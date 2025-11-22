Що подивитися у вихідні. Різдвяна комедія «Сімейний план 2» із зірковим складом, продовження «Таємного інформатора» і документалка про Еда Ширана від творця «Юнацтва»

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Комедія «Сімейний план 2»

Про що фільм. Ден Морган — сім’янин і продажник у автомобільному салоні, він ненавидить фотографуватися. Його дружина і троє дітей не підозрюють, що справжня причина такої поведінки — те, що 18 років тому Ден працював найманим убивцею в таємній організації свого батька. У «Сімейному плані» (2023) його світлина випадково потрапила в інтернет, і на його слід виходить той, хто хоче помсти. Щоб убезпечити рідних, Ден везе їх на відпочинок до Лас-Вегасу, де він не лише розважатиметься, а й відбиватиметься від атак переслідувачів. У другій частині Моргани на Різдво вирушають до Лондону, де навчається їхня старша донька Ніна. Там Ден зустрічає «привида минулого», який хоче знищити шпигунську мережу його батька. А ще — знайомиться з хлопцем доньки, про якого та не розповідала.

The Family Plan 2 / Apple TV+ / є українські субтитри / режисер — Саймон Кехлан Джонс / у головних ролях — Марк Волберг, Кіт Герінгтон, Мішель Монаган / тривалість — 1 година 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, що фільм динамічний, візуал вражає, і за персонажами цікаво спостерігати — і загалом продовження вийшло кращим за першу частину, бо до шпигунських справ долучились дружина й діти Дена. The New York Times пише, що між персонажами є справжня хімія, але не варто очікувати, що їхні пригоди будуть правдоподібними.

Драматичний фільм «Потяг у снах»

Про що фільм. Екранізація однойменного оповідання 2011 року американського письменника Деніса Джонсона. США, початок XX століття. У центрі сюжету Роберт Греньє — різнороб, який живе звичайне життя у штаті Айдахо. Разом з іншими наймитами він вирубує ліс і будує залізницю. Одного дня він зустрічає місцеву дівчину Гледіс і за два місяці одружується з нею. Невдовзі у них народжується донька. Що довше Роберт працює лісорубом, то більше його непокоять дві проблеми — він знищує давній ліс, яким захоплюється, і через важкі й тривалі робочі зміни майже не бачить доньку.

Train Dreams / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Клінт Бентлі / у головних ролях — Джоел Еджертон, Фелісіті Джонс, Вільям Г. Мейсі / тривалість — 1 година 42 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що «Потяг у снах» — візуально приголомшливий і захопливий фільм, який майстерно показує життя звичайної людини з усіма його радощами й викликами. The New York Times пише, що фільм тихий і затишний, а Джоел Еджертон чудово розуміє свого персонажа (Роберта) і майже без слів передає всі емоції, які той відчуває.

Комедійний серіал «Таємний інформатор» — другий сезон

Про що серіал. Чарльз — професор на пенсії, чиє життя завмерло після смерті дружини. На прохання його доньки Емілі він підшукав собі хобі — роботу під прикриттям у приватної детективки Джулії Коваленко. У першому сезоні Чарльз заселився в дім для літніх людей, де шукав злочинця, що викрав коштовне намисто, та знайшов собі вірних друзів. У другому сезоні він нудиться, бо Джулія розслідує лише побутові справи. Та одного дня в агентство звертається президент престижного коледжу і прохає знайти його викрадений ноутбук, на якому нібито зберігається секретна інформація, «що вартує $400 мільйонів». Щоб знайти викрадача, Чарльз влаштовується до коледжу професором — і все йде за планом, поки він не закохується в одну з підозрюваних на ім’я Мона.

A Man on the Inside / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Майкл Шур / у головних ролях — Тед Денсон, Мері Елізабет Елліс, Ліла Річкрік Естрада / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, від глядачів — ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що Тед Денсон (Чарльз) і Мері Стінберген (Мона) чудово грають і вправно демонструють комедійні здібності. Шоуранер вдало обрав місце для нового розслідування, проте він так і не зміг якісно вписати нових друзів Чарльза в сюжет, додає оглядачка. Decider пише, що другий сезон не настільки емоційний і зворушливий, як перший, проте він настільки ж смішний завдяки акторам, зокрема Денсону.

Фентезійний анімаційний серіал «Могутня девʼятка»

Про що серіал. Адаптація популярного американського вебсеріалу Critical Role, в якому компанія акторів дубляжу грає у рольову гру Dungeons & Dragons. Нові епізоди виходять на ютубі з 2015 року. Зараз на каналі Critical Role 2,69 мільйона підписників, а відео загалом зібрали майже 1,2 мільярда переглядів. За десять років команда Critical Role повністю пройшла три кампейни — серії пов’язаних пригод у всесвіті D&D. Найцікавіші сцени і сюжетні повороти з їхнього першого і другого кампейну лягли в основу анімаційного фентезійного серіалу «Легенда про Vox Machina». «Могутня девʼятка» — адаптація третього кампейну Critical Role. Дія серіалу відбувається через двадцять років після події у «Легенді про Vox Machina». У центрі сюжету — група шахраїв та ізгоїв. Вони рятуватимуть імперію від злодія, який викрав могутній артефакт, що може змінювати реальність.

The Mighty Nein / Amazon Prime / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранерка — Таша Хуо / озвучують головних героїв — Лора Бейлі, Тейлісін Джаффе, Ешлі Джонсон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Оглядач Collider захоплюється яскравою і плавною анімацією та правдоподібними героями. Він додає, що «Могутня дев’ятка» має «темнішу» сюжетну лінію, ніж «Легенда про Vox Machina», бо порушує теми корупції, травми і спокути. Decider пише, що серіал сподобається і тим, хто не стежить за Critical Role, бо весь контекст якісно пояснюють у першому епізоді.

Документалка «Один кадр з Едом Шираном»

Про що фільм. Один з найпопулярніших співаків у світі й автор пісень Ед Ширан з гітарою годину гуляє Нью-Йорком, спілкується з фанатами і наживо виконує свої найкращі хіти. Його прогулянка насичена подіями — він влаштовує концерт у туристичному автобусі, співає на дні народження, виступає в пабі та закінчує свою феєричну подорож на власному концерті. Документалку зняли одним безперервним дублем з першої спроби. Режисер проєкту — Філіп Барантіні, творець серіалу «Юнацтво», який у 2025 році здобув чимало престижних кінопремій, зокрема нагороду «Еммі» у восьми категоріях.

One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience / Netflix / є українські субтитри / режисер — Філіп Барантіні / у головних ролях — Ед Ширан / тривалість — 1 година / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian хвалить харизму Еда Ширана й операторську роботу, але каже, що деякі «випадкові зустрічі», найімовірніше, постановочні. Оглядачка Mirror також хвалить операторів і режисера. Вона додає, що фільм — це радше довгий музичний кліп, тому не варто очікувати від Ширана особистих одкровень.