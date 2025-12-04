Українці — майстри парадоксів: планують під обстрілами, вірять незнайомцям і не люблять тих, кого обирають. «Соціологія показала» #10

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Очікування — дзеркало сьогодення. Наші очікування від майбутнього прямо залежать від того, як ми почуваємося зараз. Люди, які оцінюють свій фінансовий стан чи здоровʼя як «добре», вірять, що й далі буде «добре». І навпаки: ті, кому зараз погано, прогнозують, що так і буде. Це замкнене коло, яким бігають політики-популісти, намагаючись продати людям оптимізм.

Українці зламали наукову теорію про горизонт планування. Світова література стверджує: що більша криза і бідність, то коротший у людини горизонт планування. Але дослідження студента KSE під час війни показало неочікувані результати: українці, які найбільше постраждали від війни та перебувають ближче до фронту, мають довший горизонт планування. Це механізм мобілізації: щоб вижити, треба бути прагматичним і розраховувати ресурси надовго.

Повний випуск подкасту. І не забудьте підписатись!

Оптимізм щодо перемоги згасає, а втома росте. У 2022—2023 роках понад 90% вірили в перемогу, зараз ця цифра впала до 70%. Також падає готовність «терпіти скільки треба»: кількість тих, хто «не готовий терпіти взагалі», зросла з 4% до 16%. Це тривожний сигнал, адже соціальна мобілізація була найвищою в найтяжчі часи, а зараз вона слабшає.

Ми віримо в економіку більше, ніж каже статистика. Попри війну, українці зберігають відносний економічний оптимізм. Це пояснюється, зокрема, тіньовою економікою: люди знаходять альтернативні способи заробітку (кеш, неофіційна оренда тощо), що дозволяє їм почуватися впевненіше, ніж про це звітує офіційна статистика.

Ренесанс довіри: кінець «аморальної більшості». Раніше соціологи вважали українське суспільство цинічним (теорія, що більшість вважає інших аморальними). Але війна це змінила: довіра до інших людей (незнайомців) зросла. Найяскравіший приклад — волонтерство і донати на картки незнайомих людей. Це фундаментальний зсув у суспільній свідомості.

Прокляття «трійки» для президентів і феномен Зеленського. Усі президенти України (Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко) закінчували свою каденцію з оцінкою від народу приблизно 3 бали з 10. Зеленський теж котиться цим трендом вниз, але на пʼятому році (і під час війни) він має оцінку 6,2. Він «впав», але до рівня, до якого інші навіть не доростали. Це свідчить про те, що українці під час війни дають владі великий кредит довіри заради виживання держави.

Таро — єдина ірраціональна стабільність. Студенти KSE дослідили Google-запити й виявили, що інтерес до магії та езотерики підскочив на початку вторгнення, а згодом впав. Єдине, що продовжує стабільно зростати всі ці роки, — інтерес до карт Таро.