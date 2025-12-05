Росія провалила випробування ракети «Сармат» — найстрашнішої своєї «зброї судного дня». Головне з матеріалу Ars Technica

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

«Зброя судного дня»

«Сармат» — це російська модель міжконтинентальної балістичної ракети нового покоління. Вона здатна долати понад 18 тисяч кілометрів і саме тому вважається найдалекобійнішою ракетою світу. Її довжина приблизно дорівнює висоті одинадцятиповерхового будинку. За даними розробників, «Сармат» може нести до десяти ядерних боєголовок, ухилятися від систем ППО та має новітні двигуни, які дозволяють маневрувати під час польоту на гіперзвуковій швидкості. Простіше кажучи, це зброя судного дня, призначена для використання у повномасштабній ядерній війні між Росією та Сполученими Штатами.

Росія створила її, щоб замінити застарілий парк стратегічних міжконтинентальних балістичних ракет «Воєвода» (або як їх називають за класифікацією НАТО — «Сатана»). Саме їх раніше виготовляли в Україні. Але після 2014 року й розриву військово-технічної співпраці їх стало складніше обслуговувати.

Роззброєна міжконтинентальна балістична ракета Р-36М2 «Воєвода» («Сатана»). Getty Images

Поки що унікальністю ракети «Сармат» є лише схильність до невдач

«Сармат» планували взяти на озброєння ще у 2018 році, але відтоді постійно відкладали. Перший повномасштабний випробувальний політ ракети пройшов успішно у квітні 2022 року. Тоді макет боєголовки відправили з космодрому «Плесецьк» до місця падіння, розташованого за понад шість тисяч кілометрів, на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії. Та з того часу програма зазнала низки послідовних невдач.

Найвідоміша з них трапилася минулого року. Ракета вибухнула невдовзі після запалювання або запуску. Вона утворила великий кратер шириною приблизно 62 метри та зруйнувала частину полігона. За кілька годин до ймовірного часу вибуху спікер Держдуми Росії та близький соратник Путіна Вʼячеслав Володін пригрозив, що російська ракета «Сармат» може вдарити по Страсбургу за три хвилини. Це була відповідь на голосування в Європейському парламенті, яке закликало країни ЄС дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ.

Минулої пʼятниці ця «унікальна» ракета знову зазнала невдачі під час планового випробування. «Сармат» стартував з підземної шахти поблизу авіабази «Домбаровський» (Оренбурзька область). І мав доправити макет боєголовки на відстань понад шість тисяч кілометрів. Однак не зміг подолати навіть півтора кілометра.

Руйнування навколо ракетної шахти «Сармат» на космодромі «Плесецьк», 21 вересня 2024 року. Maxar Technologies Maxar Technologies Руйнування навколо ракетної шахти «Сармат» на космодромі «Плесецьк», 21 вересня 2024 року. Maxar Technologies

Хоча російські військові мовчать про аварію, свідки бачили й чули її на великій відстані. Відеозапис у соцмережах показав, що ракета відхилилась від курсу одразу після запуску, а потім перевернулася догори дном, втратила потужність і розбилася недалеко від місця запуску. Старший науковий співробітник Інституту досліджень роззброєння ООН у Женеві Павло Подвиг зауважує, що перед падінням вона викинула якийсь компонент, намагаючись врятувати корисне навантаження (тобто те, що вона мала доставити до цілі).

Коли ракета розбилася, в небі спалахнула велика вогняна куля, а потім піднялася токсична хмара червоно-бурого кольору. Такий дим — типовий для палива найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет Росії. Згодом супутникові знімки показали кратер і сліди вигорілої землі поряд із шахтою, звідки її запускали.

На відео з місця, де сталася аварія, бракує роздільної здатності, щоб підтвердити модель ракети. Та аналітики переконані, що невдача стосується саме «Сармата», а не старішої ракети «Воєвода», яку він має замінити. Шахту перед тим терміново реконструювали — ймовірно, для нового місця випробувань, після того як попередню шахту «Сармата» підірвало випробування торік. Французький аналітик зі стратегічних озброєнь у Фонді стратегічних досліджень Етьєн Маркуз зазначає, що ремонт почався навесні і говорить на користь версії про тестування нової, а не старої ракети.

Скриншот з відео, яке поширили в соціальних мережах, де ракета падає невдовзі після запуску, 28 листопада 2025 року. Скриншот з відео російського ТГ-каналу

Павло Подвиг, дослідник ООН, погоджується з висновками Маркуза. З огляду на те, що «Воєводу» незабаром виведуть з експлуатації, вкрай малоймовірно, що військові стали б витрачати ресурси на її випробування.

Крах останнього запуску ставить під питання готовність російських ядерних сил

Як підкреслює Етьєн Маркуз, чергова невдача «завдає великої шкоди середньостроковому майбутньому російського ядерного стримування». У своїй риториці Путін посилається на свій стратегічний арсенал, щоб застерегти від посилення участі США чи Європи у війні. Насправді модернізація ядерних сил Росії зупинилася, поки Кремль поповнює ресурси, необхідні для війни в Україні.

США також уважно стежать за цим: перед запуском російської ракети минулого тижня американський літак-розвідник прибув до Аляски, щоб фіксувати дані траєкторії — це частина контролю за виконанням договорів і оцінкою загроз. Водночас Путін минулого місяця заявив, що «Сармат» пройде «бойові випробування» до кінця року й стане на чергування в наступному. Якщо ж цей запуск був саме цим тестом — він зазнав фіаско.

Деякі російські експерти вже прямо кажуть, що від програми слід відмовитися, а один московський аналітик коротко підсумував: «Сармат» мають скасувати».