очолює монсеньйор Джефферсон Вікс. Щонеділі церкву відвідує небагато людей, але вони вірні Віксу і довіряють усім його словам. Серед парафіян побожна служниця Марта Делакруа, садівник Самсон Голт, письменник Лі Росс, юристка Віра Дравен, політик-республіканець Сай Дрейвен, місцевий лікар Нет Шарп і всесвітньо відома віолончелістка Сімона Віване. Деплентісі — єдиний, хто недолюблює Вікса, бо той вчить парафіян гніву і страху, а не співчуттю і розумінню. Одного дня церковну громаду сколихує вбивство, і до справи береться очільниця поліції Джеральдін Скотт. Та злочин такий ідеальний, що його зможе розкрити лише майстерний детектив Бенуа Блан.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Раян Джонсон / у головних ролях — Деніел Крейг, Джош О’Коннор, Гленн Клоуз / тривалість — 2 години 24 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian називає фільм бездоганним і каже, що актори грають на піку своєї майстерності. Collider пише, що це найзаплутаніший фільм трилогії з фіналом, який не можливо передбачити. Оглядач хвалить розумний і загадковий сюжет, атмосферний похмурий візуал і влучні жарти, які створили одні з найкращих моментів фільму.

Пригодницький серіал «Персі Джексон та Олімпійці» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація циклу романів американського письменника Ріка Ріордана. Дванадцятирічний Персі Джексон випадково дізнається, що грецькі боги й монстри реальні, а він — син бога морів, землетрусів і коней Посейдона. Ба більше, верховний бог неба і грому Зевс звинуватив його в крадіжці своєї могутньої зброї — блискавки. Щоб запобігти війні між батьком і Зевсом, Персі вирушає на пошуки викраденої зброї разом із новими друзями, яких він зустрів у таборі напівкровок, — донькою богині мудрості Афіни Аннабет і сатиром Гровером.

Другий сезон — адаптація другої книги в серії «Море чудовиськ». Гровер пішов на власні пошуки бога лісів і покровителя сатирів Пана й зник. Тим часом у таборі повільно помирає сосна, яка оберігала напівбогів від монстрів. Персі разом з Аннабет вирушає на острів циклопа Поліфема, щоб забрати цілюще Золоте руно і врятувати дерево.

Percy Jackson and the Olympians / Disney+ / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Рік Ріордан і Джонатан Е. Стейнберг / у головних ролях — Вокер Скобелл, Лія Сава Джеффріс, Аріан Сімхадрі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал став ще кращим порівняно з уже бездоганним першим сезоном — темп рівномірніший, а друзі Персі мають більше екранного часу та цікавіші сюжетні лінії. Variety також пише, що другий сезон не поступається першому, він сповнений екшену, жахливих монстрів і напруги через війну, що насувається.

Різдвяний комедійний серіал «Людина проти немовляти»

Про що серіал. Сиквел комедійного серіалу 2022 року «Людина проти бджоли». Тревор Бінглі — нещодавно розлучений чоловік, який намагається звести кінці з кінцями і працює шкільним сторожем. Після шкільного різдвяного концерту він знаходить у кошику немовля, яке грало новонародженого Ісуса. Тревору доводиться залишити малюка собі й доглядати його. Поки він шукає батьків, власники розкішного пентхауса в Лондоні пропонують йому охороняти будинок під час свят. Цю роботу йому значно ускладнить пустотливий малюк. Тревора грає Ровен Аткінсон, відомий за роллю містера Біна в однойменному серіалі 1990-х.

Man vs Baby / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Вілл Девіс, Ровен Аткінсон / у головних ролях — Ровен Аткінсон, Алана Блур, Клодія Блеклі / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Decider пише, що різдвяна атмосфера викликає теплі почуття, а любов Тревора до своєї родини робить його чимось більшим, ніж копією містера Біна. Оглядач The Guardian каже, що серіал не виправдав його очікувань — це не ризикована і вибухова комедія, а сентиментальна різдвяна історія з добросердним чоловіком.

Ромком «Мерв»

Про що фільм. Расс і Анна розійшлися шість місяців тому, але все ще бачаться щотижня, щоб передати одне одному пса Марва, якого вони виховують разом. Найважче їхній розрив переживає саме собака — ветеринар діагностував йому депресію. Щоб покращити його стан, Рас на Різдво їде на курорт у штаті Флорида, де можна відпочивати з улюбленцями. Анна також хоче підтримати Марва і долучається до них. Проводячи час разом, Расс і Анна усвідомлюють, що сильно сумували одне за одним.

Merv / Amazon Prime / немає українського дубляжу або субтитрів / режисерка — Джессіка Свол / у головних ролях — Чарлі Кокс, Зоуї Дешанель, Еллі Джеймсон / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 31% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що між Кокс (Рассом) і Дешанель (Анною) сильна хімія і ромком точно сподобається любителям собак. Проте «Мерву» бракує різдвяної атмосфери, вважає оглядач. The Guardian зазначає що, фільм легкий, а його головна перевага — милий собака.

Анімований бойовик «Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт» — другий і останній сезон

Про що серіал. Дії серіалу відбуваються після подій віграх про археологиню Лару Крофт. Після смерті свого напарника Рота Лара повертається до спокійного життя без артефактів і пригод, щоб впоратися з втратою. Три роки по тому невідомий викрадає кулон із сімейної садиби Крофт, який Лара і Рот знайшли під час останньої вилазки. Щоб його повернути, дівчина вирушає за злочинцем до Китаю, де дізнається про решту кулонів, що надають власнику магічних сил. Виявилося, що за скарбами полює лиходій-археолог Чарльз Деверо, якимсь чином пов’язаний з Ротом і батьком Лари. У другому сезоні Лара разом зі свєю подругою Сем шукають стародавні африканські реліквії, щоб вони не дісталися лиходійці, яка планує панувати над людством.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft / Netflix / є українські субтритри / шоуранерка — Джулі Олсон / озвучують головні ролі — Гейлі Етвелл, Річард Армітадж, Аллен Мальдонадо / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,5.

Що кажуть критики. FandomWire пише, що другий сезон дещо поступається першому, але він все ще цікавий завдяки захопливим бійкам і тандему Лари і Сем.