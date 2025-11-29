Що подивитися у вихідні. Довгоочікувані «Дивні дива», ромком із зіркою «Статевого виховання» і красива документалка про льодовиковий період з ведучим Томом Гіддлстоном

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Фантастичний серіал «Дивні дива» — п’ятий і фінальний сезон

Про що серіал. Осінь 1987-го, пройшло півтора року після подій четвертого сезону. Векна відкрив численні розломи між Гопкінсом і Догоридригом, а потім безслідно зник. Війська США намагаються взяти ситуацію під контроль — тримають місто в облозі й полюють на Одинадцять. Тим часом вона разом з друзями готується до останньої і найнебезпечнішої пригоди — вони мусять вполювати і вбити Векну. Netflix випустив лише перші чотири епізоди, наступні три серії вийдуть 25 грудня, а фінал — 31 грудня. Хронометраж епізодів — 50—90 хвилин, а фінальний епізод триває приблизно дві години.

Stranger Things / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Метт і Росс Даффери / у головних ролях — Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфгард / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що перша частина сезону динамічна і викликає багато емоцій, а екшн-сцени — найзахопливіші й наймасштабніші за всю історію серіалу. Оглядач The Guardian каже, що сценарій епізодів майстерно прописаний, спецефекти видовищні, а кульмінаційні моменти дуже сильно вразять фанатів і змусять їх «зіскочити зі стільців».

Документалка «Доісторична планета» — третій сезон

Про що серіал. Режисер і виконавчий продюсер хітових фільмів Marvel Джон Фавро переносить глядачів у часи, коли динозаври та інші дивовижні істоти панували на землі, у небі та в морях і океанах. Перші два сезони озвучив легендарний ведучий документалок про природу Девід Аттенборо, якому у 2026 році має виповнитися 100 років. У третьому сезоні ведучим став зірковий британський актор Том Гіддлстон. Він розповідає про плейстоценову епоху, також відому як льодовиковий період.

Prehistoric Planet / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранер — Джон Фавро / ведучий — Том Гіддлстон / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. Decider пише, що візуал серіалу вражає — компʼютерна графіка настільки якісна і реалістична, що оглядач час від часу забував, що дивиться на тварин, які померли тисячі або навіть мільйони років тому. Оглядачка Riotus теж захоплюється візуалом і каже, що шоуранеру вдалось змалювати захопливий портрет епохи.

Різдвяний ромком «Святкове пограбування»

Про що фільм. Софі живе в Лондоні та бере подвійні зміни в торговому центрі, щоб забезпечити себе і важкохвору матір. На роботі вона зустрічає Ніка — програміста і консультанта в магазині техніки, який теж ледве зводить кінці з кінцями. Вони домовляються помститися мільйонеру і власнику торгового центру Максвелу Стерлінгу, бо той платить їм копійки. У різдвяний вечір вони проберуться в його офіс і викрадуть пів мільйона фунтів стерлінгів. За класикою жанру пограбування йде не за планом. Ніка грає британський актор Коннор Свінделлс, який прославився роллю Адама Гроффа в серіалі «Статеве виховання».

Jingle Bell Heist / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисер — Майкл Фімоньярі / у головних ролях — Олівія Голт, Коннор Свінделлс, Люсі Панч / тривалість — 1 година 36 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. Оглядачу The Guardian сподобалось, що сценаристи фільму спробували вийти за межі шаблонного різдвяного ромкому і створили кілька несподіваних сюжетних поворотів, проте діалоги у них вийшли банальними, а жарти — слабкими. Decider пише, що фільм легкий і приємний для перегляду, хоча романтична іскра, що спалахує між Ніком і Софі, здається випадковою і недоречною.

Драматичний серіал «Бел-Ейр» — четвертий сезон

Про що серіал. Рімейк колись популярного серіалу «Принц із Беверлі-Гіллз», який виходив з 1990 по 1996 рік і зробив зіркою актора Вілла Сміта. Якщо оригінальний серіал був класичним ситкомом, то рімейк більш тяжіє до драмеді чи навіть повноцінного драматичного серіалу. Молодий та перспективний школяр і баскетболіст Вілл через участь у кримінальній історії переїжджає з Філадельфії до Лос-Анджелесу. Він живе з тіткою і дядьком, знаходить нових друзів, ворогів і кохання та долає різноманітні виклики. Четвертий сезон — фінал його історії.

Bel-Air / Peacock / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Енді та Сюзан Боровітц / у головних ролях — Джабарі Бенкс, Кассандра Фрімен, Джиммі Акінгбола, Оллі Шолотан / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Decider пише, що «Бел-Ейр» — амбітне, блискуче і стильне перезавантаження «Принца із Беверлі-Гіллз», а початок четвертого сезону обіцяє якісний фінал.