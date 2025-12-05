«Танці з зірками» повертаються! Цього разу лише на один вечір. Колись це шоу було про пристрасть, плітки та, звісно, про скандали. Згадуємо все і перевіряємо вашу памʼять. Тест «Бабеля»

Після чотирирічної перерви на екрани повертаються «Танці з зірками» — українська адаптація британського шоу Strictly Come Dancing, яке виходить з 2004 року. В Україні проєкт стартував у 2006-му на каналі «1+1», став популярним і за три роки зник з екранів. У 2017-му «Танці» повернулися і затримались аж на п’ять сезонів — до початку повномасштабного вторгнення. У 2025-му проєкт знову вийде на «плюсах» — цього разу у форматі одного передноворічного спецвипуску. Вже відомі імена 12 учасників і чотирьох суддів. Із «класичного» складу журі залишилася лише балерина Катерина Кухар, до неї долучиться Монатік та двоє колишніх учасників шоу. Танцюватимуть, поміж інших, військові й ветерани. Зокрема, лідер рок-гурту O.Torvald Євген Галич, який нині служить, і 21-річна ветеранка Руслана Данілкіна. А наскільки добре ви знаєте і памʼятаєте шоу? Перевіримо? Поїхали!