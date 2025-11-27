Сьогодні виповнюється 130 років Нобелівській премії: її заснував чоловік, але (за легендою) його надихнула жінка. Ось хто з лауреатів премії пов’язаний з Україною

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Альфред Нобель створив чимало технічних розробок, але головним своїм досягненням уважав динаміт. Його основою був нітрогліцерин — рідина, яка могла детонувати від різкого удару, струшування чи нагрівання. Перевозити її було небезпечно: сильна тряска могла вбити людей миттєво.

Нобель знайшов спосіб «приборкати» цю речовину. Він змішав нітрогліцерин із пористим абсорбуючим порошком (кізельгуром), який вбирав рідину й робив її твердою і стабільнішою. Так з’явився динаміт — вибухівка, яку можна було безпечно транспортувати і зберігати. Це був великий інженерний прорив: потужність нітрогліцерину залишалася, але ризики випадкового вибуху — значно зменшилися.

Спочатку динаміт був суто інженерним інструментом. З його допомогою дороги, залізниці, тунелі та кар’єри будували в рази швидше: ним підривали гірські породи, розчищали проходи і пришвидшували великі інфраструктурні роботи.

Нобель розумів, що його винахід можуть використати у війнах, але сподівався, що сила динаміту, навпаки, зможе стримати держави від конфліктів. Він говорив: «Можливо, мої заводи покладуть край війні раніше, ніж ваші конгреси: у день, коли два армійські корпуси зможуть взаємно знищити один одного за секунду, всі цивілізовані нації з жахом відсахнуться та розпустять свої війська».

Жінки виробляють динаміт на фабриці Нобеля в Ардіері, 1897 рік. Wikimedia / «Бабель»

От тільки на практиці сталося інакше. Вже за три роки після винаходу динаміт використали під час Франко‑прусської війни 1870—1871 років, а потім — під час Паризької комуни того ж року. У наступні десятиліття його застосовували для підриву мостів, укріплень і транспортних шляхів, а на його основі виготовляли міни, гранати, торпеди та артилерійські снаряди.

Вибухівка приваблювала й радикальні групи. У США з’являлися курси з роботи з динамітом, анархістські видання публікували інструкції. У 1880‑х роках його використовували в політичних нападах, зокрема у вбивстві російського імператора Олександра II (1881), вибуху на Геймаркетській площі в Чикаго (1886) та атаках ірландських націоналістів у Великій британії, включаючи Лондонський Тауер, Палату громад та Скотланд-Ярд.

Вибух у Скотланд-Ярді, 30 травня 1884 року. Ілюстрація з газети Police News, що показує пошкодження будівлі поліції, включно з Центральним відділом розслідувань та Спеціальним ірландським відділом. Getty Images / «Бабель»

Тож чимало сучасників сприймали Нобеля не як інженера, а як людину, яка розв’язала людям руки, давши їм у ці руки зброю. Цей образ швидко закріпився. За однією з найвідоміших легенд, у 1888 році, коли помер брат Нобеля Людвіг, французька газета нібито помилково надрукувала некролог про самого Альфреда. У ньому не сумували, а радше зітхнули з полегшенням. Доказів існування цього тексту не збереглося, але саме з цією історією пов’язують прізвисько «торговець смертю». Нібито в некролозі писали: Le marchand de la mort est mort — «Торговець смертю помер», і що Нобель «розбагатів на тому, щоб убивати більше людей швидше, ніж будь-коли».

Якщо вірити легенді, така посмертна репутація його глибоко зачепила. Тож Нобель нібито замислився над тим, як зробити так, щоб його ім’я не очорнили після смерті. Не маючи дітей чи близьких спадкоємців, він довго вирішував, що робити зі своїм статком. Зрештою, 27 листопада 1895 року у Шведсько-норвезькому клубі в Парижі він власноруч, шведською мовою і без участі юриста склав чотиристорінковий заповіт. У ньому залишив більшість майна для інвестування — а відсотки мали йти «у вигляді премій тим, хто протягом попереднього року приніс найбільшу користь людству».

Багатьом було важко зрозуміти, як людина, що створила вибухівку, може водночас говорити про користь для людства. Та в житті Нобеля була людина, яка могла змусити його думати про це серйозно — Берта фон Зутнер. Вона була письменницею, активісткою та одним із ключових голосів європейського мирного руху. За однією з легенд, саме вона надихнула Нобеля заснувати премію або хоча б її категорію — Премію миру.

Зутнер закликала Нобеля долучатися до миротворчих ініціатив. Він підтримував її фінансово, але відверто зауважував, що грошей замало і потрібні конкретні дії. Як згадувала сама Зутнер, він казав їй так: «Інформуй мене, переконай — і тоді я зроблю щось велике для руху». Вони листувалися близько двадцяти років. Їхній зв’язок був нетиповим: винахідник динаміту й авторка роману «Складіть зброю!».

На ілюстрації Берта фон Зуттнер тримає символічний «Міжнародний мирний договір». Поруч переможений воїн з написом «Війна», на землі — зламаний меч і щит, ліворуч — розбиті кораблі, угорі — заголовки газети St. Louis Post-Dispatch від 20 жовтня 1912 року. Wikimedia / «Бабель»

Зутнер переконувала Нобеля, що Європа здатна обрати мир, якщо на це буде тиснути суспільство й міжнародні організації. Він же раз за разом відповідав скепсисом, кажучи, що уряди не слухають навіть найгучніших гуманістів, а «самих лише побажань замало». У цих суперечках вони й зійшлися — Берта наполягала на силі ідей, Нобель вимагав реальних механізмів, здатних змінити політику.

Так само їх зводила ще одна тема — як змусити світ відмовитися від війни. Зутнер стояла за абсолютне роззброєння, тоді як Нобель боявся, що беззбройні держави стануть легкою здобиччю тираній. І все ж її аргументи й віра в те, що людство може бути кращим, могли справити на нього вплив. Недарма дослідники припускають: саме їхня багаторічна дискусія стала ґрунтом, на якому визріла Нобелівська премія миру — категорія, на якій Нобель окремо наголосив у своєму заповіті.